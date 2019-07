Ellen

5. Februar 2019, noch 150 Tage. Sie finde, das zähle nicht als Jogginghose, sagt Ellen und blickt an sich herab, auf ihre Jogginghose. Jolina und Evin nicken zustimmend. Es gibt Jogginghosen, so sieht es Ellen, die man in der Schule nicht anziehen sollte. Dünne, aus Polyester, die zu sehr schlabbern. Dickere aus Baumwolle, die nicht so weit sind, sind für sie okay. Nur würden die Lehrer den Unterschied nicht verstehen.

Um sie herum sammeln sich etwa 20 Jungen und Mädchen im Foyer der Schule. Licht dringt durch die bunten Glasfenster. Sie ahnen, was gleich kommt.

Die Schulleiterin tritt in den Kreis von Teenagern, der sich hinter ihr wieder schließt. Eine Frau mit kurzen, grauen Haaren, die schwarze Brille auf ihrer Nase gibt ihr etwas Ernstes. Leise hebt sie ihre Stimme.

Sie wolle noch mal darauf hinweisen, dass das Tragen von Jogginghosen einen Verstoß gegen die Schulordnung darstelle. "Wir werden dem auch auf den letzten Metern nachgehen", sagt sie und schaut streng. Einige Schüler tuscheln, andere rollen genervt mit den Augen. "Wir wollen einfach, dass ihr ein gutes Bild in der Gesellschaft abgebt." Das hier ist die Hauptschule. Hier herrscht Ordnung, hier werden junge Menschen aufs Leben vorbereitet.

Als sie 1965 eröffnete, betraten 367 Schüler zum ersten Mal die Volksschule in Pulheim, westlich von Köln. Eine breite, frei stehende Treppe führte sie in die Klassenräume im oberen Stockwerk. Wenige Jahre später wurden aus den Volksschulen nach und nach Grund- und Hauptschulen. In Pulheim hieß das: Gemeinschaftshauptschule. Ein lang gezogener Backsteinbau in einem Viertel voller Sechzigerjahrebauten, Bäcker, Sparkasse und Gianni’s Grill um die Ecke. Diesen Sommer wollen hier 33 Schüler ihren Abschluss machen. Sie sind die letzten. Die sechs verbliebenen Lehrer werden sie dabei begleiten. Dann schließt die Schule.

Es waren einfach zu wenige Schüler. 500, 400, 300, 100 und zuletzt nur noch der Abschlussjahrgang. Wie überall in Deutschland wollten die, die konnten, lieber aufs Gymnasium. Oder wenigstens auf eine Gesamtschule. Während es 2005 noch 5005 Hauptschulen in Deutschland gab, waren es 2017 weniger als die Hälfte. Rheinland-Pfalz führte ab 1992 die ersten Hauptschulen mit Realschulen zusammen. Das Saarland folgte 1996. Bremen 2004. Berlin. Hamburg. Nordrhein-Westfalen. In Ostdeutschland hat sich die Hauptschule eh nie durchgesetzt.

"Niemand wählt die Hauptschule noch freiwillig für sein Kind", sagt der Schulforscher Ernst Rösner, der ihren Untergang schon vor 30 Jahren vorhersagte.

Das Wort allein klingt für viele wie ein Urteil. Wer heute noch zur Hauptschule geht, der darf sich keine Fehltritte leisten, sonst heißt es: Hauptschüler eben. In Pulheim klopft eine Mutter im Matheunterricht an die Tür. Sie wedelt mit einer McDonald’s-Tüte: "Entschuldigung, ich habe hier Frühstück!" Wenn man will, findet man die gängigen Klischees immer.

2014 leitete der Stadtrat in Pulheim das Ende ein: Es wurden keine fünften Klassen mehr aufgenommen. In einem anderen Stadtteil wurde als Ersatz eine Gesamtschule gegründet.

Verschwindet mit der Hauptschule auch der schlechte Ruf ihrer Schüler? Oder geht ein Ort verloren, an dem sich Lehrer noch Zeit nehmen für junge Menschen, die sich mit dem Lernen schwertun?

Herr Witzel

1. April 2019, noch 95 Tage. Vierte Stunde. Draußen lärmen die Bauarbeiter, sie haben schon mal mit dem Renovieren begonnen, bald soll hier eine Grundschule einziehen. Drinnen sind die vergilbten Wände noch immer mit Filzstift beschmiert, hier und da bröckelt der Putz. An Tom Witzels Jeans klimpert ein Schlüsselbund, der mit einem kleinen Karabinerhaken befestigt ist. Er trägt goldene Ohrringe und einen Bart. An diesem Morgen soll es um Subtraktion gehen, um Differenz und Minuend. Was genau bedeuten eigentlich diese Begriffe?

Evin, erste Reihe, schreibt fleißig mit.

Lisa, dritte Reihe, fällt eine Adilette vom Fuß. Ihr Mitschüler schnappt sich den Schuh und wirft ihn weiter nach vorne. "Du bist so scheiße", raunt Lisa.

Leah, vierte Reihe, will einen Mathevokabeltest schreiben. Die anderen sind dagegen.

Und Tom Witzel, 51 Jahre alt, schweift mal wieder etwas ab.