Am Abend des 11. Juli 2019 strahlten die Tagesthemen einen Kommentar des WDR-Journalisten Georg Restle aus, in dem er die Kontakte der Identitären Bewegung (IB) zur AfD beschreibt und kritisiert. Am selben Tag hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die IB als rechtsextremistisch eingestuft. "Wer A sagt, muss jetzt auch B sagen. Wer die Identitäre Bewegung für rechtsextremistisch hält, kann die AfD nicht außen vor lassen", kommentierte Restle. In den vergangenen Jahren beschrieben mehrere Medien, darunter auch die ZEIT, wie IB-Anhänger zum Beispiel für AfD-Politiker in Landtagen oder im Bundestag arbeiten. Restles weitgehende Forderung in seinem als Meinung gekennzeichneten Beitrag lautete: Man darf der AfD keinen Raum, keine Bühne und keine Stimme geben.

