Waagerecht:

6 Vielgliedrige Hand in jedermanns Tasche 10 Trägt mit größtem Anteil zum saftigen Durstlöschen bei 16 Wassermarder vierten Typs? Anderer Tiere sehr frühe Umgebung! 17 Abenteurers Urlaub vom Umdrehen jeden Cents 20 Tipp zur Getränkenachschubveranlassung: Ihre Weißheit ist Tradition 21 Wegen technischen Fortschritts heute gar nicht mehr so magisch wie einst bei Siegfried und Laurin 22 Ein Wissen, wann eigener Kommentar besser ungesprochen bleibt 23 Gelangte, nach der Walschlappe, doch noch nach Ninive 24 Kabinetter Top-Job 25 Kann, beispielsweise zur 39 senkrecht, für gewisse Anzüglichkeiten sorgen 26 Hürde im Einigungsprozess 29 Schlagender Sportler braucht dafür das Sportgerät gar nicht 30 Bei Bärenpfote wie Stubentiger mitbuchstabiert, der Mann 32 Im Bürohaus wie im Grandhotel: Türalleen 33 Besser geht’s nicht, fanden auch Juroren und gaben ihm für seinen Melvin den Oscar 35 In seinem Heroismus nahm er trône & couronne auf sich 36 Stadtliche Erscheinung an südlicher Stelle der nördlichen Grenze westlicher Großmacht 38 Himmlische Wahrnehmung sommerlicher Sehrfrühaufsteher 43 Eine gar nicht stille Wasserstelle 44 Wolfes Mahl oder aber Abweichung von Materialdurchgängigkeit 46 Versüßen mindestens den Blick ins Grüne, als Farbtupfer der Natur 47 Entfernter Namensvetter vom letzten 35 waagerecht 48 Am Rande kretischer Schlucht oder auch venezianischer Brücke gesehen, die Maid 49 Beim Bistropersonal als kultureller Höhepunkt inklusive 50 Wird keiner bleiben, sollte er von der Seite weichen 51 Just derart? Dito!

Senkrecht:

1 Sommernächtliche Ehestreitereipartei 2 Salatzutat wie Tomat’ oder Artischock’? Kräftige Drauverstärkung! 3 Antriebsart für Schnell-weiter-Reisen à la Kirk 4 Nicht von bestechender Beliebtheit, als Konkurrenten ums Wassereis 5 Ausstrahlung mit Fortschreibung: Exzacken aus Inselkrone 6 Touristen als solche bleiben in abdrücklichster Erinnerung 7 Flirtantwort in sandigem Umfeld? Landrandsitz! 8 Bindeglied namentlich zwischen Anden und Laden, am Urlaubsort 9 Der entspannendste Teil der Entspannung 11 Lieferfahrers häufigstes Mitbringsel 12 Zusammenhaltgestalter je nach Haftbedingungen 13 Wie’s Zimmer zum Hostel gehört’s zur Anreisegelegenheit 14 Gunstvolle Anrede für kunstvollen Könner 15 Rohstoff in der Texteschmiede? Sind nicht immer erholsamster Urlaubszeitvertreib 18 Für Glücks- und allerlei andere Fälle zuständig im körpereigenen Chemielabor 19 Einer wurde als Barney legendär, einer sang vom Rockin’ in the free world 27 Alter Schreibstuben Zubehör, manch neueren Schreibers Teil 28 Wäre schon merkwürdig als ganze Urlaubsplanbeschreibung für einen Badaufenthalt auf Ägäisinsel 31 Ist vorn ganz Nagezahn, hinten ganz Grautier 32 Verdrehtes Festivitätenveranstalten: Strebsamkeitspause 34 Floss in die Welt von Joey, Pacey, Jen und Dawson ein 37 Seltsam: Gerade bei dem, der im ... ist, läuft’s nicht wie geölt 39 Aus Reiseerfahrung: Die ist weiter als der 40 Lange Helgoländerin, steht vorm erzgebirgigen Berg 41 Kurz: Maschinengedächtnisbaustein 42 Fünfmal gezählt auf dem Thron, vor Harald 45 Hohn ohne Ende: Film ohne Längen

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel das Lösungswort der Woche (diesmal 26 waagerecht). Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Wassertieres (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus THERM, einer QUALLE im Bild und LE ergibt sich THERMALQUELLE.

Und das sind unsere Preise:

1. Preis: Drei Übernachtungen im Boutiquehotel Alpenloge

Im Westallgäuer Rotachtal, direkt an der Grenze zu Österreich, liegt der kleine Ort Scheffau. Dort begrüßen Sie Anja Engelke und Michael Schott in ihrer klassisch modern designten Alpenloge unter dem Motto "Wohnen und Essen wie bei Freunden". Zu zweit nächtigen Sie in einer Juniorsuite (inkl. Halbpension, exkl. Getränken) und genießen neben Alpenblick die persönliche Atmosphäre

2. Preis: Eine smarte Wetterstation von Netatmo

Die Wetterstation des Smart-Home-Unternehmens Netatmo misst Außen- und Innendaten und sendet Echtzeit-Alarme aufs Smartphone, wenn es zum Beispiel Zeit ist, die Räume zu lüften. Benutzer können jederzeit auf frühere Daten zugreifen und ihre Umgebung analysieren







3. bis 7. Preis: Je ein "ZEITmagazin – Rätsel Kalenderbuch 2020"

Terminplaner und Rätselbuch in einem: Die beliebten Rätsel aus dem ZEITmagazin gibt es jetzt als hochwertig gebundenes Kalenderbuch im A4 Format (Heye)







