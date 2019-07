Der aktuelle Problembär der Politik scheint der Pendler zu sein, der in einem unsanierten Haus wohnt. Seit sogar die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Klima besser zu schützen, seit linke und rechte Ökonomen unisono einen Preis auf CO₂ vorschlagen, wird das Leben des Pendlers vermessen. Es wird gestritten, ob er sich in einem grünen Land Benzin, Diesel oder Heizöl noch leisten können wird. Wann er aus Protest die Gelbweste anziehen wird. Und immer schwingt die grundsätzliche Frage mit: Wie kann eine ökologische Politik diejenigen schonen, die weniger Geld haben?

Aber das ist womöglich die falsche Frage. Die richtige könnte so lauten: Kann sich ökologische Politik die Reichen noch leisten?

Reichtum konnte man kürzlich in den Hamburger Deichtorhallen besichtigen, auf den Bildern von Lauren Greenfield. Die Filmemacherin und Fotografin dokumentiert Luxus, überall auf der Welt. Sie fotografiert Frauen, an denen Gold hängt, als Kette, Tasche, Armband oder ins Designerkleid gewebt. Männer in Luxuslimousinen. Töchter der neuen chinesischen Oberschicht, die Bananen mit silbernem Besteck essen, von feinstem Porzellan. Wie ein roter Faden zieht sich durch die Ausstellung die Aussage: "Ich habe. Also konsumiere ich." Denn erst der Konsum macht den Reichtum real, fühlbar, sichtbar und damit gesellschaftlich relevant, als Symbolisierung des Reichtums.

Schon lange bevor der lydische Herrscher Krösus ganz Kleinasien mit seinem Prunk beeindruckte, haben wohlhabende Menschen ihren Status mit teuren Dingen demonstriert. Mit Schlössern, Schiffen, feinen Gewändern, seltenen Trophäen. Mit einem Überfluss an kostbaren Speisen. Sie sind Objekte der Fantasie. Ungezählte Geschichten handeln von der Sehnsucht nach grenzenloser Schlemmerei und unbegrenzter Mobilität: vom goldenen Spinnrad, dem Schlaraffenland und den Sieben-Meilen-Stiefeln. Neu ist allerdings das Ausmaß, in dem die Märchen Wirklichkeit geworden sind. Das Vermögen der Reichen ist im vergangenen Jahrzehnt weltweit gestiegen (nur im vergangenen Jahr ging es leicht zurück). Noch nie gab es so viele reiche Menschen wie heute, noch nie besaßen sie so viele Dinge, noch nie konnten sie so verschwenderisch schwelgen, so schnell und weit reisen.

Nur, ein Leben im Luxus verbraucht Ressourcen: Gold etwa und Boden, Luft, Tiere und Pflanzen. Je luxuriöser das Flugzeug, je größer die Villa, je dicker das Auto, desto schlechter für die Natur. Das Umweltbundesamt, das regelmäßig den Naturverbrauch der Bundesbürger berechnet, kommt zu dem Ergebnis: "Menschen aus einfacheren Milieus, die sich selbst als am wenigsten sparsam beim Ressourcenschutz einschätzen und die ein eher geringeres Umweltbewusstsein haben, belasten die Umwelt (...) am wenigsten." Ökologische Probleme verursacht nicht in erster Linie der Rentner mit seiner Altbauwohnung und dem kleinen Einkommen, ja nicht einmal dann, wenn er bei Lidl billiges Fleisch kauft und es in Plastiktüten nach Hause trägt. Problematisch sind vielmehr die Wohlhabenden, sie verursachen höhere CO₂-Emissionen. Allein der schiere Umfang ihres Konsums macht oft die Effekte eines vermeintlichen Öko-Lifestyles einfach wett. Die Luxuskreuzfahrt in die Arktis lässt sich auch mit vielen Kästen veganer Limo nicht kompensieren.

Nun könnte der Planet ein paar Reiche mit teuren Vorlieben verkraften. Zum Problem für die Umwelt wird der Lebensstil der Betuchten dadurch, dass es heute so viele von ihnen gibt wie nie zuvor. Und dadurch, dass die meisten von ihnen, so sagt es der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger, in der "Tretmühle des Glücks" stecken. Die funktioniert so: Während Krösus, wenn überhaupt, zu Pferd unterwegs war oder mit einem hölzernen Schiff, braucht ein Milliardär wie Roman Abramowitsch heute die Eclipse. Diese Jacht misst 162,5 Meter, ist mit einem U-Boot sowie einem Raketenabwehrschirm ausgestattet und hat schätzungsweise 850 Millionen Euro gekostet. Noch liegt der Milliardär im Wettlauf um die größte Jacht vorn. Doch wenn darin sein Glück besteht, muss wahrscheinlich bald etwas noch Größeres her.

In dieser Tretmühle steckt nicht nur Abramowitsch. Auch Menschen aus der klassischen Mittelschicht (darunter ZEIT- Leser und -Redakteure) kaufen heute so viel wie noch nie in der Geschichte, auch sie wohnen in größeren Räumen und reisen in weiter entfernte Länder. Auch sie gehören, jedenfalls global gesehen, zur CO₂-Oberschicht. Schon ein Flug macht sie dazu, denn nur 20 Prozent der Weltbevölkerung sind überhaupt schon mal geflogen. Diejenigen aber, die sich diese Mobilität leisten können, nutzen sie immer ausgiebiger. Die Passagierzahlen steigen. Und trotz der Debatten um die Luftqualität fahren jedes Jahr mehr Autos durch die Welt, und sie wiegen immer mehr, was die sparsameren Motoren konterkariert. Kleider werden schneller weggeworfen und neue gekauft. Teure Küchen liegen im Trend, selbst zu kochen ist indessen keiner. "Geltungskonsum" hat der Ökonom Thorstein Veblen so etwas in seinem bereits 1899 erschienenen Buch Theorie der feinen Leute genannt. Man kann es auch Gier nennen.

Oder Kapitalismus? Die ökologische Frage lässt sich mit klassischer Kapitalismuskritik allerdings nur unzureichend beantworten. Erstens, weil ja auch keiner der sozialistischen Staaten gut mit der Umwelt umgegangen ist, bevor sie dann selbst untergingen. Und zweitens, weil nicht schon die Tatsache, dass Leute viel Geld haben, Umweltzerstörung bewirkt. Sondern die Art, wie sie es ausgeben. Nicht der Markt, der aus Wünschen Produkte macht, spitzt die Umweltkrise zu – die Wünsche selbst tun es. Sie stammen meist aus einer Zeit, in der immer mehr zugleich immer besser war. Sie bieten dem Kapitalismus den Anreiz, Produktion und Konsum unaufhörlich auszuweiten. So wird das zentrale Problem der Ökologie ignoriert: die Endlichkeit. Der heutige Kapitalismus stößt spürbar an die planetaren Grenzen, führt in die Klimakatastrophe, tötet Arten und vermüllt die Meere.