In einem farbverblassten Altbau unweit des Stephansdoms residiert hinter einem schwarz angestrichenen hölzernen Tor der Rechtsanwalt Ramin M., 43. Die Fenster in der Kanzlei in der dritten Etage sind verschlossen, das Klingeln bleibt unbeantwortet. Wenn nicht alles täuscht, befindet sich in der Singerstraße die Kommandozentrale, in der das Ibiza-Video und damit eine Politaffäre geplant und choreografiert wurde, die im Mai erst den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie anschließend die Regierung stürzte und die alles zu bieten hat: Drogen, Lügen, Video. Und Politik, natürlich.

Die vielleicht beste Art, sich der Affäre zu nähern, besteht darin, von der Kanzlei aus die wichtigsten Schauplätze anzusteuern: Im Umkreis von einem Kilometer liegt im Norden das Hotel Sofitel, im Osten der Stadtwirt, im Süden das Restaurant Le Ciel. Man könnte glauben, der Rechtsanwalt Ramin M. habe beschlossen, keiner der Orte von Ibizagate dürfe weiter von seinem Büro entfernt liegen als zehn Gehminuten. Nur nach Ibiza im Südwesten, wo der Showdown stattfand, braucht man etwas länger, mit dem Flugzeug knapp drei Stunden.

Auch sechs Wochen nach dem Skandal sind die Hintergründe von Ibizagate immer noch schwer durchschaubar. Auf Video festgehalten ist, wie sich die beiden FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Juli 2017 auf Ibiza mit einer vermeintlichen russischstämmigen Oligarchen-Nichte und ihrem Berater treffen. Sie reden länger als sechs Stunden, sie trinken Wodka Red Bull, sie konspirieren. Die heimlich mitgeschnittenen Aufnahmen dokumentieren, dass die FPÖ-Politiker bereit schienen, Spenden am österreichischen Staat vorbeizuschleusen und der vermeintlichen Oligarchin im Gegenzug Aufträge zuzuschanzen. Auf Ibiza haben die FPÖ-Leute den Anschein erweckt, korrupt zu sein. Wegen des Verdachts der Untreue ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Strache, Gudenus und einen weiteren FPÖ-Strippenzieher. Sie ermittelt aber auch gegen den Anwalt Ramin M. und mindestens drei weitere namentlich bekannte Beschuldigte, es geht um den Verdacht des Missbrauchs von Ton- und Abhörgeräten, Urkundenfälschung, Täuschung sowie Datenverarbeitung in Gewinn- und Schädigungsabsicht.

Aber wie konnte es dazu kommen? Wer legte die FPÖ-Politiker aufs Kreuz? Und, vielleicht am wichtigsten: warum?

Eine umfassende Rekonstruktion der Affäre wird es erst geben können, wenn die Videomacher selbst zu reden bereit sind. Ramin M. ließ die Bitte um ein Gespräch von seinem Anwalt zurückweisen, auch Julian H., der auf dem Video den Berater der vermeintlichen Oligarchin spielt und einer der Beschuldigten ist, lehnte mehrere Gesprächswünsche ab. Die Recherche zu den Hintergründen muss sich deshalb auf Gespräche im Umfeld der Videoproduzenten und der gestürzten FPÖ-Politiker in Wien und Berlin stützen, sie kann nur eine Annäherung sein.

Die ZEIT stellte den mutmaßlichen Machern des Videos per verschlüsseltem Chat über Wochen Fragen, von denen einige beantwortet wurden, andere nicht. Zudem konnte die Redaktion mehr als 11 Gigabyte Ermittlungsakten auswerten, die unter anderem die zentralen Figuren Ramin M. und Julian H. betreffen – Akten, in denen es um Verleumdungen, Drogen und Spionage geht und die beschreiben, in was für einem Umfeld die Idee gereift sein muss, die FPÖ mit einer Operation in filmreifer Manier zu desavouieren. Ibizagate führt hinein in ein Milieu, dem normale Menschen eher in Netflix-Serien begegnen – zu einer Sicherheitsfirma namens "Die Gruppe Sicherheit", in der sich die meisten Akteure der Affäre begegnet sind und deren ehemaliger Chef Sascha Wandl sagt: "Wir haben ähnlich wie die Polizei agiert, indem wir kriminelle Gruppen infiltriert und Informanten rekrutiert haben."

Wandl, 47 Jahre alt, groß und schlank, sitzt im Café Landtmann in der Wiener Innenstadt. Im gegelten Haar steckt eine Sonnenbrille, auf seinen linken Unterarm ist ein geschwungenes Schwert tätowiert. Vor Kurzem hat das österreichische Bundeskriminalamt (BKA) Wandl in der Ibiza-Affäre als Zeugen vernommen.

Wandl war mal beim Militär, danach gründete er sein eigenes Sicherheitsunternehmen, die Gruppe Sicherheit. Seine Augen glänzen, wenn er erzählt, was sie zusammen alles erreicht hätten, er und ein paar andere Privatermittler, die sich jahrelang im Dreieck zwischen Polizei, Nachrichtendiensten und Verbrechern bewegten. Mal hätten sie Zigarettenschmuggler, mal Drogenhändler gejagt, mal ein Unternehmen im Auftrag eines anderen ausgeforscht. Sie hätten heimlich Kameras in Wohnungen und Peilsender an Autos installiert. Zu ihren Kunden zählten mittelständische Unternehmen, aber auch internationale Konzerne. Dass es dabei nicht immer mit rechten Dingen zuging, belegt ein Blick in Wandls Strafakte: gewerbsmäßiger Diebstahl, Fälschung eines Beweismittels, schwerer Betrug.

Irgendwann vor ein paar Jahren, so erinnert sich Wandl, habe ihm seine damalige Assistentin ihren Freund vorgestellt: einen Mann namens Julian H. Ob der einsteigen könne?

Über H., 38, kompakte Statur, weiche Gesichtszüge und Bürstenhaarschnitt, kursieren in Wien diverse Gerüchte. Er sei an einer israelischen Sicherheitsakademie in Tel Aviv ausgebildet worden. Oder, wie es in einem Exposé der Gruppe Sicherheit heißt: Er sei ein ehemaliger FBI-Agent und Mitarbeiter des BKA. Fragt man allerdings in Tel Aviv bei der Akademie nach, erhält man als Antwort ein freundliches Schalom, "wir kennen diese Person nicht". Auch das BKA führt ihn nicht als Angestellten. Es ist ein Gewerbe, in dem wenig so ist, wie es scheint.