Schreckliche Echse, terrible lizard! So lautet die Antwort auf die Frage, was denn das Wort Dinosaurier, im Altgriechischen deinós sauros, bedeutet. Es ist fast Mitternacht, ich sitze im geringelten Schlafanzug an der Bar im Londoner Natural History Museum und nehme an einem Pub-Quiz teil. Neben mir: Burlesque Girls mit exaktem Pony und Tattoos, Jungs im Bademantel, zwei Frauen im Saurier-Anzug aus Plüsch. Ein Pärchen trägt Knochen im Haar, er einen orange-schwarzen Fellüberwurf und große, nackte Plastikfüße, sie eine Muschelkette und eine rote Perücke: Fred und Wilma Feuerstein. Wie einen Hund halten sie einen Minisaurier auf Rädern an der Leine. Nächste Frage: Wie viele Bananen entsprechen dem Gewicht eines Blauwals? Es wird hektisch gerechnet – eine Million! Wer schuf die Vorlage zu Jurassic Park? Michael Crichton. "Der übrigens ein Riesenfan des Museums ist!", ruft die Quizmasterin.

"Dino Snores for Grown-ups" heißt diese Veranstaltung, eine Übernachtungsparty, die in unregelmäßigen Abständen im Natural History Museum stattfindet und über Monate ausgebucht ist. Um sieben Uhr abends strömen wir durch die Flügeltüren, 200 Abenteuerlustige aller Altersstufen, mit Schlafsäcken und Taschen bepackt, viele verkleidet. Am Eingang werden uns Isomatten ausgehändigt, wir sollen unser Lager in der mit Bögen, Schnitzereien und Säulen geschmückten Eingangshalle aufschlagen, wo es uns gefällt. Ich platziere meine Matte unter dem Blauwalskelett: Fast dreißig Meter ist es lang und schwebt majestätisch von der Decke mit Oberlichtern aus Buntglas.

Das Natural History Museum ist eines der berühmtesten Museen Englands und eines der größten naturgeschichtlichen Museen der Welt. Siebzig Millionen Exponate sind hier zu finden, über 300 Wissenschaftler forschen hier. Die Londoner lieben ihr Museum, seine Dinosaurier, das Walskelett, die Rolltreppe, die von einem Seiteneingang hinauf in ein riesenhaftes Modell der Erde, ihrer Gesteinsschichten und ihres Feuerkerns führt. Täglich staut sich eine Schlange, Hunderte Meter lang, vor dem Gebäude im noblen Stadtteil South Kensington. Und drinnen steht man wieder Schlange vor den wichtigsten Attraktionen. Ebenso wie London, seine U-Bahnen, seine Restaurants, seine Cafés, leidet das Museum an Überbevölkerung, an den Menschenmassen. Im Schnitt sind es 14.000 Besucher, die sich Tag für Tag durch seine Räume schieben.

Heute Nacht aber haben wir es für uns allein. Zu Beginn flutet Lounge-Musik die Eingangshalle, man wippt zu den Beats, einen Gin Tonic in der Hand. "Are you ready?", begrüßt uns eine fröhliche Londonerin und stellt uns das optionale Programm vor: ein Skelett-Malkurs, ein Workshop im Saurier-Limericks-Dichten, eine Insekten-Verkostung, wissenschaftliche Vorträge und mehr. Man könne sich auch an der Bar verlustieren, solle es nur mit dem Alkohol nicht übertreiben, es gebe hier schon genügend pickled animals, in Alkohol eingelegte Spezies.

Nach dem Abendessen im T-Rex-Grill, in dem von Wandgemälden Dinosaurier hungrig auf unsere Teller mit Salat und Lachs, Hühnchen und Schokoladendessert schauen, gehe ich nun gleich zu den pickled animals . Dort überschauert es mich wohlig. Das Kabinett sieht aus wie die Vorratskammer eines dunklen Zauberers, überall stehen Gläser mit eingelegten Lebewesen: Skorpione, Kreuzspinnen, ein Vogel, den Thomas Cook von einer Reise in die Südsee mitgebracht hat. Sanft abgedunkelt ist das Kabinett und feierlich still. Erst bin ich ganz allein dort unterwegs. Später kommt noch ein älteres Paar herein, man nickt sich zu, von Connaisseur zu Connaisseur; dann schreiten die beiden zu einer Bank, die Dame richtet mit Grazie ihren Dinosaurierschwanz, bevor sie sich setzt.

Ich schaue bei der Insekten-Verkostung vorbei – in der Insektenkundlichen Abteilung des Museums sind Tabletts mit frittierten Mehlwürmern, Heuschrecken und Buffalo-Larven aufgebaut. Ein wenig wie Erdnussflips schmecken die Krabbeltierchen, doch mit muffig-holzigem Nachgeschmack. Sie sind, glaubt man den Forschern, eine Alternative zu Rind, Schwein und Huhn, mit denen die Menschheit bis jetzt ihren Proteinhunger stillt. 7,6 Milliarden Menschen leben heute auf unserer Erde. In dreißig Jahren könnten es laut den Vereinten Nationen 9,7 Milliarden sein. Diese Massen müssten anders ernährt werden, als wir es gewohnt sind.

Ich lasse mich weiter treiben zur Halle der Saurier. Flugsaurier hängen von der Decke – Dinosaurier seien die Vorläufer der Vögel, heißt es auf einem Täfelchen. Gefiederte Dinos stehen auf Podesten, maschinell animiert, sie bewegen sich ruckartig und stoßen Laute aus. Dann kommt die Hauptattraktion: ein lebensgroßer Tyrannosaurus Rex, ein zischender, fauchender, absolut lebensechter Roboter mit gelben Augen und messerspitzen Zähnen, der nach mir schnappt.