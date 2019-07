Er beugt sich zum Orchester vor, als läse er zugleich in der Partitur und im Klang, der ihm entgegenkommt. Seine Zeichen gibt er klar und rund, sparsam und ohne Taktstock. Ab und zu ein Lächeln bei einem Einsatz, stets mit dem ganzen Körper federnd, dabei weniger Maestro als leitender Feinmechaniker. François-Xavier Roth käme nie in Versuchung, sich für den Helden eines der Werke zu halten, die er dirigiert. Was sich bisweilen durchaus anbieten würde, bei Lord Byrons reisendem Abenteurer Harold etwa, dem Hector Berlioz mit Orchester und Solobratsche durch Italien folgt. Wie herrlich könnte bei solchen Eskapaden ein Dirigent den Kopf in den Nacken werfen und verklärt ins Weite blicken!

Roth bleibt engagiert nüchtern – und es entsteht eine der aufregendsten Wiedergaben, die Harold en Italie je erlebt haben mag. Nicht nur in diesem TV-Mitschnitt aus der Pariser Philharmonie versteht man, warum "FXR", 47 Jahre alt, zu den wichtigsten Dirigenten unserer Tage zählt. Fans der historischen Aufführungspraxis wie der neuen Musik bewundern sein Orchester Les Siècles, beim SWR Sinfonieorchester hat er sich als avantgardekundiger Nachfolger von Sylvain Cambreling mit eigener Handschrift bewährt und seinerzeit heftig gegen die Auflösung des Ensembles gekämpft. Seit 2015 nun bringt er als Chefdirigent das ehrwürdige Kölner Gürzenich-Orchester auf gegenwartsnahen Kurs, zudem ist er principal guest conductor bei Simon Rattles London Symphony Orchestra.

Wer ihn nicht kennt, kann ihn leicht unterschätzen, den Mann, der an einem heißen Sommertag ein Künstlerzimmer in der Berliner Philharmonie betritt, ohne einen Hauch von Bugwelle. Roth ist mittelgroß, mit kurzem, sich lichtendem Haar. Er spricht ein schönes, langsames, französisches Deutsch, in dem man noch die Elsässer Vorfahren erahnen kann: Sein Vater Daniel Roth wurde in Mulhouse geboren und ist seit 1985 Titularorganist an der legendären Orgel von Saint-Sulpice in Paris. "Ich habe noch im Kopf, wie ich ihn da zum ersten Mal hörte und ihm sagte, man hört so viel von der Maschinerie! Und er sagte, ja, man kann hören, wie diese Orgel atmet! Wenn ich mir heute meine historischen Fagotte angucke mit ihren Geräuschen, denke ich daran."

Roth senior spielt Musik vieler Zeiten auf einem Instrument von 1862, Roth junior hingegen gründete mit Les Siècles ein Orchester, das für jede Epoche die Instrumente wechselt. Wie geht das zusammen? Er lacht. "Es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt auch sehr alte Teile in der Orgel von Saint-Sulpice! Mein Vater spielt natürlich auch Bach darauf, aber vor allem die romantische Musik, die für dieses Instrument geschrieben wurde. Er hat oft auf Barockinstrumenten gespielt und ist immer noch ein Kämpfer für historische Instrumente, obwohl seine Generation mehr mit der Modernisierung zu tun hatte. Meine Liebe zu alten Instrumenten kommt von ihm, keine Frage!" Die Leidenschaft fürs Dirigieren ergriff ihn freilich bei anderer Gelegenheit – als er als Sechsjähriger dem Orchester der Garde républicaine lauschte und sich in den Klang der Streicher verliebte.

Zunächst wurde Roth Flötist, mit dirigentischen Ambitionen. Einer, den Maestri wie Richard Hickox oder Laurent Petitgirard ein paar Takte schlagen ließen, während sie im Saal den Klang überprüften. Einer, der Amateurorchester in Kirchen dirigierte – und so auffällig war, dass John Eliot Gardiner ihn als Assistenten für die Pariser Produktion der Troyens holte, mit der 2003 der 200. Geburtstag von Hector Berlioz gefeiert wurde. Parallel gründete Roth, 31 Jahre alt, Les Siècles. Nicht nur wegen Berlioz, aber ganz in seinem Geiste.

Tatsächlich war Harold en Italie noch nie so gut zu verstehen wie im Pariser Konzert und ebenso auf der Neuaufnahme mit der grandios und subtil erzählenden Bratscherin Tabea Zimmermann. Eigentlich ist es "ein seltsamer Planet", wie Roth das Werk nennt, eben kein Solokonzert, sondern eine Sinfonie mit Solobratsche, einem Helden, einem Erzähler und Sänger, der auch mal hinter Bergen, Pilgerchören, Orgien verschwindet und anfangs wie aus einer schweren Depression auftaucht. Man traut da kaum seinen Ohren, wie nahe Berlioz’ finstere Kontrapunktik sich 1834 bei einem Komponisten bewegt, mit dem er bekundetermaßen wenig anfangen konnte: Johann Sebastian Bach.