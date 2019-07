So populär hat das Klima sonst wohl nur Greta gemacht. Wenn Felix Finkbeiner nicht an der ETH Zürich promoviert, sitzt er mit schickem Jackett in Talkshows oder hält Vorträge vor Unternehmern. Finkbeiners Geschichte hat nicht mit Hitze und Dürre, sondern mit Bäumen zu tun. Mit neun pflanzte er seinen ersten Baum vor seiner Schule. Mit 13 Jahren hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen. Auf Plakaten warben der Fürst von Monaco, Til Schweiger, Gesine Schwan, Klaus Töpfer, Harrison Ford und Gisele Bündchen für das Projekt Plant-for-the-Planet, das heute das von Finkbeiner ist. Sein Kalkül: Mit Aufforstungen in Afrika und Südamerika CO₂ zu binden, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Felix war Greta, bevor es Greta gab, der Donnerstag vor "Fridays for Future". Felix Finkbeiner ist der Junge, dessen Kinder- und Jugendbewegung nach eigenen Angaben mehr 15 Milliarden Bäume in die Welt gesetzt haben will.

