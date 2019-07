Es ist das letzte Briefing kurz vor der Protestaktion am Flughafen Zürich. 150 Klimaaktivisten sind aus der ganzen Schweiz angereist. Um nicht aufzufallen, haben sie sich in kleine Gruppen aufgeteilt. Nun besprechen sie die letzten Details. Unter ihnen sind auch Saskia Dümmel aus Zürich und Nicolas Presti aus Lausanne. Dümmel, eine 31-jährige Sozialpädagogin und Mutter mit weichem Gesicht, ist ein wenig nervös. Es ist ihre erste Protestkation. Presti, ein 27-jähriger Sportstudent mit Piercings, Tattoos und Kahlkopf, hat keine Angst, verhaftet zu werden. "Meine einzige Angst ist, dass wir es nicht schaffen, den Planeten zu retten", sagt er.

Am vergangenen Samstagnachmittag um Punkt 14 Uhr lassen sich die beiden jungen Erwachsenen in der Shopping-Halle des Flughafens Zürich auf den Boden fallen, als würden sie sterben. Die-in nennt sich die Aktion. Ein paar Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten sterben hier stellvertretend für die Artenvielfalt dieser Erde. Es sind etwas weniger Tote als geplant: Einige haben es nicht pünktlich an den Treffpunkt geschafft, andere wurden vom Sicherheitspersonal aus dem Flughafen verwiesen, ein Team befand sich auf der falschen Etage. Zu Verhaftungen kommt es nicht; anders als ein paar Tage zuvor, als Klimaaktivisten in Basel und Zürich die Hauptsitze der Großbanken UBS und Credit Suisse blockierten. Am Flughafen Kloten singt der Musiker Linard Bardill auf Rätoromanisch, Papierflieger segeln durch die Luft. Passanten bleiben neugierig stehen, zwei klatschen. Ein Aktivist verteilt Flyer – auf der angegebenen Homepage kann man das Versprechen abgeben, im Jahr 2020 nicht zu fliegen.

Hinter dem inszenierten Massensterben steht neben der Schülerorganisation Klimastreik die Bewegung Extinction Rebellion. Es ist nicht ihr erster Auftritt: In Lausanne blockierten Aktivisten eine Brücke, in Bern ketteten sie sich während der Session an die Eingangstüren des Parlamentsgebäudes und vergossen Kunstblut. Extinction Rebellion, kurz XR, ist Klimastreik für Erwachsene. Die Strukturen sind lose, die Anzahl der Aktivisten einzuschätzen ist deshalb schwierig. In Lausanne hätten sie schweizweit die meisten Anhänger, um die Hundert, sagt Presti. In anderen Städten sind es ein paar Dutzend.

Ihre Forderungen sind ähnlich, teils kompromissloser als diejenigen der Klimastreik-Bewegung: Die Rebellen verlangen, dass die politischen Entscheidungsträger die Bevölkerung transparent über den Zustand des Klimas informieren, die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf eine Netto-Null senken und sich bei politischen Entscheiden von einer Bürgerversammlung leiten lassen. Bei ihren Aktionen gehen die Rebellen rigoroser vor als die fröhlich demonstrierenden Jugendlichen: Sie wollen mit gezielten Störungsaktionen auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Mit Särgen oder sauerer Milch sorgen sie weltweit für Unruhe

Die Bewegung entstand im vergangenen Jahr in England, nachdem über hundert Akademikerinnen und Akademiker einen Aktionsplan zur Rettung des Klimas unterzeichneten. Tausende Aktivisten blockierten Brücken und ganze Stadtteile, dazu die Eingänge zur Londoner Börse und den Büros von Amazon und Shell. Auch am vergangenen Montag hat Extinction Rebellion wieder einmal eine neue Aktionswoche eingeläutet und in fünf britischen Städten den Verkehr lahmgelegt. Mittlerweile entstanden Ableger in zahlreichen anderen Ländern: In Irland trugen schwarz gekleidete XR-Aktivisten Särge durch die Hauptstadt, in Neuseeland gossen als Kühe verkleidete Frauen und Männer saure Milch auf die Stufen des Parlamentsgebäudes, in Ghana marschierten Aktivisten mit Plakaten in die Kirchen, und in Indien gab es ein Volksfest mit Reden, Musik und Tanz. Ihr Markenzeichen ist stets dasselbe – eine stilisierte Sanduhr, die zeigen soll: Uns, den Menschen, dem Planten Erde läuft die Zeit davon.

Der Romand Nicolas Presti hatte zufällig von Extinction Rebellion erfahren: "Freunde haben mir erzählt, dass mitten auf der Chaudron-Brücke in Lausanne ein Picknick organisiert wird." Besonders überzeugt hat ihn die Idee des gewaltfreien zivilen Ungehorsams. Es sei die effizienteste Methode, um etwas zu verändern. "Das hat man ja bei Martin Luther King und Gandhi gesehen", sagt der Student. Er zitiert eine Studie der Politologin Erica Chenoweth, die historische Revolutionen und Umstürze analysiert hat. Ihr Fazit: Wer wirklich etwas verändern will, der muss mindestens 3,5 Prozent der Bevölkerung mobilisieren. Diese 3,5 Prozent will XR aufrütteln. Weltweit. Das macht 270 Millionen Menschen.