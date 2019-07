Wer am Montagmorgen dieser Woche in Leipzig oder Dresden auf die Straße trat, der konnte es riechen: Feuer. So offensichtlich, so eindringlich war der Geruch, dass viele Bürger zur Sicherheit den Notruf wählten.

Aber das Feuer war nicht in Leipzig und auch nicht in Dresden ausgebrochen. Nicht einmal in Sachsen.

Der Rauch kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein gemäßigter Nordwind, sagen Meteorologen, habe ihn aus Lübtheen, aus der Gegend um Schwerin, in den Süden geweht.

Was muss das für ein Brand sein, der in 350 Kilometern Entfernung noch zu bemerken ist? Droht das in diesem Jahr öfter? Und sind die Behörden, Landkreise, Bundesländer darauf vorbereitet?

Das Bürgerhaus von Lübtheen am Dienstagvormittag: In Räumen, in denen sonst Trauungen stattfinden, ist eilig ein provisorisches Medienzentrum eingerichtet worden. Stefan Sternberg (SPD), der Landrat von Ludwigslust-Parchim, in dessen Landkreis die Feuer wüten, schaut angespannt aus. Das, worum er sich hier zu kümmern hat, ist der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns.

Gemeinsam mit einem Bundeswehrgeneral und einem Feuerwehrmann koordiniert der 35-jährige Sternberg die Löscharbeiten. Und die haben es in sich: 2500 Menschen sind im Einsatz. Löschpanzer, Wasserwerfer und Fahrzeuge des Munitionsbergungsdienstes. Denn das Feuer tobt auf dem Gebiet eines einstigen Truppenübungsplatzes. Bis zum Redaktionsschluss der ZEIT am Dienstagabend hatte es sich auf einer Fläche von 850 Hektar ausgebreitet. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterbrach ihren Urlaub, um die Rettungskräfte zu besuchen. Bis dahin hatten bereits vier Orte mit insgesamt über 700 Bewohnern evakuiert werden müssen, vorsichtshalber.

Müde sieht Landrat Sternberg aus, abgekämpft. Drei Stunden habe er in der Nacht von Montag auf Dienstag geschlafen, sagt er. Denn: "Das Feuer muss aus. Wir müssen jetzt löschen, löschen, löschen."

Zunächst, sagt der Landrat, sei es um die "Verteidigung" gegangen. Also darum, zu verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitet, umliegende Orte erfasst. Deshalb haben seine Einsatzkräfte Schneisen geschlagen, diese Schneisen anschließend gewässert. "Nachdem die Verteidigung erfolgreich war, gehen wir jetzt entschieden zum Angriff über", sagt Sternberg am Dienstag.

Die Lage, mit der der Landrat es hier zu tun hat, ist außergewöhnlich – und doch lässt sie sich in eine Reihe einordnen. Denn extrem große Brände häufen sich im Nordosten der Republik, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im ersten Halbjahr 2019 hat es in Brandenburg 277 Brände gegeben, 75 mehr als im vorigen Jahr zur gleichen Zeit. Ähnlich sehen die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern aus. Hier hat es von Januar bis Juni doppelt so oft gebrannt wie im gleichen Zeitraum 2018. Schon vor einigen Wochen wurden in der Nähe des brandenburgischen Jüterburg 744 Hektar Fläche zerstört – der größte Waldbrand in diesem Bundesland seit 1970. Eine Woche lang waren die Feuerwehren im Einsatz.

Nachdem schon das vorige Jahr, 2018, als Waldbrandjahr in die Geschichte Brandenburgs eingegangen ist, sagt nun Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg: "Auch für dieses Jahr vermute ich leider nichts Gutes."

Dass es in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ohnehin häufiger brenne als anderswo in Deutschland, habe natürliche Gründe, sagt Engel. Das trockene Klima, erstens. Gerade der Brandenburger Boden ist zudem sandig, speichert wenig Feuchtigkeit. Der Umstand, dass die Wälder voller Kiefern stehen, tut ein Übriges: Kiefer brennt gut.

Und nun habe es, 2018, viel zu wenig Niederschlag gegeben, auch der Regen und Schnee im Winter hätten nicht ausgereicht. Das mache sich noch stärker bemerkbar als im Vorjahr. Die Bäume hätten jetzt bereits "Trockenstress", sagt Engel. Das Laub werde trocken, Blätter verfärbten sich, als wäre es schon Herbst – und seien ohnehin kleiner gewachsen als üblich. Gräser und Sträucher verdorrten. "Es müsste jetzt mal einen Monat durchregnen, um die Lage wirklich zu verbessern", sagt Engel. Aber das, sagen Meteorologen, sei wohl nicht in Sicht.