Es ist seltsam. Frankreichs Wirtschaft wächst schneller als die deutsche und emittiert dabei nur halb so viel CO₂. Es investieren derzeit auch mehr ausländische Konzerne in Frankreich als in Deutschland. Doch hierzulande betrachten Wirtschaft und Politik den Nachbarn und dessen Wirtschaftspolitik oft skeptisch. Deutsche Unternehmensvertreter können wenig anfangen mit den industriepolitischen Vorschlägen, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit Paris abgestimmt hat. Und die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt auch eine neue europäische Wirtschaftspolitik nicht, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert.

Dafür verweisen Finanzanalysten in Frankfurt auf alte französische Handicaps: hohe Staatsquote, hohe Staatsschulden und eine dank der sozialpolitischen Geschenke für die Gelbwesten kaum reduzierte Neuverschuldung des Staates. Die Gelbwesten haben ihm in diesem Urteil den Schneid abgekauft. Es wird demnach nichts mehr mit Macrons Plan, Frankreich global wettbewerbsfähig zu machen.

Ja, der Gelbwesten-Schock sitzt tief bei Präsident Macron. Aber seine Pläne, das erfährt man in Frankreichs Regierungskreisen, hat er deshalb nicht aufgegeben. Macron ist entschlossen, auf neuem Weg zum Ziel zu kommen – und die Deutschen, ob sie wollen oder nicht, zum Mitspieler zu machen. Was also ist zu erwarten von Macron 2.0?

Wenn einer den Präsidenten in Wirtschaftsfragen doubeln kann, dann er: Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Kürzlich empfing er im Schloss von Chantilly nördlich von Paris die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Gruppe. Der gelernte Diplomat, Schriftsteller und frühere Präsidentschaftskandidat liebt wie sein Präsident die weltpolitische Bühne.

Und er hat ein Ziel. "Europa kann keinen Rückgang des Wirtschaftswachstums akzeptieren, wenn andere hohe Wachstumszahlen aufweisen", sagt Le Maire wenige Tage vor dem G7-Gipfel in seinem Arbeitszimmer direkt an der Seine in Paris. Aus dem sechsten Stock schaut er von seinem Schreibtisch über die beschädigte Kathedrale Notre-Dame zum Eiffelturm. Dort bittet Le Maire umgehend an seinen Arbeitstisch, um Punkt für Punkt von den deutsch-französischen Problemen zu sprechen. "0,8 Prozent Wachstum in Deutschland, 1,2 Prozent in der Euro-Zone und 1,4 Prozent in Frankreich – das ist nicht genug!" Daher verlangt er eine "neue Wachstumsentschlossenheit, Investitionsmaßnahmen und die Beibehaltung niedriger Zinsen".

Schön und gut, aber was sagt die deutsche Regierung? "Die Antwort in Berlin ist bisher Nein, aber ich halte an meinen Vorschlägen fest", sagt Le Maire.

Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. Er und sein Chef liegen gerade vorne beim Wachstum und können weitere Erfolge vorweisen. Die über viele Jahre hartnäckig hohe Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, zuletzt auf 8,7 Prozent, den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. "Das ist ein echter Erfolg und zugleich das erste Ergebnis der Reformpolitik", lobt Gilbert Cette, Wirtschaftsprofessor der Universität Aix-Marseille. Cette war Mitentwickler der liberalen Arbeitsmarktreformen unter Macron im Herbst 2017, die den Arbeitsgerichten enge Grenzen setzten und dadurch den Kündigungsschutz einschränkten. Seither werden die Unternehmen weniger in langwierige Arbeitsgerichtsprozesse verwickelt und können sich leichter von Beschäftigten trennen, wenn es am Markt mal abwärts geht. Der Jobmarkt boomt nun. Nach Regierungsumfragen wollen in Frankreich tätige Unternehmen allein im Jahr 2019 2,7 Millionen Menschen neu anstellen. Nur an geeigneten Kandidaten mangelt es. "Das Unternehmen Frankreich könnte vor seiner Tür ein riesiges Schild aufstellen: Wir suchen Millionen Leute!", jubelte die Pariser Zeitung Le Monde.

Früher griff Macron seine Gegner aggressiv an, heute redet er vorsichtiger

Der Druck auf Präsident Macron hat nachgelassen. Am Montag vergangener Woche besucht er eine kleine Fabrik für Flugzeugfahrwerke südlich von Lyon und spricht vor den 220 Angestellten der Firma Safran Landing Systems. Toll, das robotisierte Produktionsverfahren, lobt er, und die Safran-Angestellten applaudieren. Zum ersten Mal seit Monaten demonstrieren bei einer Macron-Visite in der Provinz keine Gelbwesten. Zwar erinnerten die Ausschreitungen am Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées noch einmal an Macrons bislang größte Krise, doch der Höhepunkt des Gelbwesten-Protests scheint vorüber.

Die klare Kante ist seither nicht mehr Macrons Mittel. Früher nahm er seine Gegner offen ins Visier: die "veränderungsrenitenten Gallier", die seine Reformen nicht mochten, oder den "Haushaltsfetischismus" der Deutschen. Heute redet er vorsichtiger – und handelt taktischer.