Die Arbeit "Probably Chelsea" von Heather Dewey-Hagborg zeigt mögliche Porträts der Whistleblowerin Chelsea Manning – der Computer hat sie anhand deren DNA-Daten errechnet.

© Abb. (Ausschnitt): Heather Dewey-Hagborg und Chelsea E. Manning, "Probably Chelsea", 2017 Heather Dewey-Hagborg, Courtesy of the artist und Fridman Gallery, New York