"Darf ich mich zu Ihnen setzen?"

Der Mann, den ich das fragte, trug einen blauen Anzug und schaute konzentriert in sein Smartphone, während er einen Cheeseburger mit einer großen Portion Pommes verdrückte. Er saß allein in einem Imbiss in der Hamburger Innenstadt. Um ihn herum waren alle Plätze frei.

"Äh ... wieso?"

"Ich esse nicht gerne allein", sagte ich.

Er überlegte kurz: "Aber ich esse lieber allein."

Ich lächelte und erklärte ihm, dass das natürlich kein Problem sei. Ich wollte gerade gehen, da schob er noch ein "Vielen Dank" hinterher.

Wenn man Wildfremde, die allein in Restaurants sitzen, fragt, ob man sich zu ihnen setzen kann, entschuldigen sich manche sogar, nachdem sie "Nein" gesagt haben. Als wäre es irgendwie unnormal oder unrechtmäßig, beim Essen für sich bleiben zu wollen.

Ich weiß das, weil ich es ausprobiert habe. Mehrere Tage lang.

Ich wollte wissen, warum Menschen allein essen. Und ob sie darunter leiden. Denn allein essen ist negativ konnotiert. Wer in der Öffentlichkeit allein isst, so scheint es, hat niemanden, der ihm Gesellschaft leistet, was nach allgemeinem Verständnis traurig ist. Und ungesund soll es auch noch sein, allein isst man angeblich schneller, weniger nahrhafte Dinge, und so steige die Gefahr für Diabetes und Bluthochdruck. Vor allem als Mann. Wenn also wie kürzlich die Deutsche Presse-Agentur aus einer Studie zum Essverhalten der Deutschen die Meldung macht: "Immer mehr Menschen essen allein", soll das wohl als schlechte Nachricht verstanden werden.

Ich begann meinen Feldversuch an einem sonnigen Tag im April – was die Sache, so dachte ich, einfacher machen sollte, denn die Leute saßen ja draußen. Dann sah ich durch das Fenster eines Bäckers in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einen älteren Mann mit Schnauzbart und schwarzer Mütze auf seinem Mettbrötchen kauen. Ich kaufte mir ein Croissant und fragte ihn, ob ich mich zu ihm setzen dürfe. Mit einem "Natürlich" machte er den Stuhl ihm gegenüber frei.

Die erste Hürde war genommen. Aber die zweite baute sich sogleich vor mir auf. Der Mann starrte in sein Smartphone. Ich knabberte an meinem Croissant und wartete auf meine Chance. Als er fertig gegessen hatte und das Telefon wegsteckte, sprach ich ihn an.

"Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?"

Jetzt guckte er, als wäre ich tief in seine Privatsphäre eingedrungen.

"Stört es Sie nicht, allein zu essen"?

"Nein."

"Warum nicht?"

Er schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, dass er diese Unterhaltung führte: "Ach, ich bleibe sowieso nicht lang."

Er nahm seine Kaffeetasse und leerte sie in einem Zug. "So wie jetzt", sagte er, stand auf und ging einfach davon.

Ich zog weiter durch die Straßen und hielt Ausschau nach Gesprächspartnern. Mehrere Male freute ich mich zu früh: Aus der Ferne sah ich Menschen, die allein am Tisch saßen – doch sobald ich mich näherte, erkannte ich einen zweiten Teller auf dem Tisch oder eine Jacke über der Stuhllehne. Es war überraschend schwer, jemanden zu finden.

Nach fast einer Stunde sah ich einen jungen Mann in einem asiatischen Restaurant vor einem fast leer gegessenen Teller Sushi und einem großen Bier sitzen. Ein Kettenhemdtattoo lief von seiner rechten Schulter den Arm hinunter.

Als ich ihn fragte, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, sah er überrascht, aber irgendwie erfreut aus. "Ja, klar", sagte er und zeigte auf den Platz ihm gegenüber. Er war so gut wie fertig mit dem Essen. Wir bestellten noch ein Bier. Er nickte mir zu: "Lass es dir schmecken."