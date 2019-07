Es klingt wie einer jener Superlative, mit denen Präsident Donald Trump gerne um sich wirft. Die USA verzeichnen mit dieser Woche offiziell die längste Wachstumsphase seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1854. Seit dem Juni 2009 ist die US-Wirtschaft 121 Monate lang stetig gewachsen. Festgestellt haben den Rekord die Statistiker des National Bureau of Economic Research, das ist ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut. Der vorherige Rekord lag bei 120 Monaten – von März 1991 bis März 2001 – und fiel in die Präsidentschaft von Bill Clinton. Allerdings ist der aktuelle Aufschwung zwar der längste, aber auch einer der schwächsten nach einer Rezession. Rechnet man die Wachstumsraten pro Quartal zusammen, legte die US-Wirtschaft über diesen Zeitraum um rund 25 Prozent zu. In den Clinton-Jahren betrug der Zuwachs knapp 43 Prozent.

Dass der historische Aufschwung sich für die meisten Normalbürger nicht so anfühlte, lag nicht zuletzt an einem anderen Rekordereignis: der Finanzkrise 2007 und 2008. Millionen Amerikaner verloren ihre Jobs, Eigenheime und Ersparnisse. Das Rezessionstal, aus dem sich das Land herausarbeiten musste, war tiefer als bei sonstigen Abschwüngen. Zwar ging die Arbeitslosenquote von ihrem Hoch bei zehn Prozent im Oktober 2009 auf 3,6 Prozent im Mai dieses Jahres zurück. Aber das Stellenwachstum blieb mit zwölf Prozent hinter anderen Boomphasen deutlich zurück. In den Clinton-Jahren lag es bei 17 Prozent, in der Expansionsphase der frühen Sechziger sogar bei knapp 20 Prozent.

Weitgehend ausgeblieben ist auch das Lohnwachstum, das solche Expansionsphasen sonst mit sich bringen. Das liegt am Schock der Finanzkrise, durch die mehr als neun Millionen Arbeitsplätze vernichtet wurden. Seit Anfang 2010 haben US-Unternehmen rund 20 Millionen neue Jobs geschaffen. Anders als von Ökonomen erwartet, zogen Löhne und Gehälter trotz der steigenden Nachfrage am Arbeitsmarkt jedoch kaum an.

Nachdem die Löhne in den Siebzigern einen Höhepunkt erreicht hatten, sanken sie in den Achtzigern und bis Anfang der Neunziger. Der durchschnittliche Stundenlohn heute hat ungefähr dieselbe Kaufkraft wie 1978, so eine Studie des Pew Research Center, eines Washingtoner Thinktanks, der auf soziale Fragen spezialisiert ist.

Derweil mehren sich die Anzeichen, dass auch diese historische Expansionsphase sich dem Ende zuneigt. Die Steuerreform, Präsident Trumps größter politischer Erfolg, hatte ihr 2018 noch einmal frisches Leben eingehaucht. Die Reform senkte die Unternehmenssteuern von 35 auf 21 Prozent. Zudem zwang sie Konzerne, ihre Milliarden Dollar an Auslandsgewinnen heim in die USA zu holen. Beides zusammen führte zu höheren Investitionen, Bonuszahlungen für Arbeitnehmer und höheren Ausschüttungen an Aktionäre. Diese Einmaleffekte, die gleichzeitig eine Rekordjagd an der Börse auslösten, sind in dieser Form nicht wiederholbar.

Zuletzt haben sich die Aussichten der Unternehmen eingetrübt. Von den US-Unternehmen, die eine Prognose für das Ergebnis des zweiten Quartals abgaben, warnten 77 Prozent, die Geschäftsergebnisse würden unter den Erwartungen liegen. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum erwarten eine Abkühlung von drei Prozent im vergangenen Jahr auf nur noch zwei Prozent im Jahr 2019. Zuletzt hatte sich die Stimmung wieder etwas aufgehellt, nachdem Präsident Trump und Chinas Präsident Xi auf dem G20-Gipfel ihre Gespräche über eine Einigung im Handelsstreit zumindest wieder aufgenommen haben.

Vor allem aber ruhen die Hoffnungen der Wall Street auf der US-Notenbank. Sollte sie die Zinsen senken, könnte das der Konjunktur eine weitere Auffrischung verpassen. Für Trump hängt davon nicht zuletzt seine Wiederwahl ab. So hat er die Notenbank wiederholt zu Zinssenkungen aufgerufen. Doch selbst wenn Notenbankchef Jerome Powell diesem Drängen nachgibt und eine neue Niedrigzinsphase einläutet: Irgendwann wird auch die längste Wachstumsphase zu Ende gehen. Die Frage für Trump lautet, ob das in den kommenden Monaten geschieht oder erst nach der Wahl 2020.