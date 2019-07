Aus dem Innersten der Macht drangen mit den Jahren immer wieder Details über die Ausdauer und Genügsamkeit der Kanzlerin: Sie sammle Schlaf auf Reisen, im Flugzeug, im Auto, sie hole "wie ein Kamel" am Wochenende an Erholung wieder herein, was sie während der Arbeitswoche versäumt habe.

Dieses Wissen verdichtete sich über die Jahre zum Bild einer Hüterin, die mit müden Augen, schweren Lidern und hängenden Mundwinkeln für uns Wache hält, unseren Schlaf beschützt und selbst die schlimmsten Brüsseler, Moskauer, Ankaraner, Washingtoner Verhandlungsnächte in Würde übersteht.

Bei alldem scheint es nie um sie selbst zu gehen. Merkel wirkt, als brauche sie ihr Amt nicht, jedenfalls nicht zur Steigerung ihrer Freude am Dasein. Was die eigene Bedeutung angeht, verhält sie sich lakonisch: Es hat sich so ergeben. Da war kein anderer, der es gekonnt hätte, also mache ich das nun – um es euch zu ersparen. Sie trat als Statikerin ihrer Macht auf, keinesfalls aber als deren Genießerin. Ausgerechnet ihre Freudlosigkeit ist es, die uns für sie einnimmt.

Und ist sie nicht die Meisterin des deadpan-Spiels? Das ist ein Stil des ungerührten Schauspielens – von komischen Darstellern wie Buster Keaton verwendet –, der darauf beruht, dass man sich innere Regungen niemals anmerken lässt. Was man Angela Merkel aber immer ansieht, ist der Preis, den es kostet, für Deutschland auf der politischen Bühne zu stehen.

Oft hatte ihr Auftritt das Untröstliche eines Menschen, der mehr weiß, als er sagen darf. Sodass alles, was sie sprach und tat, wie Decktext, Schattenhandeln für etwas viel Tieferes, mit der Öffentlichkeit nicht Teilbares erschien. Sie sprach mit uns oft wie mit einer Schulklasse, die verschont werden soll vor der Wahrheit, dass in einem anderen Flügel des Schulgebäudes ein Brand außer Kontrolle geraten ist.

Und so wie in amerikanischen Thrillern die Spezialisten für schmutzige Operationen ihrem Präsidenten, der nach Details fragt, zuraunen: "Mister President, das wollen Sie gar nicht wissen", so sagt Merkel ihrem Volk: Ich merke doch, das wollt ihr lieber nicht so genau wissen. Ihr arbeitet hart, ihr wollt eure Ruhe; ihr habt sie euch verdient.

Salman Rushdie schrieb, ein Popkonzert sei voll von Leuten, die sich wünschten, sie stünden selbst oben auf der Bühne. Angela Merkel, von der manche sagen, sie sei inzwischen selbst ein Popstar, löst in niemandem den Wunsch aus, da oben zu stehen und zu regieren. Sie wirkt wie jemand, der dem Wähler ein paar wesentliche Sorgen abnimmt.

Körperliche Ungeschicklichkeit diente ihr immer auch dazu, die Deutschen zu beruhigen: In Interviews verriet sie, dass sie lange nicht laufen lernte, dass sie als kleines Mädchen nicht angstfrei bergab gehen konnte. Sie wird also schon aus eigenem Interesse das Staatsschiff so lenken, dass es nicht zu sehr schaukelt. Ihre unsichere Erscheinung korrespondiert dabei auf faszinierende Weise mit der Fähigkeit, sich zu beherrschen.

Sie ist wie das Schulkind mit der schlechten Haltung, das es aus Notwehr im Turnunterricht zum Rang des respektierten Spötters bringt: Es wird gemocht für seine Ungeschicklichkeit und das perfekte Timing seiner Fehlleistungen. Man beobachtet, wie es mit dem Turngerät umgeht – und wie es dabei die Geräthaftigkeit der Welt verspottet und auch jene Virtuosen (Staatsmänner), die am Gerät brillieren. Merkel ist die ungeschickte Frau, der unter lauter Meisterturnern alles gelingt.