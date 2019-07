Als Nina F. in der Nacht des 19. April 2013 zu sich kommt, hat ein Mann gerade Sex mit ihr. Sie weiß nicht, wer dieser Mann ist. Sein Gesicht ist ihr völlig fremd. Auch den zweiten Mann, der dabeisteht, hat sie nie gesehen. Nina F. hat keine Ahnung, wie sie in diesen Park in der Münchner Innenstadt gekommen ist, wo sie jetzt rücklings im Gebüsch liegt, mit hochgeschobenem Kleid und heruntergezogenem Slip.

Sie will, dass der Mann aufhört, doch sie wehrt sich nicht. Sie ruft auch nicht um Hilfe. Sie kann es nicht. "Ich war wie gelähmt", sagt sie. Als der Fremde fertig ist, lassen er und sein Begleiter die damals 30-Jährige liegen und gehen fort. Nina F. bleibt zurück mit tausend Fragen, auf die sie bis heute keine Antworten hat: Wer waren diese Männer? Was haben sie noch alles mit ihr gemacht? Wieso kann sie sich nicht erinnern? Heute, sechs Jahre nach dem Vorfall, sagt sie: "Nicht zu wissen, was damals passiert ist, das quält mich bis jetzt."

Als Nina F. am Nachmittag desselben Tages zur Polizei geht und Anzeige erstattet, kann sie nur spärliche Angaben machen. Sie weiß nicht, wie sie die Männer kennengelernt hat. Sie kann die beiden nicht beschreiben, nur dass sie "südländisch" aussahen. Frau F. kann nicht erklären, wie es in den Grünanlagen am Münchner Maximiliansplatz, unweit des Clubs, in dem sie zuvor gefeiert hat, zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Sie weiß nur: Sie wollte keinen Sex.

Lange sieht es aus, als sei Nina F. eine jener Frauen, die Opfer sexueller Gewalt werden, ohne dass der oder die Täter jemals gefasst werden. Dann wird fünf Jahre nach dem Vorfall im Park jener Mann gefunden, mit dem Nina F. in jener Nacht den ungewollten Verkehr hatte. Eine DNA-Spur identifiziert ihn eindeutig. Trotzdem wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Ein mutmaßlicher Vergewaltiger kommt ungestraft davon? Wie kann so etwas passieren?

Doch von vorne: Die Nacht, die im Albtraum der Erinnerungslosigkeit endet, hatte ganz harmlos begonnen. Nina F. geht mit einem Freund zum Italiener: Man isst Pizza, trinkt Bier. Anschließend treffen sich die beiden mit anderen in der 089 Bar. Der Freund, der an dem Abend dabei war, beschreibt Nina als "kontaktfreudig und aufgeschlossen". Sie habe damals gern und viel gefeiert. Auch an jenem Abend sei sie "gut drauf" gewesen.

Gegen Mitternacht verlässt die Gruppe den Club, manche müssen am nächsten Tag arbeiten. Nina F. sei da noch klar bei Verstand gewesen, erinnert sich der Freund. Am S-Bahnhof Stachus verabschieden sich die Freunde. Aber Nina F. hat noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Sie kommt mit einem Mann ins Gespräch, von dem sie heute nur noch weiß, dass er Grieche war und schwul. Die beiden beschließen, zurückzukehren in die 089 Bar. Der Grieche stellt Nina F. ein paar Freunden vor, jemand reicht ihr einen Drink. Danach reißt ihre Erinnerung völlig ab und setzt erst später bei den Männern im Park wieder ein.

"Da ist ganz viel Dunkelheit, ganz großer Nebel", sagt die heute 36-Jährige über die Stunden zwischen 1.30 und 3.30 Uhr. Später beschleicht sie dieser Verdacht: Sie wurde mit K.-o.-Tropfen willenlos gemacht und dann vergewaltigt. Nur so kann sie sich ihren Blackout erklären.

Jahrelang bleibt unklar, wer sich in jener Aprilnacht 2013 über Nina F. hergemacht hat. Fest steht nur: Es waren mehrere Männer. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wird am nächsten Tag in Nina F.s Vagina das Sperma von "mindestens zwei Verursachern" sichergestellt. So steht es im Gutachten der Rechtsmedizin. Doch die DNA-Spuren führen zunächst ins Nichts.

Das ändert sich am 26. März 2018. Fast fünf Jahre nach der Nacht im Park melden DNA-Experten der Polizei einen Treffer in ihrer Datenbank. Das Sperma, das in Nina F.s Körper gefunden wurde, kann nun einer Person eindeutig zugeordnet werden: Es ist der Tunesier Naceur H., 37, geschieden, arbeitssuchend, Anschrift unbekannt. H. sei "ohne vernünftigen Zweifel Verursacher der Abstriche", heißt es von den Sachverständigen. Sechs Monate später, am 12. September 2018, wird H. am Münchner Flughafen festgenommen. Mittlerweile sitzt er im Gefängnis. Doch nicht wegen Nina F., sondern weil er zwei Personen mit dem Tode bedrohte und außerdem gestohlen hatte, wurde H. zu einem Jahr ohne Bewährung verurteilt. Zu den Beschuldigungen von Nina F. äußert sich H. nicht. Er verweigert die Aussage.

Für Nina F. ist die Sache nach dem DNA-Treffer klar. Sie glaubt, H. werde nun der Prozess gemacht, und sie selbst finde Gerechtigkeit. Doch es kommt anders: Im Januar 2019 teilt die Münchner Staatsanwaltschaft Nina F.s Anwalt mit, das Verfahren gegen H. werde eingestellt. Die Begründung: Herrn H. könne die Tat "nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit" nachgewiesen werden.