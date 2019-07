Ich organisiere. Die Kinderbetreuung. In der Kita gab es nur Platz auf der Warteliste, weit unten. Dafür gibt es jetzt Oma, Opa, Tante, Teilzeit. Und den Panda. Der trägt die Hauptlast. Natürlich ist der Panda kein Panda. Er sieht nicht mal so aus. Er ist blondhaarig und weißzahnig und kommt vom Ende der Welt. Als Au-pair.

Es gibt viele Geschichten über Au-pairs. Sie wurden mir alle erzählt. Die Geschichten handeln von wankelmütigen Familienvätern, blutjungen Frauen und viel Sex.

Ich weiß nicht, ob es diese Vamp-Au-pairs gibt. Ich weiß nur, dass unser Au-pair keines ist. Sie sitzt morgens am Tisch. Ihr Körper versinkt in einem Schlabberpulli, ihr Blick versinkt im Nichts, ihr Löffel versinkt im Haferbrei. "Schmeckt es?", fragt der Mensch, der mir viel bedeutet. Das Au-pair nickt stumm. Sie schweigt immer. Beim Frühstück, beim Abendbrot. Sogar bei den Ausflügen, wenn wir ihr die Stadt zeigen, hat sie nur einmal etwas gefragt. Auf der Plattform des Fernsehturms. " What is the Fernsehturm?"

Kommen wir unter der Woche nach Hause, liegt das Au-pair neben dem Mini auf dem Boden. Erblickt sie uns, zieht sie sich in ihr Zimmer zurück, wo sie den Abend verbringt. Unterbrochen von einer Schweigemahlzeit. Erst nachts wird sie aktiv, tappt zum Tiefkühlfach, zur Eiscreme. "Fragen wäre schön", sagt mein Mensch. – "Immerhin isst sie was", sage ich. – "Und stellt ihre Schüssel nie in die Spülmaschine."

Nachtaktiv, antriebsarm und am liebsten in der Höhle. Ein Vamp? Ein Panda.

Ich bereiste das Land des Pandas vor Jahren. Das Geld dafür verdiente ich bei einem Ferienjob im Dorf, wo ich Zahnbürsten in kleine Kartons sortierte. In einem Gebäude, das aussah wie ein großer Karton. Dort saß ich an einem Tisch. Vor mir ein Berg buntborstiger Bürsten, neben mir ein halbes Dutzend weißhaariger Frauen. Alle in Rente, alle aus der Gegend, alle hießen Inge. Aus einem Radio plätscherten Lieder von Liebe und Schmerz, aus den Frauen plätscherten passende Geschichten.

Jeden Montag ging es los. Mit einem Ereignis vom Wochenende. Beliebt: Unfall, Herzinfarkt, Hochzeit. Inge 1 sagte: "Habt’r vum Unfall g’hört am Bolzplatz?" Inge 2: "Unfall!?" Inge 3: "War des der Matthias?" Inge 4: "Welcher Matthias?" Inge 5: "Der Sohn vom Friseurg’schäft, da wo sich die Astrid die Haar’ mache lässt." Inge 4: "Die Astrid aus Kaffhause? Mit den Kindern ...?" Inge 6: " ... die den Max g’heiratet hat." Inge 2: "Hochzeit!?" Inge 4: "Welcher Max?" Inge 1: "Der Hübsche." Inge 5: "Hat dr net ein Herzinfarkt ...?" Inge 2: "Herzinfarkt!?" Ohne Struktur, ohne Ende, ohne aufzuschauen. Bis Freitagmittag.

Ich wartete auf die Welt. In einem Karton voller Inges. Die ich ignorierte. Bis ich über Sonja nachdachte. Sie hatte die Familie verlassen, laut Inge 3. Welche Sonja? Ich hoffte auf eine Antwort. Die ganze Woche. Am Montag darauf verbrachte ich die Pause am Tisch, um zu erfahren, ob der Dorfmetzger ein Trunkenbold war, wie Inge 4 vermutete. Eine Woche später warf ich einen Namen samt Herzinfarkt in die Runde. Am Ende kannte ich die Menschen aus der Gegend, teilte ihren Schmerz, freute mich an ihrer Liebe. Und als ich ging, wusste ich, woher ich kam.

Auf meiner Reise sprach ich kein Wort. Niemand hieß Inge. Niemand hätte mich verstanden.

Am Wochenende klingelte es an unserer Tür. Um sechs Uhr in der Früh. Ich öffnete. Vor mir stand der Panda. Zerzaust, in einer Wolke aus Alkohol und Erbrochenem. "Schlüssel verloren at a party", murmelte sie, "geschlafen vor die door." – "Komm rein", murmelte ich und ging zurück ins Bett. "Was ist?", fragte der Mensch, der mir viel bedeutet. Ich überlegte. Und sagte: "Unser Panda ist angekommen."