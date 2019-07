Es ist ein Satz, der so oder so ähnlich oft fallen wird an diesem Tag: "Das ist noch nicht die Perfektion, aber ein großer Fortschritt", sagt Guy Kiluba, als er auf die etwa 200 Arbeiter blickt, die in dem Bergwerk nach Kobalt schürfen.

Guy Kiluba, 48, ist Manager einer Mine im Süden der Demokratischen Republik Kongo. Die Arbeiter vor ihm stecken in Blaumännern und klobigen Sicherheitsschuhen, sie tragen Helme. Solche Schutzmaßnahmen habe hier bis vor Kurzem noch niemand befolgt, erzählt Kiluba. Auch sonst habe es keine offiziellen Regeln für die Bergarbeiter gegeben. Die Menschen suchten illegal nach jenem bläulich-grauen Rohstoff, der heute in den Batterien von E-Autos verbaut wird. Stieß jemand dabei auf eine Kobaltader, grub er drauflos, wohin auch immer die Ader ihn führte: 30, 40 Meter in die Tiefe – und manchmal in den Tod. "Früher, als die Leute noch arbeiteten, wie sie wollten, da starben die Menschen hier. Und ich spreche nicht von Einzelfällen", sagt Kiluba.

Berichte über solche Zustände in Kobaltminen beschäftigen nicht nur den Manager im Kongo. Sie bringen zunehmend auch deutsche Autobauer in Erklärungsnot. Seit einigen Jahren häufen sich Berichte, in denen Autobauer für Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten angeprangert werden. Amnesty International dokumentierte 2016 in einem Report, wie Rohstoffe aus dem illegalen kongolesischen Kleinbergbau in die Wertschöpfungsketten geschleust und schließlich in E-Autos verbaut wurden. Für Unternehmen wie BMW oder VW sind solche Nachrichten gefährlich: Denn Elektrofahrzeuge lassen sich nur schwer als nachhaltig vermarkten, wenn dafür andernorts Menschen ausgebeutet werden.

Gleichzeitig müssen die Konzerne mit strengeren Gesetzen rechnen. Die freiwillige Selbstverpflichtung könnte schon bald Geschichte sein. In den nächsten Wochen will die Bundesregierung an 1800 deutsche Großunternehmen einen Fragebogen versenden. Darin müssen die Firmen nachweisen, wie sie die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten gewährleisten. So sieht es der "Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte" vor. Sollte sich mehr als die Hälfte der kontaktierten Unternehmen nicht ausreichend um Menschenrechte kümmern, könnte es ein Gesetz wie in Frankreich geben: Dort können Firmen für Menschenrechtsvergehen ihrer Zulieferer im Ausland zur Verantwortung gezogen werden.

Der Kongo 64 Prozent des weltweit geförderten Kobalts stammt aus dem Kongo Quellen für alle Grafiken in Artikel: BGR, Bloomberg New Energy Finance, Glencore

Die Mine, die Guy Kiluba leitet, heißt wie das Viertel, an das sie grenzt: Mutoshi. Von den Backsteinhäusern der Menschen trennt das Bergwerk neuerdings ein etwa drei Meter hoher Drahtzaun. Um auf die andere Seite zu kommen, müssen die Menschen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Sicherheitskleidung ist die auffälligste Neuerung, zudem müssen die Mitarbeiter ihre Volljährigkeit nachweisen und sich einem Alkoholtest unterziehen, schwangere Frauen dürfen nicht mehr in der Mine arbeiten. Alle Arbeiter erklären sich bereit, der Kooperative Comiakol beizutreten, einer Art Gewerkschaft, in der derzeit rund 5.000 Bergleute organisiert sind. Und sie graben nur noch zehn Meter tief.

In der Mutoshi-Mine, wo früher illegal Kleinbergbau betrieben wurde, lässt sich der kongolesische Bergbaukonzern Chemaf, für den auch Guy Kiluba arbeitet, mit dem multinationalen Abnehmer Trafigura neuerdings auf ein Experiment ein: Seit April 2018 dürfen Bergleute legal auf das Privatgelände, das zuvor brachlag. Dafür müssen sie sich an die neuen Regeln halten. "Früher war das wie auf einem Markt, ein Kommen und Gehen", sagt Kiluba. "Aber mit der Absperrung hat sich das geändert."

Der Manager trägt eine verspiegelte Schutzbrille und ein orange-blaues Funktionshemd, das über seinem Bauch spannt. Er hat Zivilingenieurwesen studiert und Karriere bei ausländischen und kongolesischen Minenbetreibern gemacht. Er erlebte den Boom einer Branche mit, die während des Krieges der Neunzigerjahre noch am Boden lag. Mit dem Frieden im Süden des Landes kam die Privatisierung. Internationale Konzerne rückten an, die Tagebauten aushoben, während arbeitslose Massen auf die unbewirtschafteten Teile der Privatminen strömten.