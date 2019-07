Was haben das HB-Männchen aus der westdeutschen Zigarettenwerbung, die Zeichentrickfigur Fliegbert von Sichthofen und Hollywoods James Bond miteinander gemein? Es sind Männer, und sie fliegen. Erdverbundenere Geister bauen Kirchen, Türme, Wolkenkratzer, um den Himmel zu stürmen – diese Helden schnallen sich Raketenrucksäcke um oder springen in wackelige Kisten, und schon geht’s pfeilschnell ab nach oben. Den Minimalisten unter ihnen ("Wer wird denn gleich in die Luft gehen?") reicht auch die Wut über alltägliche Missgeschicke. Innere Zündung, das ist die Königsklasse.

Der Traum vom Fliegen, ach ja. So alt wie Ikarus, so alt wie die Menschheit, vor allem der Traum vom leibhaftigen Fliegen, vom Fliegen wie ein Vogel, mehr oder weniger ohne geklebte, genagelte oder geschweißte Umhausung. Da der Mensch aber nun einmal nicht fliegen kann, wird er immer gewisse Hilfsmittel benötigen. Das neueste heißt Flyboard Air und war am vergangenen Wochenende in Paris zu besichtigen, bei der Militärparade zum 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag. Unten rollte, marschierte und trötete die Vergangenheit im Ornat über die Champs-Élysées (4300 Soldaten, 200 Fahrgeräte, 237 Pferde), am Firmament zog einsam und rabenschwarz die Zukunft ihre Bahn. Lieber Andreas Scheuer, bevor Sie Ihre Zeit weiter mit Lufttaxis vergeuden, sollten Sie Franky Zapata einmal eine E-Mail schreiben. So heißt der schwarze Mann am Himmel über Paris, der, auf einem Skateboard stehend, in der linken Hand eine Knarre, in der rechten eine Spielkonsole, aller Augen auf sich zog. Ein Idiot, eine Idiotin, wer hier das Potenzial verkennt: bei fünf Miniatur-Düsentriebwerken, bei 140 km/h, 4000 Metern Reichweite, satten zehn Minuten Flugzeit und einer Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm! Wen oder was könnte man auf solch eine fliegende Untertasse nicht alles stellen: Briefträger, Scharfschützen, Regenmacher, Haustiere, Digitalmediziner, Pizzaboten!

Doch was heißt eigentlich Zukunft, was neu? Der gemeine Science-Fiction-Action-Fan konnte angesichts von "Le Monsieur Métal", wie französische Zeitungen titelten, nur gähnen. Über ein Jahrzehnt braucht die Wirklichkeit, um das Kino einzuholen? Lächerlich. 2002 war’s, da traten Spider-Man und sein ärgster Feind Green Goblin (Grüner Kobold) zum ersten Mal gegeneinander an. Okay, das Ganze spielt am New Yorker Times Square, und das Böse ist grün, ansonsten aber lässt sich die Szene leicht übertragen. Ein Kerl auf einem "Kampfgleiter" saust während einer Parade (!) durch die Lüfte, feuert quietschbunte Granaten ab und legt alles in Schutt und Asche. Am Ende gewinnt trotzdem Spider-Man und segelt mit der megahübschen Mary Jane im Arm wie Tarzan durch die Schluchten von Manhattan davon.

Könnte es vielleicht sein, dass Emanuel Macron seinem abwesenden US-amerikanischen Amtskollegen mit Franky Zapatas Einlage eine kleine Botschaft zukommen lassen wollte, von wegen, wo ihr noch glotzt, da handeln wir? Der aktuelle Spider-Man steht derzeit auf Platz eins der weltweiten Kinocharts. Er heißt Far From Home und spielt in Europa, wo Peter Parker alias Spider-Man von seinem Superheldendasein endlich einmal Urlaub machen möchte. Dass die Weltlage das nicht groß zulässt, wurde in Paris irgendwie klar.