"Wir müssen nicht so viel schlafen." Irgendwann hört man diesen Satz als Ausländer in Japan. Sobald man dann von der eigenen Gewohnheit berichtet, möglichst sieben Stunden pro Nacht zu schlafen, darf man sich der Verwunderung der Einheimischen sicher sein. Denn Japaner, so sagen es viele Japaner selbst, können später ins Bett gehen und dennoch früher aufstehen als der Rest der Welt.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden