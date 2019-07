DIE ZEIT: Sie haben mit 70 Jahren ein Buch über Ihre jüdische Mutter geschrieben. In Mamsi und ich beschreiben Sie sie als kaltherzig und gewalttätig. Ist das Buch eine Abrechnung?

C. Bernd Sucher: Es ist der Versuch, zu erklären, wieso meine Mutter war, wie sie war, und wie sie mich geprägt hat. Das Buch ist das Gegenteil einer Abrechnung: Es ist eine Liebeserklärung.

ZEIT: Dann lieben Sie eine Tyrannin. Ihre Mutter muss – mit Verlaub – eine fürchterliche Person gewesen sein. Um Ihnen als Kind das Daumenlutschen abzugewöhnen, schmierte sie Ihre Finger mit Chili-Senf ein. Als das nichts half, band sie Ihre Hände eine Woche lang jede Nacht mit einem Seil an die Decke. Brachten Sie einmal, was selten vorkam, eine Drei nach Hause, jammerte sie, sie könne nicht glauben, einen derart "missratenen Sohn" in die Welt gesetzt zu haben. War Ihre Mutter eine böse Frau?

C. Bernd Sucher Curt Bernd Sucher, geboren 1949 in Bitterfeld, aufgewachsen in Hamburg, ist Journalist, Buchautor und Hochschullehrer. Nach dem Germanistik-Studium arbeitete er als Kulturredakteur bei der "Schwäbischen Zeitung". 1980 wechselte er als Theaterkritiker zur "Süddeutschen Zeitung". Bekannt wurde er durch seine literarische Vortragsreihe "Suchers Leidenschaften", bei der er Autoren vorstellt, deren Texte er von Schauspielern lesen lässt. Senta Berger, Otto Sander und Sophie Rois zählten zu seinen Gästen. Seit 1996 ist Sucher Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. An der dortigen Theaterakademie August Everding leitet er zudem den Studiengang Theater-, Film- und Fernsehkritik. Am 6. Juli feierte er seinen 70. Geburtstag.

Sucher: Nein! Sie war keine grässliche Frau, sie wurde durchaus als liebenswert wahrgenommen. Nur: Sie hatte einen sehr starken Willen. Und sie machte mir früh klar: Du musst das schaffen, was ich nicht schaffen konnte. Sie hat allen Ehrgeiz dieser Welt in mich implantiert.

Sucher zitiert in seinem Buch aus einem Schreiben der Mutter, das er nach ihrem Tod 2005 entdeckte: "Was wünsche ich mir? – Nichts für mich! Alles für meinen Sohn. Er wird, wenn er denn geboren sein wird, richtigstellen, was ich falsch gemacht habe. Er wird, darum bitte ich Dich, G’tt, mein Leben, das im Konzentrationslager endete, obwohl ich lebe, fortführen und erreichen, was mir zu erreichen versagt geblieben ist. Versagt bleiben wird. Alles gäbe ich, ihn von Erfolg zu Erfolg zu führen. Er soll, er muss mir recht geraten. Körperlich und psychisch gesund."

ZEIT: Das schrieb Ihre Mutter 1946, drei Jahre bevor Sie geboren wurden. Sie verlangte, was sie selbst nicht erreichen konnte: Sie sollten stellvertretend für sie Erfolg haben, reich werden. Darf eine Mutter ihrem Sohn diese Bürde aufladen?

Sucher: Wir würden heute nicht dieses Gespräch führen, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, wie sie war. Die Verletzungen und Demütigungen, die sie mir zugefügt hat, wurden mein Antrieb im Leben. Ich habe unter dieser Frau gelitten, aber daraus erwuchs auch eine Kraft. Letztlich hat sie mich stark gemacht.

Sucher schreibt: "Sie hat mich geformt wie niemand anderer. Sie hat mich verletzt, mich gepeinigt, mich verraten. (...) Aber ich habe sie vergöttert und mich ihr zeitlebens ausgeliefert. Was und wo wäre ich ohne ihren Ehrgeiz?"

ZEIT: War Ihre fünf Jahre jüngere Schwester auch derart abhängig von Ihrer Mutter?

Sucher: Meine Schwester wurde ganz anders erzogen als ich. Sie wurde nicht geschlagen, durfte die Schule abbrechen, später heiratete sie die falschen Männer. Das alles fanden meine Eltern in Ordnung. Meine Mutter steckte, da war sie ganz Jüdin, all ihren Ehrgeiz in ihren einzigen Sohn.

ZEIT: Der Erziehungsstil Ihrer Mutter glich einer Dressur. Saßen Sie mit gebeugtem Rücken, schob sie ein hölzernes Lineal unter Ihren Pullover. Machten Sie beim Schönschreiben einen Fehler, klebte sie die Heftseiten zusammen, bis manche Hefte nur noch aus zwei sandwichdicken Papierseiten bestanden. Als ein Lehrer Sie fieberkrank nach Hause brachte, schickte Ihre Mutter ihn wieder fort: "Bitte nehmen Sie ihn wieder mit. Er soll sich nicht so anstellen." Woher kam diese Härte?

Sucher: Meine Mutter ist großbürgerlich aufgewachsen. Ein behütetes und verwöhntes Mädchen, das mit Chauffeur zur Schule gebracht wurde. Mit 17 kam sie mit ihrer Mutter ins Vernichtungslager Belzec, bei Majdanek in Polen. Dort lebte sie im Dreck, wurde geschlagen und vergewaltigt. Meine Großmutter überlebte das Lager nicht. Meine Mutter entkam dem Tod nur deshalb, weil eine Polin, die die Zwangsarbeiterinnen auf dem Feld überwachen sollte, ihr zur Flucht verhalf. Die Misshandlungen, die meine Mutter im KZ erfahren hat, machten sie unfähig, Nähe und Liebe zu zeigen. Das, was ihr in der Schoah widerfahren war, hat sie an mich weitergegeben.