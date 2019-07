Ungerechterweise muss dieses Porträt über Katja Kipping mit Sahra Wagenknecht beginnen und mit jenem Montag im März, als sich die gesamte Verspannung der Linkspartei in einem Moment zu lösen schien.

Um 15.15 Uhr schickte Sahra Wagenknecht eine E-Mail an die Mitglieder der Bundestagsfraktion, in der sie erklärte, dass sie als Fraktionsvorsitzende zurücktreten werde. Sie fühle sich ausgebrannt, sagte sie später, sie sei aus der Balance geraten. Über Jahre hatte der Kampf zwischen der Fraktionschefin Wagenknecht und der Parteichefin Kipping die Linkspartei gelähmt. Nun schien er entschieden.

Denn immer wenn jemand aufgibt, macht ein anderer weiter. Wenn jemand verliert, gibt es einen Sieger. Dies also sollte die Geschichte einer Gewinnerin sein, der Gewinnerin Katja Kipping.

Es kam dann doch anders.

An einem Mittwochabend Ende Mai, vier Tage vor der Europawahl, läuft Kipping durch die Dresdner Neustadt. Sie hat ihr Wahlkampfteam dabei und Flyer in ihrer Tasche. Zu Passanten sagt sie Sätze wie: "Darf ich Ihnen ein paar Argumente für die Linke mitgeben?" Wenn sie auf der Straße erkannt wird, lächelt sie. Es sind Szenen aus dem politischen Alltag, und heute wirkt es, als würde Katja Kipping diesen Alltag umarmen. Die Linke nennt sie an diesem Abend oft "meine Partei".

Später sitzt sie in einer Kneipe. Der Wahlkampfteil ist vorbei, und Kipping klingt nun anders. Wie nebenbei lenkt sie das Gespräch auf "Sahra". Für Sahra wäre das nichts, sagt Kipping beiläufig, oder: So war das auch immer mit Sahra. Für Kipping ist die Vergangenheit bis heute ein Teil der Gegenwart. Die Gegnerin sitzt wie ein unsichtbarer Gast mit am Tisch.

Und noch etwas fällt auf. Für eine Politikerin, die vier Tage vor einer wichtigen Wahl steht, spricht Katja Kipping sehr offen über ein mögliches Leben ohne Spitzenpolitik. Sie sagt, sie sei gut darin, sich suggestiv in Situationen hineinzuversetzen, sie habe das alles bereits durchgespielt. Sie sagt, sie vermisse das Lesen und das Schreiben. Sie sagt, sie habe nie eine sein wollen, die an ihrem Posten klebt.