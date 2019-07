Er geht in Richtung Religion, in sein Revier. Er schiebt eine kleine Leiter mit Rollen vor sich her. Er geht und schiebt durch leere Gänge. Noch sind keine Besucher in der Bibliothek. Es ist kurz nach acht.

Roman Draeger biegt hinter der Philosophie ab, rechts herum, und taucht ein zwischen zwei Bücherwände. Er geht ans Ende der Regalreihe, dort steht ein Kasten, darin jene Bücher, die Kunden am Tag zuvor zurückgegeben haben. Roman Draeger, 30, sortiert sie nun wieder ein, jedes an seinen Platz. Das ist sein Job.

Das erste Buch des Tages trägt den Titel Shinjinmei und Shôdôka: Das Löwengebrüll der furchtlosen Lehre, Signatur Rel 153 65. Er steigt auf die Leiter und reiht es ein zwischen Zensho W. Kopp: Der große ZEN-Weg und Daisetz T. Suzuki: Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus. Er geht wieder zum Rückgabe-Kasten. Das nächste Buch: Achtsamkeit. Bewusste Momente leben. Dann eines über Kontemplation.

Wenn er die Bücher aus dem Rückgabe-Kasten in die Regale einsortiere, sagt Roman Draeger, merke er schon, was die Menschen aktuell so beschäftige. Derzeit seien die Themen Buddhismus und Achtsamkeit sehr gefragt.

Vor dem Bibliothekseingang kramen Obdachlose auf Bänken in ihren Plastiktüten. Zwei amerikanische Backpacker kriechen aus dem Gebüsch hinter dem Gebäude und rollen ihre Isomatten ein. Sie haben gehört, es gebe hier WLAN und billigen Kaffee.

Der Vorplatz füllt sich im Minutentakt. Vom U-Bahn-Ausgang nähert sich ein junger Mann in schwarzer Lederjacke. Barik Khafaji ist 31 Jahre alt, 2015 flüchtete er aus dem Irak. Er wohnt in einer WG nicht weit von hier und studiert im zweiten Semester Sozialarbeit. "Mein Jurastudium wurde in Deutschland nicht anerkannt." Drei- bis viermal die Woche, sagt Barik Khafaji, komme er her, um zu arbeiten, heute an einem Referat, Thema: Hitlers Volksstaat von Götz Aly.

Nafiye Kilic hat sich ihr rotes Seidentuch um den Hals gebunden, ihr Walkie-Talkie eingesteckt, dazu trägt sie ein weißes kurzärmeliges Hemd und eine dunkle Stoffhose. Ihre Uniform.

Kilic läuft ins Foyer. Durch die Glasfront sieht sie die Menschen, die vor dem Eingang stehen. Manchmal sind es 60, 70, 80, die darauf warten, dass sie die Tür öffnet. Kilic gehört zum Wachschutz-Team der Bibliothek. Ihre erste Aufgabe ist es, aufzuschließen, ihre letzte, zuzuschließen. Dazwischen sorgt sie dafür, dass es keinen Stress gibt.

Kilic schaut auf die Uhr. Kurz vor zehn. "Na dann mal los."

Sie ist 98 Meter lang und 21 Meter hoch und neun Meter tief. Sie hat fünf Stockwerke, einen angrenzenden Flachbau und einen kleinen Innenhof. Sie ist aus Glas und Stahl und Beton und denkmalgeschützt. Sie beschäftigt Bibliothekare, Archivare, Pädagogen, Pförtner, Putzkräfte, Servicemitarbeiter, Betriebswirte, Fahrer, Historiker, Rechtsanwälte, Hausmeister, Roman Draeger und Nafiye Kilic. Sie beherbergt 577.835 Bücher, 82.490 Hörbücher und CDs, 55.607 DVDs und Blu-rays und 2422 Konsolenspiele. Sie wurde konzipiert für 500 Besucher pro Tag, heute sind es über 4000. Sie ist eine der größten öffentlichen Bibliotheken Deutschlands. Ihr Name: Amerika-Gedenkbibliothek. Wobei kein echter Berliner sie so nennt. Im Abkürzungsjargon heißt das schlanke Gebäude am Blücherplatz in Kreuzberg nur AGB, was sich wie "Aageebeee" ausspricht.

Eine Stunde nach der Öffnung sind die Arbeitsplätze im verglasten Pavillon des Lesesaals so dicht besetzt, dass manche mit ihren Laptops auf die niedrigen Fensterbänke ausweichen. Barik Khafaji sitzt an einem der langen Tische und liest in Hitlers Volksstaat. Senioren blättern in Tageszeitungen, die Backpacker lungern im Halbschlaf auf den würfelförmigen Sitzpolstern im sogenannten Salon hinter der Cafeteria.

Wenn es bildungsferne Verhältnisse gibt, dann auch bildungsnahe, und wenn diese sich durch den Umgang mit Büchern auszeichnen, dann verbringen die beiden Kinder von Ahsen Turan ihre Tage in maximaler Bildungsnähe. Manchmal fahren sie nach der Schule erst gar nicht nach Hause, sondern direkt in die Bibliothek. Die Kinder- und Jugendbuchabteilung ist mit ihren 165.352 Medien umfangreicher als jede andere im Land. Viel faszinierender aber ist ihr sozialer Magnetismus: Schülern aus Kreuzberg und Neukölln dient sie als zweites, oft bienenstockartig überfülltes Zuhause. Hier büffeln Mädchen mit Kopftuch und ihre Brüder für den Schulabschluss. Die Hausaufgabenhilfe ist kostenlos und für jeden offen.

Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag begleitet Ahsen Turan ihren Sohn und ihre Tochter, die Mutter honoriert das Hausaufgabenmachen mit ihrem Dabeisein. Das machen andere Mütter genauso. Nur sitzt Ahsen Turan nicht am heimischen Küchentisch, sondern im Souterrain der AGB.

Ihr Sohn, Drittklässler, schlägt sein Grammatikbuch auf. Lektion Nr. 10: "Unterstreiche jeweils Subjekt und Prädikat in unterschiedlichen Farben." Darunter steht eine Reihe von Übungssätzen. Bei vielen – "Franz liegt auf der Wiese", "Die Schmetterlinge fliegen um die Büsche" – winkt das Subjekt schon am Satzeingang, bei den schwierigeren versteckt es sich weiter hinten. Linda Moog, die gerade ihren Master in Sprachwissenschaften abgelegt hat und die Lerngruppe leitet, beugt sich über den Jungen und liest vor: "Am Himmel ziehen die Wolken." Sie betont das Verb, sagt: "Überleg noch mal, wer macht etwas in dem Satz?"

"Der Himmel?"

"Hmmm ... Wer zieht denn?"

"Die Wolken?"

"Genau! Die Wolken sind das Subjekt!"

Ahsen Turan hat es nicht weit zur Bibliothek. Sie muss nur die sechsspurige Straßentrasse überqueren, die vor der AGB verläuft. Dahinter liegt der Mehringplatz, und hinter dem Mehringplatz das Wohnquartier mit der statistisch höchsten Kinderarmut Berlins. Etwa 70 Prozent der unter 15-Jährigen leben dort von staatlichen Hilfsleistungen. In diesem Quartier wohnt auch Ahsen Turan mit ihrer Familie, zu fünft in einer Dreizimmerwohnung. Sie möchte nicht besucht werden. Sie möchte auch ihren richtigen Namen nicht veröffentlicht wissen. Sie möchte, so lässt sich das deuten, nicht auf die migrantische Bedürftigkeitsfolklore eines schäbigen Wohnblocks reduziert werden.