Nach einer Woche, in der Jörg Urban um seinen Posten als sächsischer AfD-Landeschef fürchten musste, stellt er sich auf die Bühne des Schützenhauses Lommatzsch und hält eine schmissige Rede. Es ist Sonntagabend, der 14. Juli, und Urban fragt die ungefähr 250 Parteifreunde, die sich im Saal zum Wahlkampfauftakt versammelt haben: "Wer will uns aufhalten?" Die Menge klatscht, die Menge erhebt sich. Die AfD Sachsen feiert sich, als hätte sie zuletzt etwas Großartiges erreicht.

Dabei steht sie seit Anfang des Monats gedemütigt und deprimiert da, dabei sieht es so aus, als hätte sie die sächsische Landtagswahl schon verloren, noch bevor diese überhaupt stattgefunden hat. Denn der sächsische Landeswahlausschuss hat etwas getan, was es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nie gegeben hat: Er hat die Landesliste der Partei massiv zusammengestrichen. Weil die AfD formelle Fehler begangen haben soll, stehen jetzt nur noch 18 Kandidaten auf dieser Liste. Nach dem Stand der aktuellen Umfragen könnte sie eigentlich knapp doppelt so viele Mandate erreichen. Um trotzdem noch stärkste Fraktion zu werden – und darauf konnte die Partei bislang hoffen –, braucht sie nun schon Direktmandate, viele davon.

Für jede andere Partei wäre dies wohl eine schlechte Nachricht gewesen. Nicht aber für die AfD. Wer ihre Vertreter in den zurückliegenden Tagen gesprochen, wer ihre Wahlkampfreden gehört hat, der konnte erleben: Es ist, als hätte man ihr eine Vitalitätsspritze verpasst. Noch sechs Wochen sind es bis zur Landtagswahl. Und ausgerechnet das Listendebakel brachte die Partei in eine Situation, die sie sich gewünscht hat für diese Phase des Wahlkampfes: Sie bestimmt wieder die öffentliche Debatte. Sie hat einen internen Machtkampf vorerst abgewendet. Und sie kann ihren Anhängern eine Opfer-Erzählung liefern, nach der es sie offenbar gedürstet hat.

"Es ist ein politischer Skandal, der in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus seinesgleichen sucht", sagt Jörg Urban am Sonntag in Lommatzsch über die Kürzung der Landesliste. "Es ist nicht nur ein Angriff auf die AfD, es ist ein Angriff auf die Demokratie selbst", so Urban. Die Begeisterung, die er damit auslöst, wird allenfalls noch getoppt vom Jubel, unter dem Björn Höcke später am Abend in den Saal schreitet.

Obwohl die Erfolgsaussichten eher schlecht sind, hat die AfD in der Zwischenzeit Verfassungsbeschwerde beim sächsischen Verfassungsgerichtshof eingelegt. Darüber ist noch nicht entschieden worden. In anderen Fällen aber hat das Gericht immer auf den üblichen Rechtsweg verwiesen. Der sieht vor, dass die Partei erst nach der Wahl eine Beschwerde beim Sächsischen Landtag einlegen darf.

Auch weil die AfD sich juristisch gerade kaum wehren kann, spricht sie inzwischen öffentlich von einem Komplott. Sie will den Eindruck erwecken, als hätten CDU, SPD und Linke sich verabredet, um der AfD formelle Mängel zu unterstellen. Denn Vertreter dieser Parteien sitzen (genauso allerdings wie ein Mann der AfD) im Landeswahlausschuss. Belege hat sie bislang keine präsentiert – und einiges spricht dafür, dass die Rede von der Verschwörung eigentlich nicht mehr als eine gesichtswahrende Begründung für das bürokratische Debakel ist, das der AfD da geschah.