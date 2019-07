Jeffrey Epstein hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass dieser Tag jemals kommen würde. Doch am Montag stand der New Yorker Finanzmann vor einem Richter in Manhattan. Ebenfalls im Saal saß eine Zeugin, die erklärte, Epstein habe sie vor einigen Jahren als 14-Jährige sexuell missbraucht. Glaubt man der Anklage, dann war dies kein Einzelfall. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 66-Jährigen "Sexhandel" vor. Er habe zwischen 2000 und 2005 ein "weites Netz an minderjährigen Opfern geschaffen, um sie sexuell auszunutzen", heißt es in der Anklage.

Der Fall erschüttert New York und Washington, die finanziellen und politischen Machtzentren der Ostküste. Sowohl der ehemalige US-Präsident Bill Clinton als auch Donald Trump waren mit Epstein befreundet. Larry Summers, Finanzminister unter Clinton und später Präsident der Elite-Universität Harvard, zählte ebenfalls zum Bekanntenkreis Epsteins. Milliardäre, Immobilienmogule, Zeitungsbarone, Society-Ladys, Medienmacher – sie alle folgten gern Epsteins Einladungen in seine 56 Millionen Dollar teure Residenz an der noblen Upper East Side Manhattans, wo der Finanzinvestor allein hinter fünf Meter hohen Eichentüren residierte.

Zumindest manchem in diesen Kreisen waren Epsteins Vorlieben offenbar aufgefallen. Trump nannte ihn 2002 im Magazin New York einen "coolen Typen", mit dem man eine Menge Spaß haben könne. Dann ergänzte er: "Manche sagen sogar, dass er schöne Frauen noch mehr mag als ich, und viele davon sind auf der jüngeren Seite." 2011 berichtete eine Frau dem Gesellschaftsmagazin Vanity Fair vom Besuch einer Cocktailparty bei Epstein, auf der einige Gäste "entsetzt" gewesen seien über die vielen jungen Russinnen, die zugegen gewesen seien – und über die wenigen männlichen Gäste.

Fest steht, dass Epstein einen Lebensstil pflegte, der selbst für die Finanzszene opulent war. Da ist nicht nur sein Haus in Manhattan. Da ist auch sein Anwesen in Palm Beach, in das er Mädchen kommen ließ, die ihn massieren sollten, wofür er ihnen Hunderte Dollar zahlte. Laut Anklage führten diese Besuche mitunter zu sexuellen Handlungen. Viele der Mädchen stammten aus schwierigen Verhältnissen.

In New Mexico gehört Epstein die sogenannte Zorro Ranch mit eigener Flugzeuglandebahn und 4000 Hektar Land. Epstein verfügt über einen Helikopter und drei Privatjets, darunter eine Boeing 727, die Eingeweihte wegen der oft jungen Begleiterinnen Epsteins "Lolita Express" nannten.

Epstein besitzt außerdem St. James, eine Insel im Verbund der Amerikanischen Jungferninseln. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete, dass Einheimische das Eiland in "Orgien-Insel" umtauften. Dort empfing Epstein prominente Gäste, 2006 etwa Stephen Hawking. Der Physiker war Teilnehmer eines von Epstein gesponserten Kongresses auf der Nachbarinsel. Auf einem Foto sieht man ihn mit Epstein und mehreren Frauen. Auch Prinz Andrew nahm auf St. James an einer von Epsteins Partys teil. Eine Zeugin sagte 2015 vor Gericht aus, sie habe als 17-Jährige Anfang der Nullerjahre Sex mit dem Mitglied der britischen Königsfamilie gehabt. Der Prinz bestreitet den Vorwurf.