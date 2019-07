Christine Lagarde kommt, und der Zins verschwindet. So zumindest sah es zunächst aus, als vergangene Woche bekannt wurde, dass die französische Finanzpolitikerin neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden soll: Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel nach der Nominierung auf ein neues Allzeittief – in der Erwartung, dass Lagarde die lockere Geldpolitik von Amtsinhaber Mario Draghi fortsetzt. Das sind schlechte Nachrichten für alle Sparer, weshalb CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nun gefordert hat, "die Niedrigzinsphase ein Stück weit einzubremsen". Aber geht das denn? Und wer ist überhaupt schuld daran, dass die Zinsen so niedrig sind? Ein Wirtschaftskrimi mit drei Verdächtigen.

1. Mario Draghi

Sein Name fällt in aller Regel zuerst, wenn nach einem Schuldigen für das Elend der Sparer gesucht wird. Draghi ist seit fast acht Jahren Präsident der EZB, und die ist für die Geldversorgung der Wirtschaft zuständig. Das bedeutet konkret: Sie legt einen Zinssatz fest, zu dem sich die Banken bei ihr Geld borgen können. Das funktioniert ungefähr so wie bei einer Mietwagenfirma: Die Banken leihen sich das Geld (den Mietwagen) und bezahlen dafür einen Zins an die Zentralbank (die Leihgebühr).

Wenn nun diese Leihgebühr sinkt, dann passieren zwei Dinge: Erstens verlangen die Banken ihrerseits weniger Zinsen, wenn sie einen Kredit an ein Unternehmen oder eine Privatperson herausgeben. Und zweitens zahlen sie auch weniger Zinsen aus, wenn man bei ihnen sein Geld deponiert. Draghi hat die Leihgebühr auf null gesenkt, entsprechend gibt es auch für das Spargeld auf der Bank fast keine Zinsen mehr.

Der Italiener hat auch dafür gesorgt, dass die EZB im großen Stil Staatsanleihen kauft. Das setzt die Sparer zusätzlich unter Druck, denn eine Staatsanleihe ist im Prinzip nichts anderes als ein Kreditgeschäft zwischen den Bürgern und ihrem Staat. Die Bürger überlassen dem Staat einen Teil ihres Sparkapitals und bekommen dafür Zinsen. Um im Bild zu bleiben: Sie verleihen den Mietwagen und kassieren dafür die Leihgebühr. Wenn nun die EZB ebenfalls Staatsanleihen kauft, dann ist das ungefähr so, als würde auf einmal ein neues Mietwagenunternehmen aufmachen, das mehr Leihautos auf den Markt bringt. Durch das zusätzliche Angebot sinkt die Leihgebühr – der Bund muss den Bürgern also weniger Zinsen bieten, um sich Kapital zu borgen.

Der zentrale Vorwurf, wie ihn etwa Gunther Schnabl, Wirtschaftsprofessor an der Universität Leipzig, erhebt, lautet nun: Um die Schuldenstaaten Südeuropas zu retten, habe Draghi den Zins gewissermaßen künstlich nach unten manipuliert. Dazu passt, dass der Anleihezins in Deutschland in den vergangenen Jahren tatsächlich regelrecht eingebrochen ist. Allerdings: Auch in der Schweiz, in Japan, in Großbritannien oder den USA verschwindet der Zins. Könnte es also noch einen weiteren Schuldigen geben?

2. Olaf Scholz

Für viele angloamerikanische Ökonomen sitzt der Hauptverdächtige nicht in Frankfurt, sondern in Berlin. Sein Name: Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen. Man muss allerdings ein wenig ausholen, wenn man verstehen will, was der deutsche Finanzminister mit dem Zinsniveau zu tun haben könnte. Der Zins ist wie bereits gezeigt eine Art Gebühr, die beim Verleihen von Kapital fällig wird. Daraus folgt, dass die Höhe dieser Gebühr etwas mit Angebot und Nachfrage nach Kapital zu tun haben sollte. Wenn sich viele Menschen Geld borgen wollen und wenig Geld da ist, wird der Preis des Geldes – also der Zins – steigen. Wenn es viel Geld gibt, aber wenig Geldbedarf, dann sollte er fallen.

Im Moment gebe es extrem viel Geld, sagen diejenigen, die Scholz und seine Finanzministerkollegen in den anderen Industrieländern für die Schuldigen halten. Ein Grund: Die Menschen wollen sparen, weil sie immer älter werden und deshalb Rücklagen für den Ruhestand bilden. Gleichzeitig wolle sich kaum jemand Geld borgen. Das gelte vor allem für die Unternehmen. Die finanzierten mit den Ersparnissen der Bürger nämlich früher ihre Investitionen. Sie saugten also die Spargelder auf und kauften damit Maschinen und Gebäude. Heutzutage können sie diese Ausgaben oft auch ohne Rückgriff auf Kredite stemmen. Sie brauchen das Spargeld nicht.

Warum das so ist, ist unter Experten umstritten. Eine mögliche Erklärung: Im Zeitalter der Digitalisierung müssen die Firmen nicht mehr Milliarden für gigantische Maschinenparks ausgeben, im Zweifel reichen ein paar Millionen für einen besonders pfiffigen Algorithmus. Etwas komplizierter ausgedrückt: Durch den technischen Fortschritt sinkt der Preis von Investitionsgütern.

So trifft also ein riesiges Angebot an Kapital auf eine gedämpfte Nachfrage nach Kapital: Der Zins sinkt. Der amerikanische Ökonom Larry Summers spricht in diesem Zusammenhang von einer "säkularen Stagnation" – sozusagen einem strukturell bedingten Zinsverfall, gegen den die Zentralbanken wenig ausrichten können. Das könnte nur der Staat. Er müsste nach dieser Lesart anstelle der Firmen die überschüssigen Ersparnisse aufsaugen und durch eine Ausweitung kreditfinanzierter öffentlicher Investitionsprogramme wirtschaftlich nutzbar machen. Und an dieser Stelle kommt Olaf Scholz ins Spiel. Der müsste mehr Schulden machen, damit die Zinsen wieder steigen.