Auch jetzt ist sie wieder bereit, Leute zu enttäuschen. So wie damals, als Barbara Blaha 2007 aus der Sozialdemokratischen Partei Österreich, der SPÖ, austrat. Aus Protest, weil die rote Regierungspartei ihr Wahlkampfversprechen, die Studiengebühren abzuschaffen, nicht einlöste. Tagelang protestierte Blaha, die damals 23 Jahre jung, aber als Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft bereits eine bekannte Person war, vor der Parteizentrale und erinnerte Parteichef und Bundeskanzler Alfred Gusenbauer an sein Versprechen. Als klar war, dass dieser nicht umzustimmen war, gab es für sie nur einen Weg, Sozialdemokratin zu bleiben – der Parteiaustritt.

Seither ist die Abtrünnige eine der gefragten politischen Nichtpolitikerinnen in Österreich. Journalisten rufen sie an, wenn sie einen kritischen Einwurf von links nach links brauchen. Talkshows laden sie ein, die jüngste Regierungskrise zu kommentieren. In Hochschulkreisen ist sie als Initiatorin des Momentum-Kongresses ein Begriff, den sie nach dem Bruch mit der SPÖ ins Leben gerufen hat. Einmal im Jahr lädt sie in Hallstatt Wissenschaftler und Politiker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ein, "sozialen Fortschritt zu denken und zur Entwicklung einer egalitären Gesellschaft beizutragen". Daneben leitete die Germanistin die Sparte Wissen beim Brandstätter Verlag und gründete eine Familie.

Nun sitzt die 35-Jährige im langen, blauen Baumwollkleid in einem Wiener Café und erzählt, warum sie im Frühjahr den Job kündigte, um sich ganz ihrem neuen Vorhaben, dem Projekt 360, zu widmen: einem Thinktank mit eigenem Online-Medium. Gemacht für die vielen, die sich politisch abgehängt fühlen. Eine Art progressives Gegenprojekt zu den FPÖ-nahen Portalen Unzensuriert, Wochenblick und Info-direkt, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden und, wie Blaha sagt, im Netz ähnlich viele Leute erreichen wie das Boulevardblatt Kronen Zeitung. "Wenn mich meine drei Söhne in zehn Jahren fragen: 'Was hast du eigentlich gemacht damals, als es mit Österreich downhill ging?', dann will ich nicht sagen, ich hatte einen guten Job in einem kleinen Verlag und ein nettes Einkommen."

In der Schweiz hat die Sorge, dass das Land völlig nach rechts abdriftet, vor fünf Jahren zur Gründung der Operation Libero geführt. Ist für das Projekt 360 die soziale Frage zentral, bekämpfen die jungen Schweizer Liberos die Abschottungspolitik der SVP. Mit einigem Erfolg: Die Operation und ihre Frontfrauen wurden schnell zu Medien-Lieblingen und besiegten die wählerstärkste Partei in mehreren wichtigen Volksabstimmungen. Ihr Rezept: die engagierten Mitglieder einbinden und mitarbeiten lassen.

Barbara Blaha wuchs mit sechs Geschwistern und ihrer Mutter im Wiener Arbeiterbezirk Simmering auf. Dass die Familie nicht wohlhabend war, dass sie das Zimmer mit vier Geschwistern teilen und das Geld für Klassenfahrten bald als Schuhverkäuferin selbst verdienen musste, sei ihr damals weder außergewöhnlich noch als Problem erschienen. Aber als die Wohnung abbrannte und die Familie monatelang von einer Notunterkunft in die nächste zog, die Kinder nicht wussten, ob sie noch zur Schule gehen konnten: "Da beginnt man sich als Kind schon zu sorgen", sagt Blaha. Auch wenn sie ihr Leben nicht als Tellerwäscherinnengeschichte erzählt haben will, weiß sie, wie sehr dieses prekäre Aufwachsen sie geprägt hat. Dass es "bis heute einem Wunder gleichkommt, wenn ein Arbeiterkind aus Simmering an die Uni kommt" und dass sie selbst in entscheidenden Momenten das Glück hatte, "die richtigen Leute um mich zu haben und an die richtigen Dinge zu geraten". Eine Deutschlehrerin, die ihr die Welt der Bücher eröffnete und später die Schülerzeitung, die sie mit einem Kollegen leitete. Da habe sie gelernt: "Willst du etwas verändern, musst du mehr als einer sein. Und – du brauchst Öffentlichkeit."

Im September geht Projekt 360 in einer Betaversion online. Auf die ersten fünf Jobs, für drei Journalisten, einen Ökonom und einen Sozialwissenschaftler, haben sich laut Blaha mehr als 400 Personen beworben. Allein um die Löhne für ein Jahr bezahlen zu können, wird sie mindestens 300.000 Euro brauchen. Finanziert wird das Portal, das ohne Bezahlschranke funktionieren will, von einigen Hundert Privatpersonen. Anfragen bei Stiftungen in Österreich und Deutschland, bei Unternehmen und Gewerkschaften sind noch offen.

Blaha ist mit ihrem kleinen Schreibtisch bereits in die Redaktion eingezogen. Gearbeitet wird im Multikulti-Stadtteil Rudolfsheim-Fünfhaus im 15. Bezirk. Egal ob es um Erbschaftsteuer, Rentensicherung oder ein Straßenbauprojekt geht, die Artikel sollen "einfach, aber nicht simpel" geschrieben sein. Neben kurzen Einwürfen in die Tagespolitik sollen vertiefende Recherchen entstehen, die nicht weniger zum Ziel haben, als "den öffentlichen Diskurs langfristig zu prägen".

Wie soll das gehen?, fragt man sich. Mit fünf Leuten?

Seit Wochen tingelt Blaha darum durch Österreich, von Wien nach Bregenz, von Wien nach Salzburg, Eisenstadt, St. Pölten und an diesem Abend von Wien nach Graz. 15 Leute haben sich angemeldet, die meisten von ihnen sind recht jung. Manche kennen "Babsi" von früher. "Die erste Runde geht auf mich!", sagt sie. Fast die Hälfte der Anwesenden outet sich als SPÖ-Mitglied. Einer erzählt, wie er heimatlos geworden sei, nachdem er die Grünen nach den internen Querelen mit der Jungpartei verlassen habe und nun "bereit für etwas Neues" sei. Ein Philosophiestudent ist besorgt darüber, was aus einem Land wird, in dem es nicht mehr auf das bessere Argument ankommt. Und Wolfgang Moitzi, der für die SPÖ im Landtag sitzt, fragt: "Was können wir in der Steiermark tun, um dem Projekt einen guten Start zu ermöglichen? Kann die SPÖ helfen? Soll ich bei den Gewerkschaften anfragen?" Das "Nein!" kommt so laut und so schnell, dass manche in der Runde zusammenzucken. "Ich will dein Geld nicht! Wir nehmen kein Geld von einer Partei", sagt Blaha. Diese rote Linie sei ihr heilig. Sie zu überschreiten hieße, sich kaufen zu lassen. Das wolle sie nicht.

Aber die Frage, die an diesem Abend in Graz am häufigsten gestellt wird, lautet: "Was kann ich tun?" Und da bleibt Blaha seltsam vage. Sie freut sich auf Themeninputs und darauf, dass die konstruktiven Ideen, die dereinst aus der Wiener Zentrale in die Welt hinausgetragen werden, geteilt, gelesen werden. Doch die jungen Leute möchten lieber selbst Hand anlegen. Und so ist später im Biergarten, neben viel Begeisterung und Bewunderung für die Barbara, auch beim einen und andern eine Enttäuschung spürbar.

Vielleicht müsste Blaha mal wieder lesen, was auf ihrer eigenen Visitenkarte steht: Sie ist nur "eine von Vielen".