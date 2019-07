Es war an einem Tag im September, vor drei oder vier Jahren, ich war in meinem Garten in Santa Maria und wühlte in der Erde, als ich Glockenläuten und Stimmen hörte. Ich ging den Hügel hoch und sah meinen ersten Alpabzug: Frauen und Männer aus meinem Dorf trieben ihre Kühe von den Sommerweiden herunter. Zwischen den Hörnern waren sie geschmückt mit Blumen und Arvenreisig. Das Bild hat mich tief berührt. Weil es zeigt, wie sehr die Menschen hier ihre Kühe wertschätzen. Und weil der Umzug ein ganz untouristischer Anlass war.

Ich habe lange in Venedig gelebt und dort den Stoff für meine Brunetti-Krimis zusammengetragen. Doch dann kamen die Kreuzfahrtschiffe und mit ihnen ein unerträglicher Massentourismus. Wenn ich nachmittags um drei die Strada Nova entlangging, fühlte ich mich wie in Mumbai. So ein Gedränge! Ich musste weg. In der Neuen Zürcher Zeitung stieß ich auf ein Inserat für ein Haus, Baujahr 1678 (!), im Münstertal.

Ganz loslassen konnte ich Venedig nicht, ich reise noch immer jeden Monat hin. Aber jetzt im Sommer mache ich lieber stundenlange Wanderungen mit Eglantine, der Hirtenhündin meiner Nachbarn. Besonders gern spaziere ich zur Alp Prasüra hoch, wo ich ein Kilo Butter und zwei Kilo Käse kaufe.

Die Hindus haben recht: Kühe sind Gott. Denn ohne Kühe gäbe es kein ice cream! Fleisch esse ich nicht, obwohl ich auf einer Farm aufgewachsen bin, in New Jersey. Ich konnte sogar melken, doch das ist jetzt – lassen Sie mich überlegen – 70 Jahre her. Ich erinnere mich, dass man die Zitzen nicht quetschen soll, sondern die Milch mit Daumen und Zeigefinger ausstreicht.

Die Leute hier im Tal sind freundlich – und sie sind reserviert. Ich mag das, dieses Formelle, das einhergeht mit einer großen Hilfsbereitschaft. Wenn ich abends um acht noch Pasta koche und kein Salz habe, zögere ich keine Sekunde, bei den Nachbarn zu klingeln. Ich frage auf Italienisch, und sie antworten auf Rätoromanisch. Weil die Sprachen so ähnlich sind, verstehen wir uns irgendwie. Die Leute mischen sich nicht in deine Angelegenheiten ein. Auch der Staat redet nicht anderen Staaten rein. Anders als die USA, die überall ihre Nase reinstecken. Deshalb werde ich nie in meine Heimat zurückkehren. Ich bevorzuge es, in einem Land zu leben, das seine eigenen Grenzen erkennt und respektiert. Und eine funktionierende Demokratie hat. In der Schweiz stimmt man sogar darüber ab, ob es verboten gehört, den Kühen die Hörner zu schneiden.

Donna Leon, 76, wurde mit ihren Krimis mit Commissario Guido Brunetti berühmt. Sie lebt im Münstertal und in Venedig.