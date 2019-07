DIE ZEIT: Frau Freytag, vor wenigen Tagen kam eine Studie raus, die zeigte: In der Stadt Zürich hat die Artenvielfalt in den vergangenen zehn Jahren nicht ab-, sondern zugenommen …

Anette Freytag: … das überrascht mich nicht. Bereits 1985 zeigte eine Untersuchung aus Basel, dass die Artenvielfalt sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren in der Stadt viel höher ist als auf dem Land. Das war ein totaler Schock!

ZEIT: Wieso?

"Mal eine Fläche loslassen" © Brigitte Rumpf/​Fotoatelier TOLLINGER

Anette Freytag ist Professorin an der Rutgers University.

Freytag: Der Befund widersprach dem Selbstbild der Schweiz, die sich als bäuerliches Land mit einer intakten Landschaft verstand, in der die Städte nur eine Nebenrolle spielen. Dabei war die Landschaft im Mittelland bereits damals sehr monoton. Sie wurde planiert, von Hecken und Obstbäumen befreit. Dazu wurde – und wird bis heute – unglaublich viel Pestizid gespritzt. Darunter leidet die Artenvielfalt. Kennen Sie den Film Reisender Krieger von Christian Schocher …

ZEIT: … die in Schwarz-Weiß gedrehte Odyssee eines Parfümvertreters durch die Schweiz.

Freytag: Schocher zeigte das Land erstmals als eine überbaute, zusammenhängende Stadt. Das war ein völlig neuer Blick auf die Schweiz.

ZEIT: Was bedeutet diese Einsicht für das Verhältnis der Schweizer zur Natur?

Freytag: Für die meisten nicht viel: Nach wie vor dominiert die fixe Idee von einem natürlichen Land und einer künstlichen Stadt, die sich, getrennt durch einen Graben, gegenüberstehen. Das ist Ideologie, damals wie heute. In den 1980er-Jahren haben einige Menschen begonnen, diesen ideologischen Blick abzulegen und sich die Natur in die Stadt zu holen. Als politischen Akt.

ZEIT: Wie das?

Freytag: Die spontane Vegetation, die zwischen den Pflastersteinen und in den Mauerritzen oder auf Brachen wucherte, wurde allegorisiert: als ein Widerstand der Pflanzen gegen die rationalisierte Gesellschaft. Die Erzählung dazu schrieb Franz Hohler 1979 mit Die Rückeroberung: Da kreisen plötzlich Adler am Himmel, und Wölfe streunen durch die Stadt. Es herrscht der Ausnahmezustand.

ZEIT: Hohler produzierte Fiktion. Aber wie veränderte sich damals die reale Gestaltung der Grünflächen in der Stadt?

Freytag: Landschaftsarchitekten wie Dieter Kienast wollten nicht ein ländliches Bild von Natur in der Stadt reproduzieren, aber auch nicht ein gärtnerisches mit gepützelten Blumenrabatten. Sie wollten eine Stadtlandschaft schaffen.

ZEIT: Wie sollte die aussehen?

Freytag: Es gab und gibt die irrige Vorstellung, eine ökologische Gestaltung müsse eine bestimmte Form haben, sie müsse Natur imitieren. Das ist aber nur bedingt richtig. Ein Frosch kann sich auch in einem geometrischen Becken wohlfühlen. Hier setzte Kienast an – und provozierte. Da wurde zum Beispiel ernsthaft darüber gestritten, ob man Bäume in eckige statt in runde Baumroste pflanzen darf. Oder als er im botanischen Garten in Basel ein steiniges Trockenbiotop neben der Autobahn anlegte, waren die Bewohner irritiert: Natur waren für sie saftige Alpweiden, keine Halbwüsten. Heute ist das Biotop ein Schutzgebiet der höchsten Kategorie.