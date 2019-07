So war das in der alten Bundesrepublik

Zu einer deutschen Kindheit in den Sechziger- und Siebzigerjahren gehörte es, dass man in der Schule regelmäßig die Schwarz-Weiß-Filme mit den Leichen-, den Brillen- und den Haarbergen aus den Konzentrationslagern ansehen musste. Zu Hause konnte man darüber meistens mit niemandem sprechen. Das Schweigen der Eltern auf den Waschbetonterrassen wurde nur ab und an von den Rasensprinkleranlagen unterbrochen, die im Hochsommer vor sich hin tickten wie vergessene Weltkriegsbomben. So schnell wie möglich ist man deswegen von zu Hause ausgezogen und hat die Eltern in dem tiefen Graben, den es damals zwischen den Kriegs- und den Nachkriegskindern gab, mit ihren Sorgen, ihren Putzfrauen und ihren Mercedes-Dienstwagen allein gelassen.

Ein Sommer zum Lesen © Suhrkamp

Auch der Schriftsteller Andreas Maier ist von zu Hause weggegangen. Er hat zu seinen Eltern, wie er in einem Interview mit dem Freitag gerade sagte, "keinen Kontakt", das sei "notwendig". Dafür kehrt der 51-jährige Autor in seinem auf elf Bände angelegten autobiografischen Romanprojekt Ortsumgehung ausführlich in seine Vergangenheit zurück.

Über den Ort, die Straße, das Haus, das Zimmer in der hessischen Wetterau, aus der er stammt, hat er schon jeweils einen Roman geschrieben. Jetzt geht es um die Familie, um seinen CDU-Bürgerschaftskandidaten-Vater, seine Mutter, seine Schwester, seinen Bruder, seinen Onkel Heinz und darum, wie man sich in jenen längst vergangenen Zeiten mehr oder weniger sprachlos durchs Leben geschlagen hat. Das neue kommunikative Handeln, das im Westen bald gefragt war, musste man sich, wenn man zur Generation der "Kinder der Schweigekinder" gehörte, mühsam selber beibringen. Am staunenden, störrischen Ton dieser eindrücklichen Erinnerungen lässt sich ermessen, wie weit der Weg dahin war. (Iris Radisch)

Andreas Maier: Die Familie. Roman; Suhrkamp Verlag, Berlin 2019; 167 S., 20,60 €



Der Mann kann doch noch interessant sein

Dreißig Tage, dreißig Kapitel – ein Buch zum entspannten Langsamlesen, in einer Welt spielend, die vertraut erscheint und doch ziemlich exotisch ist, also in Belgien. Annelies Verbeke ist dort bekannt, hier nicht, was sich mit Dreißig Tage ändern sollte. Ihr Held Alphonse stammt aus dem Senegal und ist mit seiner Partnerin Kat aus Brüssel in die flämische Provinz gezogen – sie mit bürgerlichem Hintergrund, er ein Musiker und Handwerker, in sich ruhend, ausgleichend, den Mitmenschen wohlgesinnt. Kommt er zum Tapezieren ins Haus, fassen die Leute Vertrauen und erzählen ihm ihre Sorgen und Geschichten. Idyllisch ist das allerdings nicht, denn Flandern hat es in sich. Die Gegend ist düster-verregnet, der Boden birgt die Leichen und Granaten des Ersten Weltkriegs, ein europäisches Unheilsland.

© Residenz Verlag

Alphonse jedoch ist die Sonne, eine männliche, lächelnde Sonne. Kat trägt seelische Lasten, sie droht an Krebs zu erkranken, laboriert an ihren Eltern, aber Alphonse bringt sie wieder ins Lot. Ebenso wie andere, Frauen und Männer. Manche Konstellation, die heute im mitteleuropäischen Roman als unlösbar gilt und schwerste erzählerische Verwüstungen auslösen würde, ruckelt sich hier zurecht: Ob historische Erinnerung, Neid, das Mann/Frau- oder das Eltern/Kind-Dilemma, zu wenig Sex oder Ehrgeiz – man könnte miteinander klarkommen. Insofern spielt das Buch mit einer Utopie der Lebbarkeit des Lebens. Leider stößt auch die an ihre Grenze.

Alphonse wurde von einer Frau entworfen und trägt Spuren von Wünschen, die ein realer Mann wohl unerfüllt ließe. Könnte man sich über eine kulturelle Aneignung beschweren? Das wäre voreilig, denn der Mann als Fiktion ist ein interessanter Zeitgenosse, wenn er mal nicht das Gewaltmonster spielen muss. Dies unterscheidet eine erwachsene feministische Literatur von einer heranwachsenden. (Thomas E. Schmidt)

Annelies Verbeke: Dreißig Tage. Roman; a. d. Niederl. v. A. Gressmann; Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2019; 344 S., 22,– €, E-Book 15,99 €