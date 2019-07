Es gibt wenige Dinge, die Gerald Karch nicht bewegen kann. Rotoren von Windkraftanlagen werden von seinen Schwertransportern befördert. Gigantische Gasturbinen ebenso. Komplette Industrieanlagen, Flugzeuge und Schiffe bis zu einer Last von mehr als 17.500 Tonnen – alles kein Problem für Karch.

Doch als Karch Geld von Deutschland nach Indien bewegen wollte, brauchte er Hilfe. Und es half ihm die Deutsche Bank. Ebenjenes Institut, das gerade um seine Zukunft kämpft und vergangene Woche eines der größten Umbauprogramme seiner Geschichte verkündet hat, um sie zu sichern. Der Erfolg dieses Strategiewechsels wird auch Folgen für Unternehmen wie jenes von Karch haben, die die Deutsche Bank brauchen.

Karch ist Geschäftsführer der TII Group aus Pfedelbach bei Heilbronn. 900 Mitarbeiter, rund 200 Millionen Euro Jahresumsatz, Weltmarktführer bei Schwertransport-Fahrzeugen. Ein Familienunternehmen seit 150 Jahren.

Im Jahr 2014 wollte die TII Group in Indien ein Unternehmen kaufen. "Von Deutschland aus kann man den indischen Markt nicht bedienen", sagt Karch. Also reiste die Geschäftsführung nach Delhi. Zunächst liefen die Verhandlungen gut, man war euphorisch, dann wurde es schwierig, lange hörte man nichts, wieder ein Treffen, plötzlich einigte man sich. Doch: "Der Kaufpreis musste nun binnen 24 Stunden auf dem Verkäuferkonto sein", sagt Karch. "In indischen Rupien."

Was dann geschah, schildert Karch so: Er habe bei seinem Kundenbetreuer bei der Deutschen Bank angerufen. Der und Mitarbeiter der Bank in Indien hatten ihn während der Verhandlungen beraten. 24 Stunden später war der exakte Rupien-Betrag von Pfedelbach auf das Konto bei einer Bank in Indien transferiert. "Und der ganze Papierkram war auch geregelt."

Der Kundenberater schildert die Transaktion detaillierter: Die Bank habe zunächst das Währungsrisiko beim Tausch von Euro in Rupien mit einem Derivat abgesichert, dann habe man entsprechend den strengen indischen Gesetzen für ausländische Investitionen alle Angaben für die Behörden gemacht, die Kollegen in Indien hatten das schon vorbereitet. Schließlich wurde die Zahlung veranlasst. Karch sagt: "Als Mittelständler kann man so was nicht allein regeln."

Ein Fall, wie er Tag für Tag vorkommt, Alltag in der globalen Wirtschaft. Und doch zeigt er beispielhaft, wie Banken den Kunden dienen können, wenn sie sich auf das konzentrieren, wofür man sie braucht: Beratung auch in schwierigen Lagen, die Abwicklung komplexer Transaktionen. So helfen sie den Unternehmen beim Wachstum. Karch produziert seither in der indischen Stadt Bawal nahe Delhi Schwertransporter für Indien, Südostasien und Afrika.

Wenn man die neue Strategie von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ernst nimmt, wird sich das Institut künftig stärker auf Kunden wie Karch konzentrieren. Sewing will den radikalen Umbau und beim Investmentbanking sparen. 18.000 Stellen sollen gestrichen werden, der Aktienhandel wird komplett aufgegeben. Vor Jahren wollte man eine der größten Investmentbanken der Welt werden, hat riskante Geschäfte gemacht, Milliarden Euro an Strafzahlungen wurden fällig, weil Skandal auf Skandal folgte. Und plötzlich wird man in den Frankfurter Zwillingstürmen demütig – und will wieder mehr Unternehmenskunden aus Deutschland.