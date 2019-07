Wie einfach alles sein könnte, lässt sich gut an Capri, Chocolate & Vanilla und Nice-Fruchteis zeigen. Das Milka-Eis Chocolate & Vanilla wäre rot, das Langnese-Eis Capri gelb und das Fruchtsorbet von Nice grün. Die Farben zeigen ziemlich klar, welches Eis man kaufen sollte, wenn es einem nicht nur ums Genießen, sondern auch um die Gesundheit geht. Rot, gelb, grün: wie an der Ampel eben. Es wäre so einfach.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden