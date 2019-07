Erst wenn es dunkel ist, kann man den Kometen sehen. Er fliegt durch die Nacht, hält, ohne anzukommen. Ab zwölf geht es los, ab zwei wird es gut, hat er gesagt.

Es ist kurz nach zwölf, als der weiße Kombi in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg vorfährt. Auf dem Dach ist das rostige Innenleben einer Federkernmatratze befestigt. Seine Kunst, er findet das schön. Die Tür öffnet sich, ein kleiner Mann steigt aus, mit langem weißem Bart und weißen Haaren, von denen nur noch wenige am Rand seiner Glatze übrig sind.

Die Türsteher des Clubs namens Prince Charles winken ihn vorbei, er winkt jungen Frauen, die kichernd an ihren Zigaretten ziehen. Er schlängelt sich zur Garderobe, der Mann dahinter schwingt sich über den Tresen und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Hallo, mein Lieber. Unter den blitzenden Deckenlichtern entlang, vorbei an all den Schwarzträgern, die an ihren Bierflaschen nippen, hin zur Backstage. Er klopft an und drückt im selben Augenblick die Klinke.

"Wer bist du denn?", fragt ein großer Kerl mit Afro, der in dem kleinen Raum steht.

"Ich bin der Komet Bernhard", sagt er so selbstverständlich, als hätte man ihn nach der Uhrzeit gefragt.

Ein zweiter Mann springt zur Tür: "Bernhard! Du bist eine Legende!"

Komet Bernhard lächelt, die Männer geben sich die Hand wie alte Freunde. Dann geht er wieder. "Ich habe die noch nie gesehen", sagt er.

Auf der Tanzfläche sticht Komet Bernhard aus der Masse heraus: Er klatscht in die Hände, trippelt, zappelt, gestikuliert, während sein Bart im Takt schwingt. Wenn er lacht, sieht man, dass er kaum noch Zähne hat.

So ist der kleine, alte Mann auch mir aufgefallen, vor Jahren auf einer Party in einem Club. Zwischen all den schönen jungen Menschen sah er aus, als wäre er einem Grimmschen Märchen entsprungen. Wer ist das denn, wollte ich von meinen Freunden wissen, die schon länger in der Stadt waren. Komet Bernhard, haben sie gesagt, so selbstverständlich, als hätte ich nach der Uhrzeit gefragt.