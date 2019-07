Schon zum Frühstück um neun Uhr morgens gibt es Champagner, und die Sammler und Kunstinsider greifen zu. Sie sind der Einladung von Marc Spiegler, Global Director der Art Basel und ihrer Ableger in Miami und Hongkong, gefolgt. So ein "Chläderi", wie die Eidgenossen einen leichten Schwips nennen, erhöht nun mal die Vorfreude auf die vorab reservierten Werke, die die VIPs danach in Augenschein nehmen werden.

Wie viele Tausend Cüpli der Champagnermarke Ruinart sie auf der Schweizer Topmesse ausschenken, verrät Firmenchef Frédéric Dufour nicht. Das älteste aktive Champagnerhaus, 1729 in Reims gegründet, ist auf insgesamt 34 Messen von Dubai bis Chicago, von Moskau bis Düsseldorf präsent. Die Nähe zur Kunst sei "Teil der Identität", versichert Dufour. Zu den Messeauftritten kommen Dutzende Empfänge in Museen und Institutionen hinzu und bereits seit 1896 Kooperationen mit Künstlern. Gestaltete damals der tschechische Illustrator und Maler Alfons Mucha die Werbeplakate, so entwerfen heute unter anderen der spanische Bildhauer Jaume Plensa oder der chinesische Multimediakünstler Liu Bolin Etiketten und Schatullen. Die Auswirkungen der geballten Messeaktionen auf die Absatzzahlen sei durchaus positiv, verrät der Präsident; über die Höhe des Investments schweigt er.

Wenn es darum geht, die Budgets zu nennen, die sie für Kulturmarketing ausgeben, bleiben alle Sponsoren einsilbig. Immerhin wächst ihre Zahl beständig. Der Anteil des Kultursponsorings am Kommunikationsbudget der Unternehmen sei zwischen 2013 und 2016 von 12,4 auf 18,3 Prozent gestiegen, zählt das Portal Statista auf. 2016 hätten 71,1 Prozent der deutschen Unternehmen Kunst und Kultur finanziell unterstützt. Eine Umfrage des Fachmagazins Werben & Verkaufen unter deutschen Unternehmen ergab 2017 eine Summe von 400 Millionen Euro für Kulturmarketing.

Sponsoren sind keine Wohltäter, sie erwarten Gegenleistungen für ihr Engagement, sei es finanziell, sei es an Sachleistungen gekoppelt. Wenn sie auf Kunstmessen Summen im niedrigen fünfstelligen Bereich allein für die Standmieten zahlen, peilen sie die elitäre Zielgruppe der Sammler, Kuratoren und Künstler als potenzielle Käufer für die eigenen Produkte an. Was sie wollen, nennen sie "Imagetransfer". Konkret geht es darum, die eigenen Produkte mithilfe der Aura der Kreativität aufzuwerten.

Gerade Anbieter von Luxuswaren, zu denen sich auch der Automobilhersteller BMW zählt, suchen die Nähe zur Kunst. BMW ist der "Official Partner" der Art Basel. Deshalb chauffiert das Unternehmen besonders wichtige Messebesucher auf 16 Kunstmessen von Los Angeles über Berlin bis Neu-Delhi mit chromglänzenden Limousinen zwischen Hotels und Events hin und her, deshalb unterstützt BMW seit 50 Jahren Kunst und Kultur. Thomas Girst, Leiter des Kulturengagements beim Münchner Autobauer, hört das Wort Sponsor nicht gern. "Wir sehen uns als Partner der Künstler", betont er, "ihre kreative Freiheit steht an oberster Stelle." Hierfür investiere der Konzern jährlich eine "Gesamtsumme im niedrigen zweistelligen Millionenbereich". Die Ausgaben für die Initiativen auf den Kunstmessen beziffert er mit einem "Jahresbetrag im einstelligen Millionenbereich."

Mit dem Gesamtetat fördert die Gruppe klassische Musik, Jazz und Theater, lässt ihre Gebäude von bekannten Architekten und Designern gestalten und ließ Rennwagen von Starkünstlern wie Andy Warhol oder Cao Fei in rollende Kunstwerke verwandeln. Zudem schickt BMW Nachwuchskünstler auf Reisen, damit sie Ideen und neue Projekte entwickeln. Als Hersteller von sogenannten Premiummarken hat das Unternehmen begriffen, was insbesondere französische Luxuslabels, allen voran Louis Vuitton, noch früher erkannt haben: Seit der Jahrtausendwende wird Kunst, vor allem die zeitgenössische, immer mehr zum Lifestyle- und Imagefaktor der Vermögenden und Reichen. Jachten, Juwelen, Sportwagen sind das eine, ein Rekord-Jeff-Koons-Stahlhase ist etwas anderes.

Denn ein Kunstwerk ist eine multivalente Trophäe. Im Gegensatz zu anderen exquisiten Gütern besitzt es neben seiner materiellen, ästhetischen und emotionalen auch eine geistig-intellektuelle und empathische Wertigkeit. Kunst ist interaktiv, sie kann unmittelbar Dialoge auslösen. Girst spricht von einer "smarten Form von Visibilität", die sein Unternehmen dank der Allianzen mit Künstlern erziele.