Franck Ribéry, Ex-Mittelfeldspieler beim FC Bayern München, postete vergangene Woche auf Instagram das Foto einer Speisekarte, darauf das "Golden Ottoman Steak (Ribéry #7)". Das Restaurant heißt Nusr-et und steht in Dubai. Das Steak Ribéry badet in Blattgold, bevor es serviert wird, und kostet umgerechnet etwa 600 Euro.

Das Steak heißt erst seit Kurzem nach Ribéry. Man muss das als Zeichen von Solidarität verstehen. Als Ribéry vor einem halben Jahr ein Video postete, wie er dort in Dubai ein Goldsteak aß, brach ein Shitstorm auf ihn los. Man warf Ribéry Dekadenz vor. Ribéry antwortete schlicht. "F*** eure Mütter", postete er. "Ich schulde euch nichts, meinen Erfolg verdanke ich vor allem Gott, mir und meinen Nächsten."

Politisch relevant ist die Episode nicht wegen des Spielers. Es geht auch nicht ums Fleisch. Vielmehr stellt das Goldsteak die Klassenfrage.

Das Goldsteak machte für einen Moment sichtbar, was viele Deutsche sonst eher als mulmiges Gefühl mit sich herumtragen: dass eine globale Elite da draußen in Steuerparadiesen wie Dubai ein Schweinegeld verdient und verprasst.

Was ist das für ein Ort, an dem Menschen Gold essen – und damit prahlen?

Dubai am Sonntagabend, Ribéry dürfte noch in der Stadt sein. Im Mini-Mietwagen wird man auf dem Highway leicht von den vielen SUVs übersehen und kann sich trotzdem groß fühlen. Dubai sieht erhaben aus wie Manhattan – nur ohne den Dreck und das Elend von New York.

Das Skandal-Restaurant liegt am Meer, die Auffahrt unter Palmen teilt es sich mit einem der edelsten Hotels der Stadt. Der Mietwagen parkt besser an der Straße. Am Eingang weisen junge Frauen in langen Röcken einem den Platz, am DJ-Pult daneben steht ein Mann. Er spielt I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder. An der Skyline vor der Fensterfront gehen gerade die ersten Lichter an, noch ist nicht viel los.

An den Holztischen unter Industrielampen sitzen Frauen in schwarzen Schleiern mit Kindern neben einer Gruppe blonder Kumpels mit Shorts und breiten Schultern. Am Fenster setzen sich Freunde, die Frauen in glitzernden Abendkleidern, jeder von ihnen spricht einen anderen englischen Akzent. Zu Nusr-et, scheint es, kommen Gäste aller Hautfarben und Kleidungsstile, aber unter einer Bedingung: Vor dem Spiegel gibt man sich Mühe.

Das vergoldete Steak Ribéry ist mit Abstand das teuerste auf der Karte. Normale Steaks kosten um die 100 Euro. Aus Sicht der meisten Gäste sind sie wohl eher Nebensache.

Sie kommen wegen Nusret.

Es ist die Geschichte des Chefs und Namensgebers Nusret Gökçe, die das Restaurant erst groß gemacht hat. Sie ähnelt der von Ribéry. Beide wurden in einer armen Familie groß, Gökçe in der Türkei. Er brach die Schule ab, um Geld zu verdienen, wurde Metzger. 2010 eröffnete er in Istanbul sein erstes Restaurant, expandierte. Durch die Decke ging das Geschäft erst, als der Mittdreißiger 2017 ein Video auf Instagram postete. Es zeigt Gökçe beim Tranchieren und Salzen, inbrünstig wie ein Magier beim Trick. Der Clip ging viral, Nusret wurde ein Internet-Star. 19 Millionen Follower hat er, sie nennen ihn "Salt Bae". In seine Filialen am Golf und in New York kommen seitdem die Stars. Im Vergleich zu manchen Nobelrestaurants in Dubai oder auch München ist das Nusr-et geradezu bodenständig. Es kommen auch Leute, die nicht zu den Superreichen zählen, aber Selfies wollen. In Dubai zum Beispiel kommt auch der herrschende Scheich öfter zum Essen vorbei, das zeigt Volksnähe. Wenn Nusret da ist, bedient er ihn selbst.

Wenn Ribéry neben Nusret posiert, dann stehen da zwei Aufsteiger. Erst das goldene Steak vor ihnen macht sie in den Augen mancher Westler zu Proleten. Aber an einem Ort wie Dubai, wo es das "alte Geld" nicht gibt, zählt weniger die Herkunft als das, was man vorzuzeigen hat.

Deshalb, sagt Restaurant-Manager Ahmet Onay, hätten sie jetzt auch das Steak nach Ribéry benannt. "Wegen allem, was er nach dem Video durchmachen musste."

Das mit dem Blattgold hätten sie nur für Instagram überhaupt auf die Karte genommen. "Wer das bestellt, dem geht es ums Prestige", sagt Onay. "Gold schmeckt nach nichts." Der Scheich bestelle nie Gold. Dafür kommen seit der Aktion noch mehr Insta-Fans.

Vom Nebentisch spritzt das Fett. Die meisten essen hier kein Gold, sondern Fleisch, am Tisch in heißer Butter gebraten. Die Frauen am Tisch erzählen, sie seien Stammgäste. Nusr-et sei eines der wenigen Restaurants in Dubai, die auch vier Jahre nach der Eröffnung noch beliebt seien. "Die Stimmung ist entspannt, aber man kann sich schick machen", sagt eine der Frauen, eine Bankerin, Britin mit dunkler Haut und golden geschminkten Lippen. "Die Leute sagen ja, Dubai sei kulturlos. Ich meine, es ist multikulturell." Hier gingen ihre Kinder endlich nicht mehr nur mit Weißen auf die Privatschule. Sie fühle sich hier mehr zu Hause als in England. Melting pot halt.

Noch täuscht der Glanz darüber hinweg, dass die Substanz schrumpft. In den Golfstaaten sagt man das nicht gern öffentlich, aber zurzeit verlassen Zehntausende Einwanderer Städte wie Dubai. Die Wirtschaft lahmt. Wenn Ribéry Bilder von goldenen Steaks postet, ist das den Scheichs eine willkommene Werbung.