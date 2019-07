Zentralfriedhof, Wien

Wer war Johanna Rosenblüh? Wer betrauerte den Schuhfabrikanten Kadisch Letztergroschen? Woran erinnert das türkis-goldene Mosaik, das eine Eule mit blitzenden Augen zeigt? Die umgestürzten namenlosen Steine, die erblindeten Marmorplatten, die von Efeu fest umrankten schwarzen Granitmonolithe – wessen Angedenken ging hier verloren?

Schwer durchdringliches Gestrüpp, dichtes Unterholz, nur ein paar schmale Pfade führen durch das Gräberfeld in der alten Israelitischen Abteilung des Wiener Zentralfriedhofes. Es ist einsam und still. Ein kerzengerader Weg trennt den christlichen vom alten jüdischen Teil der Totenstadt. Links sauber gepflegte Hügel, frischer Blumenschmuck, Kerzen flackern in den Windlaternen. In diesem Teil des Gottesackers liegen die kleinen Leute begraben. Rechts breitet sich der ausgelöschte Teil der Wiener Geschichte aus und verliert sich im wuchernden Dickicht. 94.000 jüdische Gräber verzeichnet die Friedhofskartei, alles, was blieb von der einst stolzen jüdischen Gemeinde, der größten in Mitteleuropa, die in Mord und Vertreibung unterging.

Die verwitterten Monumente erzählen von einer zerstörten Hoffnung: der Assimilation der jüdischen Bürger in die Gesellschaft. Die Nekropole ist eine begehbare Chronik, die keine Fortsetzung gefunden hat. Es gibt keine trauernden Hinterbliebenen mehr, die dieses Angedenken pflegen. So nimmt die Natur Besitz davon.

Joachim Riedl



So kommt man hin: Ab Wien Oper mit der Straßenbahnlinie 71 bis Zentralfriedhof, 1. Tor

Tschingelsee, Berner Oberland

Das Kiental kennen selbst in der Schweiz nur ein paar Geschichts-Freaks und Postauto-Fans. Die einen, weil sich hier anno 1916 im Gasthaus Bären sozialistische Kriegsgegner zu einer Geheimkonferenz trafen und ein Gästebucheintrag bis heute daran erinnert, dass Lenin himself hier war. Die anderen, weil die steilste Postauto-Strecke Europas durch eine furchteinflößende Schlucht am Talende führt.

Doch die Reise ins Kiental ist aus einem ganz anderen Grund ein Muss. Er heißt: Tschingelsee. Seine Existenz beweist, dass Katastrophen auch ihr Gutes haben.

Am 18. Juli 1972 lösten heftige Gewitter am Ärmighorn eine riesige Schlammlawine aus. Sie bedeckte den Talboden sechs Meter hoch und staute den Gornernbach. Es entstand ein 800 Meter langer See. Erst fuhren drauf Kajaks, planschten darin Kinder, dann wurde der See unter Schutz gestellt. Seit über dreißig Jahren ist er, aufgenommen ins Bundesinventar der national bedeutsamen Auengebiete, sich selbst überlassen. Will heißen: Er füllt sich nach und nach mit dem Geschiebe, das die Bergbäche mit sich führen. Bis er bald kein See mehr ist.

Sarah Jäggi

So kommt man hin: Ab Bern mit dem Intercity bis Spiez, umsteigen auf den Regionalzug nach Reichenbach und von dort mit dem Postauto bis Kiental, Restaurant Alpenruhe

Rheinfall, Neuhausen

Der Rheinfall ist mir ein heiliger Ort, man könnte fast sagen: meine Kirche. Und der schönste Platz in der Kirche, ist das Känzeli. So nennen wir Schaffhauserinnen die kleine Aussichtsplattform, die über den Fluten schwebt. Ruhigen Herzens kann man hier nicht stehen. Der Fluss fällt schwindlig ins Becken, schäumt, tobt. Man müsse sein Herz festhalten, damit es nicht in die Tiefe stürze, schrieb der Dichter Eduard Mörike nach seinem Besuch am Rheinfall.

Leider hat mir der Massentourismus meine Kirche entweiht, ich mag mich nicht mehr unter die Selfie-Meute mischen. Deshalb besuche ich den Rheinfall nachts, wenn man seine Konturen nur erahnen kann und kühle Gischt aus dunklem Wasser quillt. Erst jetzt höre ich sein Oratorium: wie rhythmisch er rauscht, wie mitreißend er singt.

Barbara Achermann

So kommt man hin: Ab Zürich Hauptbahnhof mit dem Intercity bis Schaffhausen, umsteigen auf die S12 bis Schloss Laufen am Rheinfall

Bacchusgrotte, Innsbruck

Sein Schloss brauchte eine Trinkhalle. Also ließ der Habsburger Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595) in den Gärten von Schloss Ambras eine künstliche Grotte nach antikem Vorbild anlegen. Und damit ja keine Zweifel aufkommen, wozu sie dienen soll, wurde die Höhle nach dem Gott des Weines benannt.

Wer heute durch den Garten des Schlosses im Süden von Innsbruck spaziert, der kann an der Bacchusgrotte leicht vorbeilaufen. Kein Wunder, reicht der Blick doch nur wenige Meter hinein, bis zu einem Gitter mit schwerem Schloss. Als Kinder haben wir uns dorthin vor der Hitze geflüchtet oder beim Spielen versteckt. Oft haben wir unsere Köpfe durch die Stäbe gesteckt, ins finstere Innere gelugt und uns gegruselt. Die eigene Stimme hallt, man hört ab und an das Wasser tropfen. Den starken Pfeiler und die vier Gurtbögen, die die Grotte stützen, erkennt man nur schemenhaft.

Auf Ambras fanden die härtesten Partys der Renaissance statt. Und in der Grotte inszenierte Ferdinand II. seine berüchtigten Gelage und Trinkspiele. Wer sich in den – getarnten – Fangstuhl setzte, wurde mit Gittern und Ketten festgehalten und konnte sich nur durch ordentliches Trinken befreien.

Florian Gasser



So kommt man hin: Ab Innsbruck Hauptbahnhof mit dem Bus 4134 bis Schloss Ambras



Max-Frisch-Bad, Zürich

Über nichts streiten die Zürcher in diesen heißen Sommertagen heftiger als über die Frage: Fluss oder See? Ist mutig, wer sich in die Limmat stürzt; oder doch eher faul, weil er sich einfach treiben lässt? Springt die echte Sportsfrau in den Zürichsee; oder ist ein stehendes Gewässer nur etwas für Anfängerinnen? Sei’s drum. Wer in Zürich antizyklisch Erfrischung sucht, der geht ins Freibad. Nicht in irgendeines, sondern ins Max-Frisch-Bad am Letzigraben. Genau, der weltbekannte Schriftsteller war zunächst Architekt und hat auch gebaut. Zwei Wohnhäuser und, vor 70 Jahren, dieses Bad. Errichtet dort, wo einst der städtische Galgen und später das Pulvermagazin standen, gedacht für die Arbeiter, die hier in der Vorstadt einst wohnten. Heute ist die "Letzi-Badi" das vermutlich letzte Volksbad in einer total durchgestylten Stadt. Ja, hier sieht Zürich einmal nicht makellos aus, sondern fällt aus der Form: mit Wohlstandsränzli, Schwangerschaftsstreifen und Rückenhaar. Und im Restaurant-Pavillon steht kein hippes Vegi-Buffet, sondern gehen Pommes Frites und Wienerli über die Theke.

Matthias Daum

So kommt man hin: Von Zürich Hauptbahnhof mit Tram 3 bis Hubertus



Gompm Alm, Südtirol

Das Berggehen ist zum Wettrennen verkommen. Wie viele Alpengipfel haben Sie schon bezwungen? Noch nie auf dem Ortler gewesen? Dabei liegt der Sinn des Aufstiegs ganz woanders, in der Steigerung von Hunger und Durst, die in der Höhe zu berückenden Gelüsten mutieren. Das Schlimmste, das nun geschehen kann: bei der Einkehr vor einem Teller Hüttenfraß mit Konservenaroma zu landen.

Zum Glück ist dieses Risiko in Südtirol recht gering. Es kann sogar sein, dass zwischen Alpenrosen und Kuhfladen plötzlich ein Gourmet-Restaurant auftaucht. Etwa auf der Gompm Alm im Passeiertal. Die Hütte gehört nicht zu den spektakulärsten Orten der Alpen: Der 2781 Meter hohe Hirzer, unter dem sie liegt, wird von ambitionierten Alpinisten belächelt. Aber Küche und Weinkarte haben es in sich: Lust auf schwarzplentene Knödel mit Graukas und Almblumen? Man kann es versnobt finden, auf den Bergen nach Spitzengastronomie zu suchen. Aber den Wettkampf um das schlimmste Esserlebnis dürfen gerne andere führen.

Judith E. Innerhofer



So kommt man hin: Von Bozen mit dem Regionalzug nach Meran. Umsteigen auf den Bus nach Saltaus und von dort mit der Hirzer-Seilbahn zur Bergstation. In 30 Minuten zu Fuß bis zur Alm