DIE ZEIT: Herr Biebricher, Sie nennen den Konservatismus eine "tragische Bewegung". Was genau meinen Sie damit?

Thomas Biebricher: Der Konservatismus ist eine Bewegung, die reagiert, nicht agiert. Erst durch Veränderungen in der Gesellschaft, eine Revolution, wird er herausgefordert. Der Konservatismus tritt also immer erst auf den Plan, wenn es schon zu spät ist. Im Grunde ist er eine zur Ideologie erhobene Verlustangst, immer zum Scheitern verurteilt. Er versucht nicht, das Bestehende zu bewahren, sondern das schon Vergehende. Das ist die konservative Tragik.

ZEIT: In dem Moment, wo ich "Leitkultur" sage, weiß ich schon, dass es eigentlich vorbei ist?

Biebricher: Genau. Wenn ich festschreiben muss, dass man Wandrers Nachtlied von Goethe auswendig zu kennen hat, dass man pünktlich, treu, ehrlich und so weiter sein muss, dann tue ich das ja gerade deshalb, weil das keine gelebte Wirklichkeit mehr für die Menschen ist. Ich stelle einen Katalog auf, der dann verbindlich sein soll. Aber indem ich das tue, spreche ich ihm schon die Verbindlichkeit ab. Sogar der Versuch der Restauration schafft etwas Neues.

ZEIT: Der bundesrepublikanische Konservatismus startete unter erschwerten Bedingungen.

Biebricher: Er war 1945 moralisch völlig diskreditiert, galt als Wegbereiter der nationalsozialistischen Herrschaft, mit seiner Zivilisationskritik, seinem Antimodernismus und seiner Feindschaft gegen Liberalismus und Demokratie. Dagegen setzte die CDU in den Gründerjahren ein klares Bekenntnis zur liberalen Demokratie. Sie verstand sich als Sammlungsbewegung, in der zwar Elemente des preußischen Altkonservatismus mit seiner unbedingten Staatstreue fortlebten, aber eben auch der Sozialkatholizismus, der zu Beginn noch stark kapitalismuskritisch war. Nicht umsonst hat Kevin Kühnert letztens auf das Ahlener Programm der CDU von 1947 verwiesen, in dem von Enteignungen die Rede war.

ZEIT: War die CDU denn je eine konservative Partei?

Biebricher: Nach 1968 bewegten sich konservative Intellektuelle und CDU stark aufeinander zu. Es gab einen gemeinsamen Feind: die Hippies und die Linken, mit denen die Konservativen einen Werteverfall und unheilvolle Libertinage kommen sahen. Als Helmut Kohl dann 1982 an die Macht kam, hofften die Konservativen, er werde schnell Schluss machen mit dem Erbe der sozialliberalen Regierung, im Sexualstrafrecht, im Versammlungsrecht und so weiter. Genau das hatte Kohl auch versprochen: die geistig-moralische Wende. Die Hoffnung war, dem Geist von 1968 die Disziplin und Opferbereitschaft entgegenzusetzen, die das Wirtschaftswunder ermöglicht hatten, das Pflichtbewusstsein gegenüber dem Staat. Aber das geschah nicht, jedenfalls nicht in der Gesellschaftspolitik.

ZEIT: War also die geistig-moralische Wende ein reiner Etikettenschwindel?

Biebricher: Das würde ich nicht sagen. Aber statt in der Gesellschaftspolitik fand der Wandel dadurch statt, dass die Wirtschaftspolitik moralisch aufgeladen wurde: Leistungsbereitschaft, Sparsamkeit, Disziplin. Außerdem schlug man geschichtspolitisch einige Pflöcke ein: Kohl auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg, Besuch bei dem konservativen Revolutionär Ernst Jünger. Trotzdem waren die Konservativen enttäuscht: Das Recht auf Scheidung oder Abtreibung wurde ebenso wenig angetastet wie die Entkriminalisierung der Homosexualität.

ZEIT: Welche Folgen hatte diese Verengung auf die Wirtschaftspolitik für den Konservatismus?

Biebricher: Das verweist auf ein grundsätzliches Dilemma: Schon im sogenannten technokratischen Konservatismus, der von konservativen Intellektuellen wie Helmut Schelsky entwickelt wurde, verband sich das Bekenntnis zum Kapitalismus mit einer großen Technikbegeisterung. Die Konservativen litten nicht mehr am Fortschritt, sie feierten ihn. Dadurch verloren sie zwar ihre schwermütige Zivilisationskritik, aber handelten sich auch ein Problem ein: Sie wollten die gesellschaftlichen Veränderungen verlangsamen und zugleich an die Spitze des Fortschritts springen. Man redete von Zusammenhalt, forderte aber Flexibilität, man beschwor die Verwurzelung, produzierte aber permanente Rastlosigkeit. Wenn man nach Gründen sucht, warum die Konservativen heute beim Thema der Ökologie so ratlos dastehen, dann wird man hier fündig. Die technische Modernisierung, der Ausbau der Atomkraft und der ressourcenintensiven Energien waren den Konservativen in den letzten Jahrzehnten eben deutlich wichtiger als das, was nun als scheinbar konservativer Grundwert verkauft wird: die Bewahrung der Schöpfung.