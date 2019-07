Ist das nun ein Befreiungsschlag oder eine Verzweiflungstat? Oder eine Verzweiflungstat, aus der eine Befreiung werden kann? Nicht einmal engste Mitarbeiter hatten etwas geahnt. Bis zuletzt hatte Annegret Kramp-Karrenbauer an ihrer Linie festgehalten: Sie habe sich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Und in der CDU gebe es viel zu tun.

Nun wird sie Verteidigungsministerin, Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, Chefin des härtesten Regierungsamts, das es neben dem Kanzleramt gibt.

Ihre Aufgabe sei es, die CDU auf die Zeit nach Merkel vorzubereiten, nach dieser Legislatur, so hatte Kramp-Karrenbauer immer argumentiert. Das aber könne sie nicht an Merkels Seite tun, eingebunden in die Kabinettsdisziplin, ohne die nötige Beinfreiheit, um die Partei jenseits der Regierung zu profilieren.

Andererseits hatte sie auch manchmal zugegeben: Doch, es kribbele sie schon ab und zu in den Fingern, wenn sie beim Regieren zusehen müsse, ohne selbst handeln zu können. Denn fast ihr ganzes bisheriges politisches Leben war Annegret Kramp-Karrenbauer eine Frau der Exekutive, eine, die Probleme löst, die handelt.

Zuletzt war der Druck, ins Kabinett einzutreten, immer stärker geworden. Kramp-Karrenbauer müsse unbedingt Ministerin werden, hatten die wohlmeinenden Parteifreunde geraten. Die weniger wohlmeinenden streuten, die Frage nach der Kanzlerkandidatur sei keineswegs entschieden, vielleicht müsse man gar über eine(n) neue(n) Parteivorsitzende(n) nachdenken.

Mit Traumumfragen und Vorschusslorbeeren war Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende gestartet – und mit einer schweren Hypothek: Die Hälfte der CDU hatte sie gewählt, aber die andere Hälfte eben nicht. Von diesem knappen Sieg hat Kramp-Karrenbauer sich nicht erholt. Erst saß ihr nur der Mann im Nacken, der beim Kampf um den Parteivorsitz offen gegen sie angetreten war: Friedrich Merz. Auch seine enttäuschten Anhänger machten Druck. Kramp-Karrenbauer versuchte, ihnen so lange entgegenzukommen, bis die liberalen Kräfte in der Partei sich zu fragen begannen, ob sie aufs falsche Pferd gesetzt hatten. Und bis in der Öffentlichkeit der fatale Eindruck entstand: In der CDU gibt es zwei starke Frauen, eine Kanzlerin, die leicht links neben dem schmalen Grat steht, auf dem die Mitte verläuft, und eine Parteivorsitzende, die leicht rechts davon steht. Nur hatte die eine die Macht und die andere nicht. Während Merkel immer beliebter wurde, stieg Kramp-Karrenbauer im Ranking der Politiker ab, bis sie sich auf dem Platz hinter Horst Seehofer wiederfand.

Aus Ungeschicklichkeiten wie einem verunglückten Witz beim Karneval wurden Fehler wie im Umgang mit dem YouTuber Rezo, bis schließlich jede Unebenheit wie ein Symptom von Kramp-Karrenbauers Unzulänglichkeit wirkte. Die CDU-Chefin strampelte und absolvierte rund um die Uhr Termine im In- und Ausland, während ihre Rivalen wie Armin Laschet oder Jens Spahn nur abwarten mussten. Laschet etwa war plötzlich ein sehr selbstbewusster nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, der immer wieder seine Differenzen mit AKK öffentlich machte. In der Debatte um den YouTuber Rezo kritisierte er die Vorsitzende leise genug, damit es nicht als illoyal galt, aber doch so laut, dass es alle in der CDU hörten. Und als der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus erklärte, es gebe keinen Zweifel daran, dass die Parteivorsitzende auch die logische Kanzlerkandidatin sei, und damit ihre Schwäche erst richtig deutlich machte, wiesen Laschets Unterstützer genüsslich darauf hin, wie allein der Fraktionschef mit seiner Unterstützung für die Parteichefin geblieben sei. Und Jens Spahn war zwar mit dem schlechtesten Ergebnis aus dem Rennen um die Führung der CDU hervorgegangen, aber seither der eigentliche Sieger. Als Gesundheitsminister profilierte er sich als Aktivposten der Regierung. Außerdem ist Spahn mit 39 Jahren in der komfortablen Situation, dass er mit jedem Jahr politisch zulegt, während die anderen einfach langsam alt werden.

Seit Merkel bekannt gegeben hat, dass sie sich zurückzieht, steht die politische Republik im Bann dieses Rückzugs auf Raten. Im Zentrum der Politik klafft ein Vakuum, und mit jedem Tag, den es fortbesteht, wurde deutlicher, dass Kramp-Karrenbauer die Leidtragende dieser ungeklärten Situation ist. An Merkel lag das nicht, sie hatte ihrer Wunschnachfolgerin maximale Beinfreiheit zugesichert. Sogar die Lizenz, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die Ära Merkel endgültig enden müsse, soll die Kanzlerin ihr gegeben haben. Natürlich, wie das Merkels Art ist, nicht explizit, eher zwischen den Zeilen.