Zweierlei gilt es im Fall der Sea-Watch 3 zu unterschieden: die Seenotrettung und die Frage, was mit den Geretteten geschieht. Schiffbrüchigen zu helfen ist nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern schon lange eine Rechtspflicht. Zunächst war sie Teil des Völkergewohnheitsrechts, dann wurde sie 1910 erstmals im Brüsseler Abkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über Hilfeleistung und Bergung aufgenommen und 1998 endgültig in der UN-Seerechtskonvention festgeschrieben. Artikel 98 dieses Abkommens bestimmt, dass jeder Kapitän Schiffbrüchigen unverzüglich zu Hilfe eilen muss.

Während das Verfahren der Seenotrettung bis ins Detail geregelt ist, bleibt die Frage, wohin mit den Geretteten, rechtlich weitgehend offen. Wie Italien bei jeder Gelegenheit klarmacht: Aus der Rettungspflicht folgt keine Pflicht der Küstenstaaten, ihre Häfen zu öffnen und die in Seenot Geratenen aufzunehmen. Das Küstenmeer und die Hafenzufahrten sind Staatsgebiet des Küstenlandes und stehen damit unter dessen alleiniger Hoheitsgewalt. Begrenzt wird diese Souveränität lediglich durch das Recht der friedlichen Durchfahrt.

Diese rechtliche Lücke war lange kein Problem – seit einigen Jahren aber fliehen Hunderttausende über das zentrale Mittelmeer nach Europa. Im Sommer kommt es fast wöchentlich zu Havarien. Italien (und in einem gewissen Maße auch Malta), dessen Häfen die vor Libyens Küste kreuzenden Rettungsboote am schnellsten erreichen können, hat seine Küstengewässer für gerettete Flüchtlinge und Migranten gesperrt.

Das Recht dazu hat die römische Regierung, es sei denn, das Rettungsschiff oder die Passagiere sind in größter Bedrängnis. Für diesen Fall sieht das Völkergewohnheitsrecht ein sogenanntes Nothafenrecht vor. Das aber wäre im Fall der Sea-Watch 3 nur in Kraft getreten, hätte ohne die Hilfe Italiens eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen bestanden. Doch Italiens Küstenwache hatte schon dreizehn Flüchtlinge, unter ihnen Schwangere, Kranke und Kinder, von Bord geholt. Deshalb lehnte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch den Eilantrag der Sea-Watch 3 ab, in Italien anlegen zu dürfen. Die deutsche Hilfsorganisation ist allerdings der Ansicht, dass auch die übrigen 40 Flüchtlinge in größter Gefahr und die Lage an Bord nicht mehr kontrollierbar gewesen seien. Darüber werden nun italienische Richter urteilen. Unabhängig davon hat eine Richterin die Kapitänin Carola Rackete auf freien Fuß gesetzt.

Nach dem Seevölkerrecht müssen Schiffbrüchige stets an einen "sicheren Ort" gebracht werden. Fälschlicherweise wird darunter oft der "nächste" sichere Hafen verstanden. Manchmal geht es nicht anders, aber gemeint ist damit nur ein Ort, den ein Rettungsschiff innerhalb einer angemessenen Zeit erreichen kann. "Sicher", das ist gemäß einer Entschließung des Schiffssicherheitsausschusses der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO ein Hafen, "an dem das Leben der Überlebenden nicht mehr weiter in Gefahr ist und an dem ihre menschlichen Bedürfnisse (wie zum Beispiel Nahrung, Unterkunft und medizinische Bedürfnisse) gedeckt werden".

Die meisten Schiffbrüchigen werden von libyschen Schleppern in Schlauchboote gezwungen und ihrem Schicksal überlassen. Die EU drängte die Teilregierung in Tripolis zu einer eigenen Küstenwache und stattete diese mit Geld, Gerät und einer Seenotleitstelle aus. Italien ist darum der Ansicht, die Schiffbrüchigen müssten von Libyern gerettet und von diesen zurück an Land gebracht werden.

Seenotrettung 2013 Italien, Europa und die Flüchtlinge: Eine Chronik Vor Lampedusa ertrinken über 600 Flüchtlinge. Italien beginnt seine Seenotrettungsmission Mare Nostrum. Bis zu deren Ende ein Jahr später werden über 100.000 Menschen gerettet und nach Europa gebracht. Andere EU-Länder drängen Italien zur Einstellung der Mission. 2015 Italien, Europa und die Flüchtlinge: Eine Chronik Im Oktober beginnt die EU-Mission Sophia, die sich vor allem gegen Schlepper auf dem Mittelmeer richtet, aber auch Seenotrettung leistet. Im Rahmen der Mission wird auch die libysche Küstenwache geschult – der Beginn einer unheilvollen Zusammenarbeit. 2017 Italien, Europa und die Flüchtlinge: Eine Chronik Im Juli veranschlagt die EU 46 Millionen Euro zur Einrichtung einer libyschen Leitstelle für Seenotrettung. Der Plan ist hochumstritten. Viele Angehörige der Küstenwache sind korrupt und kooperieren mit Schleppern. 2018 Italien, Europa und die Flüchtlinge: Eine Chronik Die EU verlängert ihre Mission Sophia, obwohl Italien Notrufe von Flüchtlingsbooten nicht mehr an Schiffe der Mission, sondern an die libysche Küstenwache weiterleitet. Die bringt die Geretteten zurück nach Libyen in menschenunwürdige Lager. 2019 Italien, Europa und die Flüchtlinge: Eine Chronik Im Juni beschließt die neue italienische Regierung mit Innenminister Matteo Salvini, Schiffe, die "ohne Genehmigung in italienische Hoheitsgewässer eindringen", mit bis zu 50.000 Euro Geldstrafe zu belegen.

Libyen ist jedoch mitnichten ein sicherer Ort. Europäische Rettungsschiffe, die Flüchtlinge in Libyen an Land setzten, verstießen gegen das Seevölkerrecht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie verbietet es, Menschen in ein Land zurückzuschicken, in dem ihnen Gefahr für Leib und Leben oder politische Verfolgung drohen. Dieses sogenannte Non-refoulement-Gebot bindet nach allgemeiner Rechtsauffassung nicht nur staatliche Akteure, sondern auch private Rettungsorganisationen.

Wo also sollte die Sea-Watch 3 mit den Schiffbrüchigen hin? Italien hat seine Häfen gesperrt, ein anderer sicherer, in angemessener Zeit zu erreichender Ort war nicht in Sicht, das Rettungsschiff trieb ohne Ziel im Mittelmeer. Obwohl seit 2014 kaum ein Thema die Öffentlichkeit derart beschäftigt wie die Migrationsfrage, zeigt der Fall der Sea-Watch 3, dass eine Lösung fehlt. Die EU konnte bislang keine verbindliche Verteilung Geretteter durchsetzen, Italien handelt auf eigene Faust (siehe Chronik), ebenso private Hilfsorganisationen, die so dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen ertrinken.