Das könnte teuer werden: Die Kredite der Kommunen in Deutschland belaufen sich auf 48 Milliarden Euro – und erstmals hat die Bundesregierung die Bereitschaft erkennen lassen, ihnen beim Abbau ihrer Schulden zu helfen. Besonders in Nordrhein-Westfalen sind manche Städte und Gemeinden so hoch verschuldet, dass ihnen das Geld für wichtige Investitionen fehlt. Durch höhere Sozialausgaben seien sie in eine Schuldenspirale gedrängt worden, klagen sie. Deshalb fordert etwa der Städtetag einen Schuldenschnitt für besonders finanzschwache Kommunen. So weit will die Regierung zwar nicht gehen, erklärt aber, dass der Bund "gezielt dort bei Zins- und Tilgungslasten helfen kann, wo andere Hilfe alleine nicht ausreichend ist".

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden