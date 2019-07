Sie hatte ein Anliegen, aber nur Kraft für zwanzig Minuten. Ganz am Anfang, als die Arbeit an diesem Artikel begann. Draußen ging die Stadt ihren Geschäften nach, auf der Straße lärmten Schulkinder nach Hause, eine Andeutung dessen hallte hinauf in ihr Zimmer im dritten Stock.

Sie lag im Bett.

Mag sein, dass da auch ein Kuscheltier war. Auf dem Nachttisch Medikamente. Am Fußende ein Fernseher.

Einprägsamer war, was fehlte. Ein weißes Rollo am Fenster hatte dem Raum die Konturen genommen. Da war nur helle Leere. Von einem Wecker abgesehen, kein Hinweis auf eine konkrete Stunde. Einen Wochentag, den Monat, die Jahreszeit.

In diesem zeitverlorenen Zimmer lag das Mädchen, 15. Nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen, blass. Seinen Namen wollte es für sich behalten, dafür von der Krankheit erzählen, die es in dieses Zimmer gezwungen habe und die sich meist nur in diesem Zimmer ertragen lasse.

Das Chronische Erschöpfungssyndrom.

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Katalog der International Classification of Diseases unter der Kennziffer 8E49 als Nervenkrankheit aufgelistet.

Weitgehend unverstanden.

Umstritten.

Ein eingebildetes Leiden, sagen manche.

Eine der letzten nicht entschlüsselten Krankheiten, sagen andere.

"Sehr doof", sagte das Mädchen.

"Ein Monster", sagte die Mutter, "ein Monster, das Menschen verschwinden lässt."

Da war sie mit dem Besucher schon wieder aus dem Zimmer getreten und hatte leise die Tür geschlossen. Die Tochter blieb zurück in ihrem Bett, an dem, wie sich später herausstellte, auch der Fremde zu viel gewesen war. Das Mädchen ließ ausrichten, wann immer es Kraft habe, werde es aus seinem Zimmer Fragen beantworten, mit Sprachnachrichten – wie dieser:

Für mich war sehr schwer, dass mir lange Zeit viele Leute nicht geglaubt haben, nicht mal die Ärzte. Das ist ganz schön frustrierend, vor allem, wenn man noch jünger ist. Die Eltern vertrauen natürlich auch auf die Ärzte, und dann ist man so’n bisschen allein.

Die Geschichte des Mädchens hinter der Tür, erzählt von der Mutter: ein Einzelkind, "sehr lange gewünscht", 2004 geboren, per Kaiserschnitt. Die Eltern verdienen gut und wohnen in bester Hamburger Lage, mehr Möwen als Tauben. Vor der Tür ein BMW, vor dem Fenster ein Baum, im Kinderbett ein Plüschtier, Geschenk einer Freundin aus Amerika. Tagsüber eine russischstämmige Kinderfrau, abends "Kuschellesen" mit den Eltern, Pettersson und Findus, Mama Muh. Mit vier geht das Mädchen zum Hockey, wechselt bald zum Fußball, spielt Geige, bringt aus der Grundschule Einsen nach Hause, trägt einen "Tierrettungskoffer" mit sich herum, findet aber keine Tiere zum Retten, bekommt einen Hamster und baut ihm verwinkelte Tunnelsysteme aus Toilettenpapierrollen.

Das Mädchen ist acht Jahre alt und hat ein Bild gemalt, als die Eltern ihm eröffnen, dass sie sich trennen, am Muttertag.

"Mein Mann und ich hatten die Nacht durchgeredet und völlig vergessen, was für ein Tag das war", sagt die Mutter, ihre Bewegungen flattrig wie die eines aufgeschreckten Vogels.

Das Mädchen wird zum Pendelkind, wechselt zwischen den Wohnungen, wechselt von der Grundschule aufs Gymnasium, vom Fußball zum Volleyball, schreibt Zweien statt Einsen, wird Sängerin einer Mädchenband, singt ein Lied, das die Gruppe selbst geschrieben hat und das sich – so sagt es das Kind den Eltern – an die Jungs in der Klasse richtet:

"Du willst dies, du willst das

Fragst mich ständig irgendwas

Es dreht sich alles nur um dich

Auf dieser Welt gibt’s auch noch mich."

Als die Krankheit ausbricht, scheint einiges für ein Burn-out zu sprechen. Oder ist es nur die Pubertät?

Mit zwölf wird das Mädchen bleich, matt und "maulig", sagt die Mutter. Wenn es aus der Schule nach Hause kommt, legt es sich hin, mal in der Wohnung des Vaters, mal in der der Mutter, deswegen fällt das Ausmaß der Veränderung erst mit Verzögerung auf. Hausaufgaben auf den letzten Drücker, auch Hobbys oft nur seufzend. Kopfschmerzen, Muskelkater, Übelkeit.

Die Mutter hört sich anfangs sagen:

Komm, gib dir einen Ruck!

Frische Luft tut dir gut!

Bewegung kann nie schaden!

Der Vater fürchtet, es liegt an der Trennung.

Die Mutter fühlt nach Fieber, da ist nichts.

Die Tochter sagt nie, sie sei krank, immer nur: "Ich kann nicht."

Sie war noch nie zwölf. Vielleicht ist man mit zwölf so müde.

Morgens steht sie immer später auf, will nicht mehr mit dem Rad zur Schule fahren, lieber den Bus nehmen. Den müsse sie vom Taschengeld bezahlen, sagt die Mutter. Es gibt ihr zu viele verhätschelte Kinder im Viertel.

Ihres fährt dann mit dem Rad, in alter Gewissenhaftigkeit. Oft klingelt wenig später das Telefon, im Display die Nummer der Schule.

"Ich kann nicht."

Die Eltern spüren, wie die Tochter mit sich ringt. Und mit etwas, das sie nicht benennen kann. Auf Phasen, in denen alles läuft wie früher, folgen Phasen, in denen nichts geht – und andersherum. Gelegentlich glauben Vater und Mutter, das Phänomen sei überstanden. Dann fällt das Kind wieder in sich zusammen, möchte mal nichts mehr tun, mal aber auch mit letzter Kraft zum Sport, Vokabeln üben, Freunde treffen. Das Kind schwankt zwischen Kampf und Kapitulation, die Eltern schwanken zwischen Ermuntern und Bremsen. Die Mutter beginnt, einen speziellen Kalender zu führen, Fehltage in der Schule zu notieren.