Lange habe ich im Papstbrief gesucht. Und nicht gefunden, was zum Standardrepertoire gehört: eine klare Ansage in Sachen Kirchenreform. Nach zehn Jahren als Papstbeobachter im Vatikan bekommt man ein Gespür dafür, was Päpste Kirchen so alles schreiben. Und fast immer unter dem Autoritäts-Vorbehalt. Rom entscheidet: cum Petro et sub Petro, mit dem Papst und unter dem Papst.

