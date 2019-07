Alle Jahre wieder ergibt sich ein Anlass, das Gedenken des 20. Juli oder die Verschwörer, die 1944 an diesem Tag Hitlers Herrschaft zu beenden versuchten, madig zu machen. Diesmal ist es Thomas Karlaufs Buch über Claus Schenk von Stauffenberg: Er habe einem esoterischen, von Stefan George inspirierten Nationalismus angehangen – von Jünglingstagen an bis zum Attentat. Mehr noch: Deshalb habe er ähnlich wie die Nazis gedacht. Die Siege in Skandinavien und in Polen hatten Stauffenberg begeistert. Dass er die polnische Bevölkerung verachtete, ist Karlauf besonders wichtig, impliziert das doch eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal ihrer Kolonisierung. Das wird zu Karlaufs Vorlage, um die Berichte, Stauffenberg habe Hitler zu diesem Zeitpunkt schon als Unhold gesehen, zu verwerfen. Die kenntnisreiche Konzentration auf die weiteren militärischen Ereignisse, die absehbare Niederlage im Osten, bereitet die These vom eigentlichen Motiv Stauffenbergs vor: kein Tyrannenmord, sondern Beseitigung eines für Deutschland Unfähigen. Die entgegenlautenden Berichte über Stauffenbergs vernichtende Charakteristik Hitlers erklärt Karlauf für spätere Projektionen.

Karl Heinz Bohrer, emeritierter Professor für Literaturwissenschaft, war bis 2011 Herausgeber des Merkur.

Dieses krasse Urteil ist nicht ganz neu. Voran zu nennen ist der vor zehn Jahren anlässlich des amerikanischen Stauffenberg-Films Operation Walküre mit Halbwahrheiten aufwartende, namhafte englische Historiker Richard E. Evans. Er versuchte, die Heldenlegende dahingehend zu zerstören, Stauffenberg und die anderen zentralen Figuren der Verschwörung hätten sich erst nach der Niederlage von Stalingrad zu ihrer Entscheidung durchgerungen, weil, so ihre Kalkulation, nur ohne Hitler der Krieg zu einem halbwegs ehrenvollen, vor allem materiell erträglichen Ende habe gebracht werden können.

Evans’ zentraler Punkt ist zu verwerfen: Während Stauffenberg selbst in der Tat erst nach seiner schweren Verletzung in Afrika, also 1943, zu den Verschwörern stieß, dachten die wichtigsten von ihnen schon vor Ausbruch des Krieges an einen Staatsstreich. Dazu gehörten die Diplomaten und Politiker Adam von Trott zu Solz, Hans Oster, Hans von Dohnanyi, Carl Goerdeler, Jens Peter Jessen, Ulrich von Hassell. Die wichtigsten Militärs waren: Henning von Tresckow, Axel von dem Bussche und Fritz-Dietlof von der Schulenburg. Die Männer des Kreisauer Kreises, Helmuth James von Moltke und Peter Yorck von Wartenburg, waren mit den Verschwörern im Bunde, lehnten aber eine Tötung Hitlers aus religiösen Gründen ab. Schon im Jahr der Novemberpogrome 1938 hatten Schulenburg und seine Freunde die Beseitigung Hitlers und seines Regimes im Sinn. Das wird in unterschiedlichen Quellen belegt, vornehmlich durch die von Giles MacDonogh (1938. Hitler’s Gamble, 2009) zitierten Reaktionen im September 1938 und durch Danny Orbachs wiederholte Belege für die Regimefeindlichkeit und Aktionsbereitschaft dieser Gruppe seit 1938 (The Plots Against Hitler, 2017).

Auch die Behauptung – und das gilt sogar für den spät dazugekommenen Stauffenberg –, die Massaker in Polen und in der Ukraine hätten bei den Motiven Tresckows und von dem Bussches keine Rolle gespielt, ist falsch, obwohl die Wehrmacht partiell an ihnen beteiligt war. Zu Axel von dem Bussches Reaktion lese man die Erinnerungen Richard von Weizsäckers, der im selben Potsdamer Infanterieregiment diente. Auch Tresckow und Gersdorff – so der Augenzeuge Philipp von Boeselager – entschieden sich zur Verschwörung nach Kenntnisnahme der Massenmorde im Osten.

Richard J. Evans’ Behauptungen waren nicht nur ehrabschneidend, sondern durch Dokumente längst widerlegt. Aber kein deutscher Historiker oder Intellektueller hat ihm widersprochen. Evans folgte damit interessanterweise einem Ressentiment, das sich bereits im England der Dreißigerjahre gegen den damaligen Oxford-Studenten Trott zu Solz entwickelt hatte. Man glaubte zwischen 1934 und 1938 und erst recht noch später, in Trotts Patriotismus einschließlich seiner Kritik am Versailler Vertrag den Beweis für eine Nähe zum Regime zu haben. Der Zynismus, mit dem das Foreign Office 1944 auf die ersten Hinrichtungen reagierte, nämlich mit der Genugtuung, die SS befreie sie so von womöglich schwierigen Gesprächspartnern nach dem Krieg, ist der signifikante Ausdruck dafür.

Gegen die frühen und die aktuellen Behauptungen steht kurz und bündig der Sachverhalt: Die moralisch-politische Motivation, nicht die militärisch-selbsterhaltende, stand am Anfang. Die Verschwörung war gerichtet gegen die Kriminalität des Regimes, nicht auf die Rettung der eigenen Haut. Im Übrigen: Der Versuch, Stauffenbergs Antrieb zu verdunkeln, hätte – entspräche er der Wahrheit – keine Konsequenz für die Beurteilung der Umsturzabsichten der anderen Verschwörer von Beginn an. Aber selbst die Rede über die Stauffenberg zugeordnete nationalistische Verherrlichung Deutschlands verunklart den Sachverhalt. Es waren Friedrich Hölderlins späte Hymnen, die nicht nur Stefan Georges Gedichte inspiriert hatten, sondern viele andere Dichter, etwa Georg Trakl. Hölderlins Rede vom "Vaterland", vom "heiligen Herz der Völker", sein Bekenntnis in der an Dionysos gerichteten Hymne Brot und Wein: "Das Heilige sei mein Wort" – diese Semantik war eine Evokation der radikal geistigen Existenz, poetisch gemünzt, nicht weltanschaulich. Und viele nahmen das auf. Nicht nur Stauffenberg, der George-Schüler. Die gebildete Generation seines Jahrgangs las ähnliche Bücher, seien es die Dramen Heinrich von Kleists oder die Romane Jean Pauls. Wie überhaupt der sogenannte pädagogische Eros ganz unabhängig von Stefan George Kennzeichen des spezifischen "Bewegungs"-Charakters der Epoche, namentlich der Jugendbewegung gewesen ist. So war Trott zu Solz als Schüler kurz Mitglied einer Gruppe des Wandervogels namens Nibelungenbund, von der er sich aber bald trennte.