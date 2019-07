Wenigstens in den esoterischen Nischen und Weiten des Internets sahnt der Regen gerade mächtig ab. Regenvideos auf YouTube helfen beim Meditieren, beim Promovieren, beim Einschlafen und bei den täglichen Yogaübungen. Mal pladdert es in Bild und Ton weich auf Zelt-, mal hart auf Autodächer, mal rinnt es von Palmwedeln, mal tanzen die Tropfen auf englischem Rasen. Zwei, sechs, zehn Stunden lang oder gleich in Endlosschleife. Fort mit allen mühsam in Schwingung zu bringenden Klangschalen, schwärmen die Benutzer, ab in den Wertstoffhof mit den alten CDs voller Walgesänge und Waldesrauschen: Wer sich tiefenentspannen will, greift zum Regen, am besten zum heimischen. Den gibt es längst auch als App fürs Smartphone, dann heißt er "Rainy" oder "Relax" und zeigt lustige Mondgesichter mit lustigen Schlafmützen drauf oder Einhörner vor himmelblauem Hintergrund. Teuer ist sie nicht, die neue Einkehr bei sich selbst bis hin zur garantierten Tiefschlafphase. Zwei Klicks und ein paar Euro – und es kann losgehen.

Manchmal aber, sehr, sehr selten und in homöopathischen Dosen, regnet es auch noch richtig. Draußen, im wirklichen Leben. Auf dem Land wie in den Städten. Just dieser Tage hat der Deutsche Wetterdienst eine Warmfront angekündigt, die zumindest dem Westen der Republik echten Landregen bescheren soll. Landregen, welch herrliches Wort! Meteorologisch ist Landregen schwacher Regen mit kleinen Tropfen aus einer geschlossenen, meist bläulich-gräulichen Wolkendecke. Wichtig: Er muss, um sich das Etikett zu verdienen, mindestens sechs Stunden lang anhalten. Landregen ist der Regen, den unsere ausgedörrte, vertrocknete, versteppte Natur so dringend braucht. Und den sie, laut Prognosen, nun schon den zweiten Sommer nicht bekommen wird, jedenfalls nicht in ausreichendem Maß.

Wir erinnern uns, gerade wenn wir vielleicht in der noch ausgedörrteren, gänzlich knochentrockenen Steppe des Ostens leben: an die Gerüche solchen Regens, den moosigen Kitzel in der Nase, die Dämpfe von frisch gewaschenem Asphalt. Und an die Geräusche natürlich: das Rauschen, Pladdern, Tropfen und leise Trommeln, das unablässige Prasseln und Nieseln. "Das abscheulichste Wetter", notierte Wolfgang Amadeus Mozart am 20. August 1780, "nichts als gieß, gieß, gieß." Hochsommer in Salzburg, selige Vergangenheit. Wobei das österreichische Salzkammergut neben dem deutschen Münsterland im Regenjahresmittel nach wie vor ganz gut versorgt ist, im Vergleich zu Brandenburg oder Berlin zum Beispiel. Da sahen die Felder schon Anfang Juni aus wie Stroh, und als rund um die Lieberoser Heide die Wälder brannten, selbstentzündlich oder brandstifterisch, war das bis tief in den Westen der Hauptstadt hinein zu riechen.

Was für eine großartige Metapher übrigens, dass ein Waldbrand nicht gelöscht werden kann, weil von alter Munition und anderem verbuddelten Kriegsgerät her Gefahr droht. Diverse Hinterlassenschaften fallen uns gerade heftig auf die Füße, historische, politische und ökologische. Dass es nichts nützt, sich davor blind und taub zu stellen und zukünftige Altlasten weiter verschwinden zu lassen (unseren Atommüll in maroden Zwischen- oder Endlagern, unseren Plastikmüll auf Schiffen nach Malaysia), erfährt die Öffentlichkeit immer stärker am eigenen Leib, buchstäblich vor der eigenen Haus- und Gartentür. Der Raubbau unseres Daseins schlägt zurück: mit höchster Konkretion und sinnlichster Anschauung.

Das ist die Chance.

Früher, als es noch richtig geregnet hat, mit Bleifäden vor den Fenstern und so lange, bis Steine erweichten und Tiere und Pflanzen weinten, war Regen hauptsächlich lästig. Man hasste es, nass zu werden, da halfen weder Funktionsklamotten noch ein gelenkiges Springen von Pfütze zu Pfütze. Wen der Regen nicht scherte, der galt als sonderlich oder gar verwegen, der hatte etwas Lebenskünstlerhaftes an sich – selbst wenn er (oder sie) nicht gleich wie Gene Kelly 1952 in Singin’ in the Rain mit lässig zugeklapptem Regenschirm auf triefende Laternenmasten kletterte.

Im normalen, wenig künstlerischen Leben duldete der Regen keinen Widerspruch, er hatte bloß immer recht. Regen konnte Ferien vernichten, egal ob er auf schwedische Blockhäuser klopfte, Skipisten in reißende Bäche verwandelte oder Städtetouren vermieste. Regen konnte krank machen, wenn man durchnässt Fahrrad fuhr oder im Zugwind stand. Er konnte Frisuren zerstören und zarte Haustüren-Tête-à-Têtes sprengen. Und in den 80ern konnte er sauer sein, und dann starb der Wald, der heute brennt.