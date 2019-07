Nichts werde sein wie vorher!, kündigte der Élysée-Palast die Reformrede des französischen Präsidenten an. Und tatsächlich wollte Emmanuel Macron etwas wagen, woran seine Vorgänger gescheitert waren: die Elitehochschule École nationale d’administration (ENA) abschaffen. Verkünden wollte er den Plan am 15. April. Doch als an jenem Abend die Kathedrale Notre-Dame brannte, verschwand das Manuskript erst mal in der Schublade. Und so war die Tragödie der einen Institution das Glück der anderen.

Von Dauer wird dieses Glück nicht sein. Der Präsident scheint an den Plänen festzuhalten. Die Schließung der ENA ist eine der Maßnahmen, mit denen Emmanuel Macron auf die landesweiten sozialen Proteste reagieren will. Die werden seit acht Monaten von den Gelbwesten angeführt. Auslöser waren Spritpreise, die Ursache aber ist das Gefühl der Franzosen, dass es in den Institutionen kein Interesse an ihren Belangen gibt, die Staatsbeamten eine abgehobene und geschlossene Kaste fernab der Realität bilden. Diese Kritik trifft die ENA ganz besonders.

Seit 1958 waren die Hälfte der französischen Präsidenten und viele Minister auf der ENA, auch Macron. Kritisiert er die Schule, kritisiert er ein System, von dem er profitiert hat. Die Reform gibt ihm daher die Chance, sein Image als Präsident der Pariser Elite zu korrigieren und zugleich an ein Wahlkampfversprechen anzuknüpfen: soziale Mobilität zu fördern.

Dass dies mit der Abschaffung der ENA gelingen soll, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Denn Ex-Präsident Charles de Gaulle hatte die Kaderschmiede 1945 gegründet, um die Ausbildung der hohen französischen Beamten zu demokratisieren und jedem eine Karriere im Staatsdienst zu ermöglichen. Gemäß dem französischen Grundsatz der méritocratie, nach dem es die Besten aufgrund ihrer Leistung an die Spitze schaffen. Und zwar durch den gleichen Einheitstest, den concours, den alle Bewerber schreiben müssen. Doch die ENA-Absolventen zeigen: Vor allem das Elternhaus bestimmt, wer besteht. Fast 70 Prozent kommen aus Familien, bei denen ein Elternteil höherer Angestellter war.

Der zweite große Kritikpunkt ist das Abschluss-Ranking der ENA. Die besten zwölf bis 15 Schüler kommen direkt in die prestigeträchtigsten französischen Institutionen, die grands corps. Aber auch sonst besetzen die "Enarchen" einen Gutteil der politischen Schlüsselposten im Land oder werden Chefs von Staatskonzernen. Die ENA liefert dem staatsgläubigen, zentralistischen Frankreich seit Jahrzehnten seine herrschende Schicht. Die Schließung wäre das Symbol eines Neuanfangs. Vor allem aber wäre sie das Ende einer Tradition, die bislang das politische und gesellschaftliche Leben bestimmt hat.

Die ENA selbst reagierte verhalten auf die Ankündigung Macrons. Schulleiter Patrick Gérard schrieb in der Tageszeitung Le Figaro, er wolle die Entscheidung nicht kommentieren, die Debatte aber habe Schüler und Lehrer schockiert und verletzt. Auf Twitter rechnete die Schule vor, wie viele Enkel von Arbeitern, Bauern, Verkäufern und Angestellten im aktuellen Jahrgang seien, nämlich 47 Prozent. Unter dem Hashtag #ENAproud posten Absolventen ihre atypischen Werdegänge. Auch der Ex-Präsident François Hollande sprang seiner alten Schule zur Seite: Man solle nicht etwas zerstören, was in vielen Ländern als "Referenz" gelte.

Politologen wie Luc Rouban vom Pariser Institut Cevipof sehen das anders und pochen darauf, die ENA und den öffentlichen Dienst zu reformieren. Rouban sprach in der Zeitschrift L’Express von einer "geschlossenen Oligarchie", die "nicht mehr zur aktuellen Gesellschaft passt". Selbst Nathalie Loiseau, ehemalige Schulleiterin der ENA und bis vor Kurzem Europaministerin unter Macron, sagt, dass ein "Tritt in den Ameisenhaufen" nötig gewesen sei.

Bis November soll ein Plan für die neue Schule stehen. Frédéric Thiriez, einstiger Präsident des französischen Fußball-Verbandes und ENA-Absolvent, entwirft ihn. In einem Interview skizzierte er seine Ideen, die nach den Prinzipien "aufbrechen" und "diversifizieren" funktionieren sollen. Thiriez stellt sich eine Ausbildung vor, die für die bisher nach Fachrichtung getrennten Studenten mit einem Studium generale beginnt. Auch sollen die Jahrgangsbesten nicht mehr automatisch in die besten Posten gehievt werden. Bewerber, die sich gerade auf die Aufnahmetests der ENA vorbereiten, beruhigte Thiriez: Erst 2021 sei mit den Neuerungen zu rechnen. Außerdem sollen Gebäude und Lehrkräfte beibehalten werden. Die ENA ist tot, es lebe die ENA.