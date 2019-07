Das Woodstock-Festival fand vom 15. bis 17. August 1969 gar nicht in Woodstock statt (wie ursprünglich geplant), sondern etwa 70 Kilo- meter entfernt, nahe Bethel im Bundesstaat New York, auf den Feldern eines Farmers. In Woodstock selbst hatte eine Bürgerinitiative das Festival verhindert. – Am Ausweichort traten unter anderen Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker und Janis Joplin auf.



Damals

Finanzieller Erfolg Woodstock war zunächst ein Minusgeschäft, erst im Jahr 1980 wurde nachträglich die Gewinnschwelle erreicht, durch Einnahmen aus Lizenzen. Seitdem wird mit Woodstock viel Geld verdient.

Besucher Besucher

Tickets Tickets

Wichtige Festivals

Heute

Die Festivalbranche ist eine Milliardenindustrie – auch weil die Künstler mit Tonträgern weniger Geld erlösen und mit Konzerten ihr Auskommen sichern.



Roskilde Seit 1971 eines der größten Festivals Europas (Daten: 2016)

Übernachtung Wer für Festivals ins Ausland reist, braucht eine Unterkunft. Ein Onlinetickethändler befragte seine Kunden, wie sie übernachten.

Steigend Die Branche wächst noch immer (2017–20 geschätzt).

Die Größten Top 5 weltweit nach Summe der Besucher über alle Tage

Viel Geld Was Besucher im Mittel ausgeben (für Ticket, Unterkunft, Reise etc.).

Die wichtigsten Festivals der kommenden Monate in Deutschland mit mehr als 20.000 Besuchern Die wichtigsten Festivals der kommenden Monate in Deutschland mit mehr als 20.000 Besuchern

