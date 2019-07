Bertrand Plouvier gibt sich und seiner Partei eine Frist bis Oktober. "Ich habe keine politische Heimat mehr", sagt der Versicherungsmakler in seinem Büro in der bretonischen Hauptstadt Rennes und blickt auf den Stapel mit Schadensmeldungen auf dem Schreibtisch. Totalschaden auch bei den französischen Konservativen. Deren Alleinvertretungsanspruch auf die Werte der Republik war noch vor vier Jahren so ungebrochen, dass sie sich in "Republikaner" umbenannten. Und jetzt? Von 350.000 auf 50.000 Mitglieder geschrumpft. Jämmerliche 8,5 Prozent bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Der Vorsitzende ist zurückgetreten, und zahlreiche prominente Führungsleute haben die Partei verlassen. Manche sind übergelaufen zu Staatschef Emmanuel Macron, zuletzt 72 Bürgermeister und Stadträte. Plouvier, der Fraktionsvorsitzende der Konservativen im Stadtrat von Rennes, zögert noch. 43 Jahre ist er alt, seit 25 Jahren in der Partei. Sein Jüngster heißt Charles, "ein Name für Menschen mit starkem Charakter". Wie Charles de Gaulle, das große Vorbild. Er sagt, er wolle, dass die Partei sich wieder mit Inhalten beschäftige, nicht bloß mit Personal. Sonst überlege auch er, sein Parteibuch abzugeben.

Frankreichs angezählte Sozialisten berappeln sich langsam wieder von dem Schlag, den ihnen Macron und seine Bewegung La République en Marche (LREM) schon vor zwei Jahren verpassten. Seit den Wählern aufgeht, dass sich hinter Macrons Versprechen, weder rechts noch links zu sein, doch eine Politik rechts der Mitte verbirgt, tut sich links wieder eine Lücke auf. Die wollen sie neu besetzen. Die ehrwürdige Parteizentrale in Paris mussten sie verkaufen, für 45 Millionen Euro. Jetzt tagen sie in der Banlieue, das sei sogar besser, sagen sie tapfer, weil näher an der Klientel. Auch wenn es den Sozialisten immer noch schlecht geht – wenigstens die Stimmung scheint besser als bei den Konservativen.

Wahlergebnisse der französischen Konservativen bei den Europawahlen Quelle: Europäisches Parlament © ZEIT-GRAFIK

"Macron ist eben der beste konservative Präsident, den wir seit langer Zeit haben", sagte jüngst die frühere Kabinettschefin von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy. Der neue Chef im Élysée lässt den Konservativen politisch kaum Raum. Laurent Wauquiez, der als Vorsitzender nach dem desaströsen Ergebnis der Europawahl gehen musste, versuchte es am rechten Rand. Der Mann, der europaskeptischen, streng katholischen Kreisen nahestand, wollte die Wähler des Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen zurückgewinnen – zum großen Unmut zahlreicher liberaler Mitglieder, die der Partei reihenweise den Rücken kehrten. Und die Stammwähler entschieden sich größtenteils entweder für das Original-RN oder aber für Macrons LREM.

Frankreichs Volksparteien sind – waren – in erster Linie Zweckbündnisse oft besonders heterogener Formationen, um angesichts des Mehrheitswahlrechts überhaupt in die Parlamente einziehen zu können. "Bei allen Meinungsverschiedenheiten einte uns jedoch stets die Liebe zu Frankreich", klagt Plouvier in Rennes. Doch das reicht nicht mehr, die Abstoßungskräfte wachsen. "Seit Jahren diskutieren wir nicht mehr, und wir erarbeiten keine Lösungsvorschläge für Probleme, die die Menschen bewegen. Zuletzt ging es nur noch um Migration und Abschottung", sagt Plouvier.

Die entscheidenden Themen besetzt Macron und hat dazu an seiner Seite einen Premier, der früher ein Konservativer war. Es war die größte Schmach, die er ihnen zufügen konnte, und es verstärkte die Spaltungstendenzen und inneren Konflikte der einst staatstragenden Partei. Macron ist es gelungen, die beiden Volksparteien bis auf Weiteres zu zerstören, doch er hat damit zugleich eine neue Bedrohung geschaffen: Wenn er nicht gewinnt, gewinnt das RN. Spricht man mit Konservativen, dann hört man zwei unterschiedliche Forderungen: Die Ruinen wieder aufbauen, verlangen die einen. Nach dem Hochwasser alles einreißen und neu beginnen, fordern die anderen. In Rennes hört Plouvier die Schadensmeldungen aus seiner Partei und fürchtet um Frankreich.