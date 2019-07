DIE ZEIT: Wir möchten mit Ihnen über die Kunst des Loslassens sprechen. Sie haben nach sieben Jahren Ihren Job als Sportdirektor von RB Leipzig aufgegeben. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie aufhören müssen?

Ralf Rangnick: Unter der Dusche, im Weihnachtsurlaub. Ich wusste schon seit Sommer 2018, dass zur neuen Saison Julian Nagelsmann als neuer Trainer zu uns kommt. Der Verein steht exzellent da. Ganz tief in mir drin wuchs das Gefühl, mir nach sieben Jahren genau überlegen zu müssen, was mich noch antreibt und ausfüllt.

ZEIT: Sie leiten nun die internationalen Standorte für den Red-Bull-Konzern, sollen die Vereine in New York und Brasilien auf ein höheres Niveau führen. Wieso machen Sie das?

Rangnick: Ich wusste, wir würden eher einen kompetenten Nachfolger für mich als Sportdirektor hier in Leipzig finden als jemanden mit ähnlicher Expertise beim Aufbau dieser Standorte. Wäre ich hier in Leipzig geblieben, hätten wir uns in der kommenden Saison vielleicht noch um ein paar Prozentpunkte verbessern können. Über die beiden Clubs in Bragança und New York sind mittelfristig größere Entwicklungsschritte möglich. Es fasziniert mich, die Clubs so zu entwickeln, dass sie künftig in ihren Ligen den größtmöglichen Erfolg haben und die Toptalente dadurch perspektivisch auch in den Fokus der großen europäischen Ligen rücken.

ZEIT: Sie können das gar nicht so richtig, loslassen, oder?

Rangnick: Ich habe in den sieben Jahren bei RB lernen müssen zu delegieren – und auch loszulassen. Das wird doch durch meine bewusste Entscheidung, die neue Rolle anzunehmen, klar.

ZEIT: Wirklich?

Rangnick: Ich habe in den vergangenen Jahren gelernt, mich über das Erreichte zu freuen und es auch zu genießen. Dazu gehört auch, mir immer mal wieder eine kleine Auszeit zu nehmen und mich mit anderen Dingen als Fußball zu beschäftigen.

ZEIT: Haben Sie auch darüber nachgedacht, etwas ganz anderes zu machen?

Rangnick: Da ich mich energiegeladen und fit fühle, war ein Sabbatical nicht wirklich ein Thema für mich. Die neue Aufgabe gibt mir die Möglichkeit, in Leipzig wohnen zu bleiben. Hier werde ich in den Räumlichkeiten der alten Geschäftsstelle von RB mein neues Büro beziehen und von hier aus immer mal wieder nach Brasilien und New York fliegen. Leipzig ist mein neues Zuhause geworden.

ZEIT: Sie kommen aus Süddeutschland. Haben Sie in den vergangenen Jahren ein Gefühl für Ostdeutschland entwickeln können?

Rangnick: Dieses Gefühl hatte ich schon immer in mir: Meine Eltern haben sich im Jahr 1945 an einem Ort kennengelernt, der 80 Kilometer von Leipzig entfernt liegt, Lichtenstein im Erzgebirge. Meine Mutter kommt aus Breslau, mein Vater aus Königsberg. Beide sind 1944 in einem Flüchtlingslager gelandet. Sie haben sich im Erzgebirge kennen- und lieben gelernt. Es gibt im Leben keine Zufälle, aber dass ich nicht in Lichtenstein geboren und aufgewachsen bin, liegt nur an einem Wimpernschlag des Schicksals.