Ungewöhnliche Wahlkämpfe erfordern ungewöhnliche Mittel. Zum ersten Mal mengte sich ein Staatsoberhaupt massiv in eine Kampagne ein – und das bereits elf Wochen vor dem Urnengang. Eher en passant erklärte Alexander Van der Bellen, er werde den umstrittenen Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nicht neuerlich mit diesem Ressort betrauen. Eilig zog die Spitze der Volkspartei nach. Auch für sie komme der freiheitliche Hardcore-Politiker als Minister nicht mehr infrage – gleichgültig auf welchem Kabinettsposten. Damit ist die Frontlinie klar gezogen: auf der einen Seite bedächtige Konservative, die einen sanften Retro-Kurs steuern; auf der anderen eine radikale Politik, personifiziert von dem Scharfmacher Kickl, welche die blauen Kernwähler vor Kurzem noch bejubeln konnten.

Entlang dieser Grenze wird der Wahlkampf nun ausgefochten werden – zumindest in seiner ersten Phase. Herbert Kickl, an dessen Person sich schon immer die Geister geschieden haben, wurde plötzlich zur bestimmenden Figur der Auseinandersetzung. Seine Kernkompetenz, die Bekämpfung der Migration um jeden Preis, rückt im Katalog der Wahlkampfthemen, wo sie bereits etwas abgeschlagen zu sein schien, wieder ganz weit nach vorne.

In der Vergangenheit bemühten sich die Parteien, sich möglichst wenig festzulegen, wenn sie zur Stimmenjagd bliesen. Diesmal, nach den Turbulenzen rund um die Abwahl der Regierung, beziehen sie erstaunlich klar Stellung. Abseits der Argumentationsvolten, mit denen die Volkspartei ihren Schritt begründet, ist der Tross von Sebastian Kurz vor allem von einer Überlegung motiviert: Eine deutliche Distanzierung bewahre die Einigkeit zwischen dem türkisen Personenkult und der skeptischen schwarzen Caritas-Fraktion und könnte darüber hinaus helfen, blaue Wähler, denen die rauen Töne doch etwas zu rabiat klingen, zu der fröhlichen Mitmachbewegung des Kanzlerkandidaten herüberzulocken. Ein paar Prozentpunkte seien da schon noch zu holen.

In der Folge wird Herbert Kickl zum Minus-Mann der österreichischen Politik stilisiert, der im Alleingang für alle negativen Schlagzeilen, welche die gescheiterte Koalition begleiteten, verantwortlich sein soll. Ist erst eine künftige Neuauflage der Zusammenarbeit von der Bürde dieses grimmigen Gesellen befreit, könne die angeblich so erfolgreiche Regierungsarbeit fortgesetzt werden.

Die Dämonisierung verkennt zwar die Tatsache, dass die Volkspartei 16 Monate ziemlich reibungslos mit einem Innenminister Kickl zusammenarbeiten konnte und das gute Dutzend an Misstrauensanträgen der Opposition wortgewaltig zurückwies. Aber sie scheint Wirkung zu zeigen: Für die alte Kanzlerpartei hat sich Kickl in einen Paria verwandelt.

Auch der Freiheitliche schlüpft nun dankbar in die neue, ihm zugedachte Rolle und inszeniert sich als das Opfer einer türkisen Verschwörung. Man wolle seine konsequente Politik vergessen machen, klagt er. Er ist inzwischen der heimliche Star seiner Partei, bei vielen Versammlungen brandet Begeisterung auf, wenn sein Name auch nur erwähnt wird. Jetzt prophezeit Kickl: Es werde nicht gelingen, einen Keil in die nibelungentreue Gesinnungsgemeinschaft zu treiben. Es gebe nämlich keinen Kickl-Flügel – und auch keinen, der die sanften Töne von Parteichef Norbert Hofer bevorzuge. Alle zögen an einem Strang. Dieser Kampflinie wird das blaue Trutzbündnis wohl in den nächsten beiden Monaten treu bleiben.

Am Ende werden die Freiheitlichen aber eine Entscheidung treffen müssen. Die derzeit sehr stabilen Meinungsumfragen suggerieren, dass die Volkspartei im Herbst auf einen blauen Mehrheitsbeschaffer zurückgreifen dürfte. Dann stehen Kickl und seine Kameraden vor der Wahl: nicht regieren oder Gesicht verlieren. Beide Varianten sind für die Freiheitlichen nicht erstrebenswert. Die eine ist mit einem Bedeutungsverlust (und dem Wegfall all der schönen Regierungsjobs) verbunden, die andere mit der Aufgabe der Selbstachtung.

Herbert Kickl könnte zwar seine Partei aus dem Dilemma befreien, indem er freiwillig in die zweite Reihe zurücktritt und fortan als untoter Märtyrerzombie durch das Parlament geistert. Doch eine Demütigung seiner selbst entspricht nicht seinem Charakter.

Wenn es dann Spitz auf Knopf steht, wenn Wahlsieger Kurz mit einem schwarz-roten Bündnis zu kokettieren beginnt, werden die Freiheitlichen vermutlich ihre zentrale Figur opfern. Und einen internen Konflikt riskieren, der bis zur Parteispaltung führen kann.