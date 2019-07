Dominik Graf Der Regisseur lebt in München. Gerade bereitet er seine Verfilmung von Erich Kästners Fabian vor.

Artur Brauner war Film, er lebte Film. Er bewunderte seinen heimgekehrten Lieblingsregisseur Fritz Lang für dessen Professionalität und Raffinesse, war ein Produzent des Kino-Welterbes und des filmischen Erinnerns an die Verbrechen der Vergangenheit. Er war in Person und Werk ein Phänomen der deutschen Geschichte.



In das Vakuum der Nachkriegszeit eingewandert, voller Energie, Begeisterung und humanistischen Engagements, entwickelte er nach dem ersten Misserfolg mit einem Holocaust-Thema (Morituri, 1948) zügig sein pragmatisches Geschäftsmodell: Die Deutschen sollten wissen, was geschehen war. Da sie es aber erst mal nicht mehr wissen wollten, verband er den inneren Auftrag, das Gedenken an die Vernichtung, an die im Osten selbst erlebte Verfolgung wachzuhalten, mit der Produktion von Komödien, Schmonzetten, Monumentalfilmen wie Kampf um Rom oder Die Nibelungen, Thrillern und Fantasyfilmen. Teure Produktionen und billigere Perlen. Besetzt waren sie mit so gut wie allen Stars der Zeit, O. W. Fischer, Romy Schneider, Maria Schell, Ruth Leuwerik.

Artur Brauner © action press

Wer sich als Produzent so lange über Wasser hält und dabei auch noch eigene Studiohallen finanziert, muss neben dem inneren Kreativdruck auch einen genialen Geschäftssinn haben. Brauner erzählte, wie er aus West-Berlin regelmäßig nachts über die Transitautobahn nach München fuhr, zur reichen Chefin des Gloria-Verleihs, Ilse Kubaschewski, um ihr beim Sekt-Mittagessen die unterwegs entwickelten Projekte zu verkaufen. Selbstverständlich immer mit dem beliebten Filmpaar Rudolf Prack und Sonja Ziemann. Mit zwei oder drei Verleihverträgen kehrte er in der nächsten Nacht nach Hause zurück. Allein im Jahr 1959 produzierte er 20 Spielfilme, unter ihnen Fritz Langs Zwillingsmeisterwerke Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal . Es war Hochseilakrobatik zwischen thematischer Seriosität und publikumswirksamer Ware.

Die so zustande gekommene Filmografie glitzert wie ein Kaleidoskop. Es waren ja nicht nur Aufarbeitungsfilme wie Bittere Ernte (1985) oder Babij Jar – Das vergessene Verbrechen (2003), denen Brauner seine ganze Leidenschaft widmete, sondern auch die wilderen Projekte. Die orientalischen Karl-May-Stoffe, der gemeinsam mit Lang wiedererweckte Mabuse-Mythos und vor allem die Bryan-Edgar-Wallace-Serie (Sohn vom großen Edgar!). Hervorgehoben sei hier der bizarre Todesrächer von Soho (1971), Trash der erlesensten Sorte, gemeinsam geschrieben von Brauner und dem Regisseur Jess Franco. Gedreht wurde im Portugal unter der Diktatur, wo sich Franco ein höchst seltsames, von deutschen Schauspielern bevölkertes London zusammenbastelte. Horst Tappert liefert ein frühes, sogar unrasiertes Derrick-Furioso ab, Barbara Rütting spielt die bösartige Chefin eines Nachtclubs, der von einer synthetischen Droge verseucht ist . Der Themse-Nebel wird durch exzessiven Filtereinsatz simuliert, alle Nachtszenen sind day for night gedreht, na ja, sogar "sunshine for night", dabei herrlichst die Tageszeiten im Hirn des Zuschauers verwirrend. Man beneidet die Vergangenheit um ein Publikum, das die demonstrative "Falschheit" dieser Bilder akzeptierte, gar als eine innere Wahrheit zu sehen in der Lage war. Brauners Kommentar zu Franco: "Er war sehr schnell."

Andere Produzenten lernten bei ihm. Etwa Horst Wendlandt, der nach dem Verlassen von Brauners Firma CCC die epochale Karl-May-Reihe lostrat, was Brauner ihm übel nahm, weil er der Meinung war, der ehemalige Angestellte habe ihm die Idee aus der Schublade geklaut.

Unappetitlichen germanischen Intrigen gegen sich begegnete Brauner streitbar. Etwa der bis heute unfassbaren Nichtberücksichtigung seines mit dem Golden Globe ausgezeichneten Films Hitlerjunge Salomon (Regie: Agnieszka Holland) bei der deutschen Auslands-Oscar-Nominierung 1992. Sein Traumprojekt Golem harrt noch der Realisierung. Wo ist der Jess Franco, der dieses Gewicht stemmen kann?

Das Diktafon, in das er bei Sitzungen in seinem Büro die soeben getroffenen Abmachungen sprach (dem Gast zuvor anratend: "Nehmen Sie doch noch ein Thunfischsandwich ..."), sollte man in einer Vitrine der Kinemathek aufstellen. Einem weiteren gemeinsamen Franco-Film, Vampyros Lesbos, geht als Motto das Zitat aus Heinrich Heines Gedicht Helena voran: "Press deinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Odem ist göttlich! Ich trinke deine Seele aus, Die Toten sind unersättlich." Wetten, dass diese Idee Artur Brauners Sinn für kultivierte Propaganda entsprang? Trauer weht über Film-Deutschland.